El chivatazo que aleja el tercer tráiler de GTA VI como mínimo al jueves

Juan Pérez 19 MAY 2026 - 10:28h.

La cuenta atrás hacia la reunión de inversores

Las 5 pistas denegadas en busca del tráiler de GTA VI

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La trascendencia de GTA VI mueve millones de dólares con cada movimiento propio o externo alrededor del juego, una balanza imposible de medir capaz de atrapar rumores de todo tipo a la espera del tercer tráiler. A pesar de que todos los movimientos apuntaban a la aparición de novedades en la tarde del pasado lunes 18 para alinearse a la filtración de Best Buy, la realidad es que el foco ahora pasa por el próximo jueves 21 de mayo.

El presente de GTA VI con un horizonte ligado a PlayStation es poco menos que una taquicardia constante para los fans en busca de novedades, y es que la ausencia de novedades desde Best Buy para desmentir las reservas dejó un escenario extraño. Ahora el foco pasa por la última hora de Rockstar Games en Bilibili, la plataforma china donde deja novedades de otros juegos antes de tiempo bloqueando así la aparición del tercer tráiler de su próximo mundo abierto.

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Con ese motivo la imagen de un nuevo guiño a Red Dead Redemption 2 Online cancela casi por completo las opciones de tener novedades en este martes 19 después de publicar un post a eso de las 08.00h. de la mañana en España. Si en los próximos días no hay post, se pueden activar todas las alarmas por el posible significado de una invitación a tener otro tipo de novedades, aunque no es más que el único guiño oficial tangible frente a la oleada de rumores alrededor de GTA VI.

La publicación invita a pensar que cualquier movimiento hacia Leonidas está totalmente frenado para las próximas horas por lo que todo pasa directamente al jueves. La reunión de inversores planteada para el día 21 es la baza para confiar en una nueva estrategia a corto plazo no sólo para expandir el plan de marketing, sino para refrendarlo con los hombres más relevantes al frente de Take Two Interactive, la matriz de Rockstar Games.

Aunque todas las previsiones imaginaban un plus de información sobre GTA VI antes de la reunión para tener contentos a los inversores con una nueva subida de las acciones, la realidad es otra. A las puertas del 21 de mayo todo apunta al aval directamente ese día o poco después, tal y como se hizo el pasado 8 de noviembre donde se dio la fecha para el tráiler. Sobre todo porque la cuenta atrás de los seis meses, que empieza hoy, ya es una realidad para mostrar cómo va a moverse el juego.

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Por ahora la única gran filtración con respecto a la hoja de ruta de GTA VI es una relación directa con la Copa Mundial de la FIFA, una alianza con el fútbol por descubrir que puede alinearse a un público objetivo muy amplio. A la espera de los próximos pasos de Rockstar, es sorprendente la aparición de un leak sobre la posible canción del tercer tráiler según un usuario de Reddit que coloca a los Rolling Stones como los elegidos. El tema Doo Doo Doo Doo podría ser el elegido para sonar de fondo con el próximo plus de contenido tras un post de Reddit que ya ha sido borrado sin más explicaciones. Una ronda de avistamientos lejanos repletos de dudas a la espera de la próxima confirmación.