El horario de la llamada de inversores en Take Two Interactive y las repercusiones en GTA VI

Juan Pérez 21 MAY 2026 - 13:19h.

En los meses anteriores siempre ha estado acompañada de novedades del juego

GTA VI aparece en stock con el tick verde en PlayStation Store, otro aval para el tercer tráiler

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Los millones de seguidores pendientes de los movimientos con GTA VI colocan una llamada de inversores en el foco de la comunidad hasta tal punto de quebrar la cordura de muchos. El videojuego más ambicioso de todos los tiempos con un presupuesto que supera los 1.000 millones de dólares es capaz de paralizar parte de la industria para avistar la llamada interna de unos jefazos por lo que puede suponer para los pasos del videojuego.

La catarsis con la liberación del tercer tráiler de GTA VI es el penúltimo nivel de desenfreno de toda una masa de jugadores pendientes de la reserva y del gameplay definitivo hasta llegar al 19 de noviembre. Lo nuevo de Rockstar Games lleva dos semanas aniquilando rumores de todo tipo para enmascarar la fecha de su próximo avance con lo que supone para un entorno repleto de eventos a las puertas del 'No E3'. Y mientras tanto, las acciones de Takes Two Interactive siguen subiendo.

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Entre filtraciones y errores internos de distintas empresas que han generado un terremoto con fechas de reserva falseadas, todo pasa ahora por descubrir qué va a suceder en la tarde-noche de este jueves 21 de mayo. Principalmente porque el ejemplo de las últimas llamadas de inversores siempre tiene un extra de contenido para GTA VI, como hace unos meses con la certificación de la fecha definitiva en noviembre sin más retrasos.

Esa confirmación de Strauss Zelnick que lleva varias semanas replicada en entrevistas, ahora tiene una atención mayor en la charla con los inversores de Take Two Interactive. En este caso es una presentación de la compañía madre de Rockstar Games y 2K sobre los reportes del cuarto trimestre del año así como del año fiscal reciente con las ganancias correspondientes, y claro, siempre hay un desglose del plan a corto plazo.

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En ese último detalle está la previsión de una novedad sobre GTA VI de algún tipo, algo que puede pasar del optimismo del tráiler o de la activación de las reservas a una simple fecha para el futuro tráiler o simplemente un titular sin más repercusión sobre el actual desarrollo del juego.

La llamada con los inversores pasa por el análisis de los tres últimos meses entre enero y marzo de 2026, pero también de los registros financieros de los últimos 12 meses desde el pasado 31 de marzo de 2025 al de 2026. Aún así el peso del futuro es la clave porque la previsión con GTA VI es la de romper todos los récords del mercado desde su lanzamiento, por eso el descubrimiento de una simple pincelada del plan de marketing para los próximos meses tiene muchas posibilidades.

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El horario de la llamada en España es a las 22.30h. de la noche, pero en la última ocasión las novedades sobre GTA VI llegaron algo antes para inundar de positivismo a la comunidad, y por ende, a la bolsa. Eso significa que entre las 19.00-20.00h. de la tarde de este jueves 21 de mayo puede existir cierta tensión por conocer algún detalle sobre el Grand Theft Auto que está llamado a cambiar la forma de ver los videojuegos.