El filtrador que se juega 1.000 euros a que el tercer tráiler de GTA VI sale el martes

Juan Pérez 22 MAY 2026 - 08:07h.

Su leak viene acompañado de aciertos en el pasado con Oblivion y First Light 007

El primer juego confirmado para el State of Play de junio y las 3 posibles sorpresas finales

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En el momento exacto en el que la erupción de las novedades de GTA VI parecen acabar con la declaración oficial sobre el inicio del marketing para verano, un famoso leaker desvela la fecha del tráiler para la semana que viene. Graczdari, conocido por dar exclusivas sobre Oblivion Remastered, First Light y Flight Simulator entre otros juegos, desvela ahora que los planes de Rockstar Games pasan por colocar una bomba el próximo martes 26 de febrero.

La alineación de planetas exacta para descubrir cuál va a ser el próximo movimiento de Take Two Interactive con GTA VI parece imposible de analizar tras los múltiples rumores de las últimas horas. Los cambios constantes en la store del juego, la anticipación del verano y la rumorología parecían impulsar una narrativa para esta semana, pero la situación ha cambiado con las declaraciones de Strauss Zelnick.

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El CEO de Take Two ha declarado que los planes de la compañía pasan por verano y hasta entonces no se verá nada de GTA VI, lo que significa que hay que esperar al menos al 21 de junio. Aún así una voz discordante con bastante peso en la escena de los leaks aparece para contrariar al jefazo y alimentar el hype para el próximo martes.

El punto de credibilidad sería mínimo tras las palabras de Zelnick en el entorno de la reunión de inversores, pero el peso de Graczdari ayuda, sobre todo porque no es un desconocido. Este leaker ha desvelado en los últimos meses la versión física de TES IV Oblivion Remastered, así como adelantó el port de MS Flight Simulator 2024 en su momento para PS5. También confirmó el retraso de 007 First Light para Nintendo Switch 2.

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Aún así su mayor aval es el acierto al confirmar que las fechas de las reservas adelantadas por Best Buy hace unos días no eran reales, y saber eso en el entorno de GTA VI significa mucho para tenerlo ahora en cuenta. Al parecer su perfil es el de un jefe de compras en una empresa con información relacionada con el stock en múltiples compañías, por lo que ha podido sacar de ahí la exclusiva.

De hecho su comentario va mucho más allá, e indica que Rockstar Games puede tener algo guardado para PlayStation de cara al State of Play o a algún movimiento directo con ellos en relación al marketing de la venta. De hecho en los últimos días se ha dejado entrever en una entrevista que ambos tienen un lazo especial para la promoción del juego en PS5 o PS5 Pro, lo que indica un posible bundle de lanzamiento para la consola.

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Tan convencido está Graczdari de su afirmación, que cree que en las próximas 24 horas se va a dar la fecha del tráiler para este martes 26, un paso indudable hacia el ostracismo del leaker o de su triunfo absoluto. A sabiendas de todas las negativas de la última semana en el entorno de Grand Theft Auto es muy fácil pensar en la negación absoluta de esta filtración, pero hay una ventana de creencia a sabiendas cómo ejecuta Rockstar Games sus movimientos con un juego tan grande como GTA VI.