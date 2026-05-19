Los 11 próximos juegos single-player de PS5 que podrían no llegar a PC

Juan Pérez 19 MAY 2026 - 09:39h.

De Intergalactic al posible The Last of Us 3

Saros, un portento técnico que derrocha profundidad

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El muestrario de PlayStation a las puertas de un State of Play puede cambiar drásticamente a futuro tras el compromiso interno de sus jefazos para sostener la balanza de los títulos de un jugador sólo desde las consolas de Sony. El marco de la exclusividad entre ofertas de la PS Store y subidas de precio es cada vez más sonado después de una estrategia de aperturismo que cambia radicalmente el planteamiento de este año y los próximos para sacar el listado completo de juegos que no van a llegar a PC ni mucho menos a Xbox.

La filtración de Bloomberg sobre las declaraciones de Hermen Hulst, CEO de PlayStation Studios, son la base para comprender los próximos pasos de la consola con respecto a sus estudios. Al parecer el jefazo confirmó el lunes en una asamblea que los juegos narrativos single-player ahora serán exclusivos, una información que Bloomberg dio hace un año y ahora parece tener confirmación interna a la espera del anuncio oficial.

De primeras sorprende por la la unificación de criterios al mismo tiempo que Xbox, que tras la llegada de Asha Sharma parece cambiar de rumbo para darle más valor a la exclusividad. En el caso de PlayStation puede apuntar no sólo a los juegos anunciados a futuro, sino a corto plazo, porque hay múltiples videojuegos propios de este mismo 2026 que suelen pasar a PC con el paso de los meses, y el bloqueo puede pasar directamente por ellos.

Ghost of Yotei, Saros y sobre todo Marvel's Wolverine pueden ser los tres primeros de la lista en mantener el estatus de exclusivos de PC a pesar de que sus predecesores han dado el paso. Los tres casos son significativos porque tanto los juegos de Insominac de Spider-Man como Returnal o Ghost of Tsushima han pasado a formar parte del entramado de los jugadores de sobremesa.

Esa invocación a la exclusividad llega ahora de manera oficial, pero es imposible saber si en los planes del proyecto en cada uno de esos tres casos había una hoja de ruta diferente. Por eso es difícil saber desde cuánto se van a cortar las riendas de esa ampliación, si con alguno de esos tres o a medio plazo con todo lo que está anunciado o por llegar para PS5 en los próximos meses y años.

Intergalactic: The Heretic Prophet es uno de los juegos más prometedores de los anunciados tras la era GTA VI, y puede ser el principio del fin de la exclusividad, porque es un vendeconsolas de manual. A priori debe ser un juego planteado para PS5, pero con el escenario de los próximos años y sin fecha de estreno, puede pasar de todo.

El caso de God of War es aún más doloroso para los jugadores de PC, porque además del God of War Remake anunciado, las filtraciones hablan de un nuevo juego centrado en Faye que se puede presentar en el State of Play de las próximas semanas. A largo plazo también hay una joya maleable con muchos años de desarrollo por delante, pero es lo que merece el regreso de Kojima a la esencia Metal Gear con la creación de Physint.

A partir de ahí la lógica y los rumores hablan por sí mismo de lo que debe ser el próximo lustro de PlayStation con nuevos juegos de Insomniac como Marvel's Spider-Man 3 o el rumoreado título enfocado en Venom. También debe tener especial relevancia el estreno de Astro Bot 2 después de conseguir la corona del GOTY, por no hablar de la relevancia de The Last of Us 3, lejos de un desarrollo conocido pero con varias declaraciones que confirman el trabajo de cara a la existencia del juego.

El listado completo depende de muchos condicionantes, existentes o pendientes de hacerlo, así como la decisión de PlayStation de mantener Housemarque por ejemplo con nuevos proyectos después de los registros de Saros. Aún así la gran mayoría cumple los requisitos de ser ese single-player narrativo que va a quedarse casi con total seguridad en la casa Sony.