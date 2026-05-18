Las 5 pistas que confirman con urgencia el tráiler de GTA VI

Juan Pérez 18 MAY 2026 - 10:49h.

La certificación final del lanzamiento el 19 de noviembre según Strauss Zelnick

La cuenta atrás para GTA VI: El tráiler 3 y el dilema de la fecha de lanzamiento

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La convicción generalizada con la cercanía del tercer tráiler de GTA VI es algo más que una elucubración, y sólo al unión de las piezas de un puzle mayor por descubrir deja suficientes pistas como para confiar en esta semana. Con hasta cinco guiños lo suficientemente relevantes como para creer en la aparición del juego, reservas incluidas, el próximo paso para presentar a Jason y Lucia parece estar cada vez más cerca.

Este lunes 18 de mayo es uno de los señalados para la presentación definitiva de los preorders de GTA VI en todo el mundo después de la sonada filtración de Best Buy. Desde ese momento el mundo ha volcado su interés aún más en la franquicia de Rockstar Games, incluso las acciones de Take Two Interactive han crecido, y todo por el valor que significa tener cada vez más cerca el juego, aunque sea con una nueva escena compartida con la comunidad previa al pago de las reservas. De ahí a la búsqueda de las razones.

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Los mails privados de Best Buy a sus afiliados con la confirmación de la reserva para esta semana (del 18 al 21) son la base para empezar a creer, y esa es el primer escalón del creyente para tener hoy algo nuevo de GTA VI. Sobre todo porque desde ese momento, en los últimos cuatro días no ha habido ni un sólo comunicado ni un paso atrás de la compañía. A eso ahora se suma una información similar de Walmart, porque su chat privado está dando la misma información aclarando que las reservas empiezan mañana a eso de las 12.00h. de la mañana. Y todo sin confirmación de ningún tipo de Rockstar Games.

El peso del CEO, cada vez más presente

Uno de los intangibles más relevantes para creer en un anuncio próximo de GTA VI es la próxima reunión de los inversores de Take Two Interactive del 21 de mayo, la empresa matriz de Rockstar Games. Normalmente las novedades del juego llegan antes de estos eventos privados para alimentar el hype, que suban las acciones y tener así un plus de buenas noticias para los que apuestan por la compañía.

A esto hay que sumarle que en los dos últimos meses se han multiplicado las entrevistas del CEO de Take Two, Strauss Zelnick, aclarando en las últimas horas que GTA VI no va a retrasarse esta vez. Esto no sólo certifica que la cuenta atrás para el mundo abierto está en menos de seis meses, lo que empuja la campaña de marketing que él mismo ejecuta en los medios hablando una y otra vez de lo que va a suponer el juego para la industria.

El rastro en las webs de PlayStation y Xbox

En los últimos días las huellas en las webs de PlayStation se han multiplicado alrededor de la web de GTA VI, más aún a sabiendas de que Sony tiene una cuerdo cerrado con Rockstar para tener un bundle especial junto con PS5. A eso hay que sumarle que una pequeña actualización confirma ahora que hay 'envío gratis' con la compra del videojuego, lo que define movimiento alrededor del lanzamiento. Además en los últimos días también se ha enviado un mensaje a los usuarios que tienen en su lista de deseados la compra de GTA VI anunciando el mensaje de 'Compra una PS5'.

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El mismo interés está expuesto en este mismo día 18 de mayo en Xbox, porque en su página web también hay actualizaciones existentes. Aunque no hay detalles internos, en las búsquedas se ve que esa url ha recibido actualizaciones hace dos horas desde el momento en el que escribimos esta noticia, lo que deja pistas de lo que puede suceder en las próximas horas.

Todos esos motivos, desde Sony a Xbox pasando por Best Buy, Walmart o los movimientos de Take Two, suponen un impacto total en la comunidad por las ganas de tener ya el tercer tráiler y todo lo que supone. Un plus de jugabilidad, otra lluvia de frames a analizar y el acercamiento a ver algo más de cerca GTA VI.