El primer juego confirmado para el State of Play de junio y las 3 posibles sorpresas finales

Juan Pérez 20 MAY 2026 - 16:41h.

Las garras de Lobezno dejan el primer impacto para el 2 de junio

Marvel: Lobezno llegará el 15 de septiembre en exclusiva a PS5

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La ambición para el entorno del 'No E3' con más de 15 eventos hace especial la próxima edición del State of Play por múltiples motivos alineados con ciertas franquicias, algo que nace de Sony. El anuncio con dos semanas de antelación marca el futuro de la PS5 desde una propuesta nada habitual, porque normalmente llega uno o dos días antes, pero la preparación de uno de los momentos más importantes del año requiere un plus de expectativas con unas cuantas garras sobre la mesa.

El esplendor de Sony para su presentación de 60 minutos del próximo martes 2 de junio (a las 23.00h. en España) es una de la citas más importantes del año para PlayStation por el significado de la misma. El sello de la relevancia es total, no sólo por el proceso en el que están algunos de sus juegos en pleno desarrollo, sino por la hoja de ruta marcada por diversos títulos que están llamados a romper el molde desde su consola, incluido el próximo GTA VI con el halo especial de la PS5 Pro.

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Aún así la estrategia tiene diferentes puntos pendientes, y el único destripado de lanzamiento es el impulso de Marvel's Wolverine durante el State of Play. En el comunicado oficial de Sony el juego de Insomniac Games es el único mencionado, lo que significa que va a tener un rol especial debido a su próximo lanzamiento el 15 de septiembre, pero esa decisión tiene muchos más significados.

Colocar Marvel's Wolverine en la bandeja principal del State of Play significa que Lobezno no va a ser el último tráiler de la noche, porque eso está reservado para un golpe de timón especial. Marvel's Wolverine tendrá un gameplay amplio, y seguramente un análisis extendido porque está llamado a ser el gran músculo de Sony de entre sus exclusivos de este año junto a Marvel Tokon...pero hay más.

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El "One More Thing" del último mensaje tiene que ser algo por descubrir, y casi todos los rumores de las últimas fechas empujan a que ese plus está bajo el manto de Santa Monica. El rumoreado juego de Cory Balrog con un nuevo juego de God of War protagonizado por Faye está en todos los pronósticos para ser el as en la manga definitivo, pero no es la única opción de Sony.

Con Intergalactic: The Heretic Prophet en otra liga a expensas del avance del 2027, hay dos juegos señalados para prestar su fuerza al State of Play y el primero de ellos es Nier Automata 2. A pesar de que Yokuto Saito ha afirmado que fue él quien le dijo a Square Enix que diera el paso para colocar ese mensaje de continuación sin tener nada claro el futuro, puede ser una estrategia de juego. El décimo aniversario y el valor de la franquicia bien pueden llegar al evento con una sorpresa, aunque sería de las que rompen pronósticos.

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Astro Bot 2, Kingdom Hearts 4 o Physint parecen proyectos planteados más a futuro, por lo que la segunda opción de cierre puede ser Final Fantasy VII: Parte 3. Aunque lo lógico es cerrar con algo de PS Studios, la saga siempre ha estado alineada a PlayStation por lo que este puede ser el último baile a pesar de que la franquicia ha virado al lanzamiento multiplataforma para cerrar la historia de Cloud, Zack y compañía.

La posible aparición de GTA VI en el State of Play

Hay pequeños detalles que lo pueden cambiar todo, y la preparación de una gestación tan relevante como un State of Play pasa por eso. Hace muchísimos años que Sony no avisa con tanta antelación de un evento, y de por sí eso no tiene por qué ser tan importante para el contenido, pero esa afirmación tiene tantos asteriscos que es fácil ilusionarse con múltiples sorpresas. Porque la presentación se va a proyectar en cines como en la época dorada del E3, porque hay un juego que va a cambiar la industria como GTA VI que parece enlazado a Sony desde el plan de marketing...y eso es sólo el inicio.

El plan de Santa Monica y Naughty Dog tiene demasiadas capas más allá de los proyectos actuales del Remake de God of War o Intergalactic, que ya son atractivos de por sí. Final Fantasy VII: Parte 3 puede llegar aquí (aunque apunta más a Geoff), el rumor del juego de piratas de FromSoftware puede entrar aquí, así como un posible anuncio bomba de The Last of Us 3 o Nier Automata 2 con el primer teaser.