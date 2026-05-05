Los 15 mejores descuentos del Deckbuilders Fest de Steam a menos de 10 euros

Juan Pérez 05 MAY 2026 - 16:56h.

Los constructores de mazos son una mecánica que ha saltado de los juegos de mesa a los videojuegos, ¿o al revés?

Steam Deckbuilders Fest: las diez demos y juegos a descubrir

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La explosión del deckbuilding, o los constructores de mazos, en la industria del entretenimiento, tanto de los juegos de mesa como de los videojuegos, vive un boom en la última década que se ha amplificado en este lustro. La mecánica de las barajas de cartas como potenciadores se ha aplicado a muchos géneros distintos, como a los RPG por turnos o a los roguelikes y es una jugabilidad que los fans ya han interiorizado y se entiende en cualquier contexto (cómo que un barril rojo explota si lo disparas). Juegos como Slay the Spire, Balatro, Inscryption, Monster Train o Loop Hero son sólo algunos de los ejemplos de famosos juegos con la construcción de mazos como su principal mecánica.

Aprovechando el tirón, Steam celebra estos días el Festival de los Constructores de Barajas, y en él recopila demos, promociones y descuentos de cientos de títulos, donde destacan juegos clásicos y novedades. El festival está activo y se celebra hasta el 11 de mayo a las 19.00 (hora peninsular española).

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A pesar de tener la creación de mazos como base jugable, el género es muy distinto en cada uno de los títulos porque no tiene nada que ver una partida de Loop Hero con lo que supone el bucle jugable, la construcción de espacios como Cardboard Town, el roguelike de Slay the Spire o la historia de Marvel's Midnight Suns. Es cierto que muchos de estos juegos están anclados a los combates por turnos, pero son tan diferentes entre sí que se sienten experiencias totalmente opuestas.

Los descuentos más suculentos por debajo de 10 euros

El Festival de Deckbuilders de Steam cuenta con una buena colección de demos gratuítas para echar un vistazo a juegos que acaban de llegar, como Vampire Crawlers (y si quieres comprarlo también tiene descuento y se queda en 8,99 euros), pero la 'chicha' está en los importantes descuentos que nos permiten hacernos con algunos pesos pesados del género por mucho menos dinero. Entre los juegos más rebajados hay joyas muy desconocidas como The Royal Writ o WitchHand y titulazos que acaban de salir y están haciendo mucho ruido como Gambonanza. Date prisa para hacerte con alguno de ellos.

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Esta es nuestra selección de los mejores descuentos, 15 títulos que se quedan por debajo de los 10 euros:

Loop Hero a 2,95 euros (-80%)

a 2,95 euros (-80%) WitchHand a 3,53 euros (-70%)

a 3,53 euros (-70%) Cardboard Town a 3,90 (-80%)

a 3,90 (-80%) La suerte es un casero a 3,99 euros (-60%)

a 3,99 euros (-60%) Monster Train a 4,90 euros (-80%)

a 4,90 euros (-80%) Slay the Spire a 5,17 euros (-75%)

a 5,17 euros (-75%) Gordian Quest a 5,87 euros (-65%)

a 5,87 euros (-65%) The Royal Writ a 7,39 euros (-50%)

a 7,39 euros (-50%) Cobalt Core a 7,80 euros (-60%)

a 7,80 euros (-60%) Inscryption a 7,99 euros (-60%)

a 7,99 euros (-60%) Hellcard a 8,57 euros (-65%)

a 8,57 euros (-65%) Marvel's Midnight Suns a 8,99 euros (-85%)

a 8,99 euros (-85%) Clutchtime: Basketball Deckbuilder a 8,99 euros (-50%)

a 8,99 euros (-50%) Gambonanza a 9,74 euros (-35%)

a 9,74 euros (-35%) Die in the Dungeon a 9,74 euros (-35%)

No dejes pasar la oportunidad, porque en este Festival de Steam las cartas vienen cargadas de descuentos.