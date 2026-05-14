El mail privado que indica una campaña inminente y el tercer tráiler de GTA VI

Juan Pérez 14 MAY 2026 - 07:42h.

Un mail de Best Buy adelanta una posible maniobra de marketing

El acuerdo entre Sony y Rockstar Games que realza la prioridad de GTA VI en PS5

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El nerviosismo generalizado con GTA VI en todas sus vertientes y el descontrol de la comunidad con cada uno de los pasos de Rockstar lleva a la locura el anticipo del tercer tráiler. Cualquier pista empuja a creadores de contenido a abrir directos imaginando una reacción en vivo al próximo destello del juego planteado para el 19 de noviembre, la última un mail para suscriptores de Best Buy que adelanta las fechas de la compra anticipada para la próxima semana.

La previsión para adelantar el próximo pack de contenidos de GTA VI antes de la famosa reunión de inversores de Take Two Interactive del 21 de mayo recibe otro sostén en la actualidad. El streamer Frogboyx1Gaming acaba de darle la vuelta a la tortilla con una confirmación significativa, la recepción de un correo electrónico donde supuestamente Best Buy manda a sus afiliados información privilegiada sobre el nuevo Grand Theft Auto.

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En su último directo el streamer enfocado en tecnología y Sim Racing desvela el mail colocando el móvil frente a la cámara, y muestra que la posible reserva de GTA VI empezaría del 18 al 21 de abril. Su nerviosismo habla por sí mismo con tan sólo los movimientos de los dedos a la hora de hacer scroll en la pantalla para mostrar todos los detalles, lo que le da aún más credibilidad.

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Desde hace semanas se ha refrendado la teoría de colocar el tercer tráiler de GTA VI junto a un buen pozo de información antes de la reunión de inversores. Es tan sencillo como pensar en conectar con ellos con un aval cercano de las primeras cifras millonarias para empujar en bolsa a Take Two Interactive, porque lo que puede conseguir en reservas el juego en 72 horas no está escrito.

Curiosamente esta fecha se acerca mucho a una de las teorías más repetidas en la comunidad para asemejar el simbolismo del reflejo de Jason y Lucía en Bonnie & Clide, y todo pasa por el calendario. El 23 de mayo, sólo dos días después de la reunión de inversores tras el supuesto anuncio, es la fecha del aniversario de la muerte de la famosa pareja, un escaparate perfecto para alimentar la narrativa no sólo del tercer tráiler, sino de la consistencia de un trabajo medido a la perfección.

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Se ha hablado mucho en los últimos días del plan de marketing de GTA VI con una posible conexión con el Mundial de fútbol para promocionar el juego, y todo parece poco a sabiendas del impacto previsto para el título. La confirmación de Strauss Zelnick (CEO de Take Two) de un gasto mayor de 1.000 millones de dólares para el desarrollo del juego con la puntilla del presupuesto ilimitado demuestra que el peso del marketing va a estar a la altura.

Y es así porque el saco de billetes previstos para un juego como GTA VI es imposible de imaginar, sólo hay que rescatar locuras de la última filtración como los más de cinco mil millones de dólares recaudados sólo con las shark cash cards del online de GTA V. Esas tarjetas son el reflejo del verdadero impacto del juego en la sociedad más allá de las ventas, por eso la perfección del producto lo es todo de cara a convencer de nuevo a una generación para aguantar incluso más de una década en la industria. Los moldes del online, la locura de la comunidad y las decenas de filtraciones tienen ahora una nueva fecha a partir del lunes 18 de mayo para teorizar con la nueva parada en el mapa de Leonidas.