Juan Pérez 15 MAY 2026 - 09:44h.

El nuevo juego de God of War puede ser el 'One more thing' del evento

Saros, un portento técnico que derrocha profundidad

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La bandera del optimismo para el próximo State of Play recae en los grandes insiders con información privilegiada para adelantar la fecha del evento de PlayStation para las próximas horas. En ese entorno hay dos giros rocambolescos con informaciones extremas que niegan una fecha para la próxima semana mientras otras voces colocan el próximo juego de God of War como el complemento perfecto para cerrar la presentación a lo grande con Faye.

El despertar del State of Play frente al posible Showcase en este mes de mayo o principios de junio tiene demasiados interrogantes en planteamiento, y todos necesarios para acumular el hype en la comunidad. La decisión de Sony de guardar la fecha lo máximo posible frente a las opciones del Xbox Showcase o del Summer Game Fest con día elegido desde hace meses, suma a la idea de esconder todo lo posible el desarrollo de algo que seguro va a suceder.

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En las últimas horas la irrupción de una posible fecha para alimentar un State of Play el 24 de mayo resuena, pero no tiene ningún sentido tal y como ha afirmado el leaker con más aciertos en la escena actual. Natethehate rechaza por completo la elección de Sony de un domingo para impulsar sus novedades, por lo que no ve lógica a colocar ese día un evento a lo grande para impulsar todas las novedades de los lanzamientos de los próximos meses...y años.

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Y ahí entra a escena la segunda novedad, la posible inyección del universo de Kratos con el nuevo juego rumoreado desde hace meses, y es que al parecer todo apunta a que va a ser el 'One More Thing' del State of Play. De ser así la gran estrella final puede ser Faye, la segunda esposa de Kratos que según las filtraciones va a ser la protagonista del nuevo juego de la franquicia de cara a los próximos años.

De hecho el propio Nate deja entrever que el juego de Faye es una realidad, porque ante la cuestión de cuál puede ser el escenario perfecto para el título, no sabe elegir entre el State of Play o el Summer Game Fest. Indirectamente es una forma de aclarar que el próximo videojuego de God of War tiene forma, fondo y una presencia próxima confirmada, pero sólo falta saber cuál es la decisión de Santa Monica junto con Sony para darle salida, si su propio evento o el de Geoff Keighley. Y de ser el SGF, significa que tiene otro as bajo la manga para el suyo.

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En el resto de afirmaciones recientes, Nate también desmiente el Fire Emblem Direct para anunciar la fecha de Fortune's Weave, lo que empuja a pensar en un Nintendo Direct próximo que también está oculto, por lo que juega en la misma liga que Sony.

La acumulación de todas estas informaciones coloca en el State of Play un panorama perfecto para tener informaciones de Marvel's Wolverine, Marvel Tokon o Fairgame$, pero obviamente la luz del nuevo God of War también se puede encender. A partir de ahí empiezan las especulaciones con títulos como Final Fantasy VII: Parte 3, que en este caso apunta más a cambiar el State of Play por el Summer Game Fest debido al empuje obvio que apunta al lanzamiento en todas las plataformas lejos de la exclusividad de los dos juegos anteriores.

Tides of Annihilation, Intergalactic, lo nuevo de From Software o incluso GTA VI tienen espacio también tanto en el State of Play como en el Summer Game Fest, espacios de negociación por descubrir con mucho hype para el cierre de mayo y las dos primeras semanas de junio.