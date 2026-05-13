Los 20 descuentos de la renovada PS Store a menos de 15 euros

Juan Pérez 13 MAY 2026 - 11:48h.

De Devil May Cry a The Outer Worlds

PlayStation elige el State of Play por encima del Showcase

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El redescubrimiento de la PS Store desde la pestaña de descuentos es una de las grandes novedades de Sony en las últimas horas tras una caída de casi una semana de la pestaña. La plataforma restaura algunos aspectos visuales con corrección de errores y un sistema de precios renovado para llenar las listas de videojuegos a bajo precio con un nuevo catálogo, entre ellos una buena pila de propuestas a menos de 15 euros.

La proyección de las dos próximas semanas en la PlayStation Store deja un sinfín de rebajas en PS4 y PS5 con fecha de cierre en el 28 de mayo para géneros muy dispares. Mientras algunos imaginaban la pausa en la plataforma como parte de algo más grande relacionado con Grand Theft Auto VI, la realidad es que es uno de los cambios proyectados para lavar la imagen, moldear los precios cambiantes y crear ventanas regionales.

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A la espera de saber cómo funciona exactamente la plataforma después de los últimos movimientos, el primer gran cambio en algunas regiones es la aparición del precio en su región. Sucede en varios países de Latinoamérica donde ahora aparece el pago en la moneda propia en el precio, aunque de cara a la gestión sí vuelven a saltar los dólares norteamericanos habituales, por lo que toca esperar unas horas para saber cómo se estabiliza.

Mientras tanto la realidad pasa por el interés directo en los juegos, con múltiples rebajas que en este caso pasan por el filtro de bajar de los 15 euros con 20 juegos más que interesantes. Con algunas excepciones que repiten de manera continuada como la saga God of War o Darkest Dungeon, la gran mayoría de las propuestas a precios rebajados de hasta un 85% son nuevas.

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En ese nuevo pack aparecen opciones tan interesantes como The Outer Worlds o Nobody Saves the World, dos indies que han dado la vuelta al mundo ya hora encaran un 2026 por debajo de los 10 euros. También es significativa la aparición de The Wolf Among Us al 40%, sobre todo a sabiendas de que este año debe aparecer la secuela después de la confirmación de su desarrollo desde Argentina, y todo a los eventos veraniegos para descubrir la nueva fecha.

Entre tanto hay sagas míticas como Slay the Spire, Devil May Cry, Dragon Ball, Final Fantasy o Ni no Kuni con algunas de sus versiones mientras otros indies como American Arcadia o Sumerkarket Simulator encuentran su espacio. Estos son todos los títulos con la rebaja exacta y el precio definido.

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Darkest Dungeon a 3,29 euros (-85%)

Slay the Spire a 6,24 euros (-75%)

Supermarket Owner Simulator: Business a 7,14 euros (-40%)

The Outer Worlds a 7,49 euros (-75%)

Nobody Saves the World a 7,49 euros (-70%)

The Wolf Among Us a 8,99 euros (-40%)

The Last of Us™ Remastered a 9,99 euros (-50%)

DmC Devil May Cry: Definitive Edition a 9,99 euros (-75%)

God of War III Remasterizado a 9,99 euros (-50%)

Totally Accurate Battle Simulator a 9,99 euros (-50%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT PS4 & PS5 a 14,99 euros (-25%)

Watchdogs a 10,49 euros (-85%)

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom a 11,19 euros (-84%)

American Arcadia a 11,99 euros (-40%)

Beyond: Two Souls a 11,99 euros (-60%)

Firefighting Simulator - The Squad PS4 y PS5 a 11,99 euros (-60%)

The Crew Motorfest a 13,99 euros (-80%)

Sea of Thieves a 13,99 euros (-65%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy a 13,99 euros (-65%)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age a 14,99 euros (-70%)

EA Sports College Football 26, Madden 26 y Hi-Fi Rush están en 16 euros con descuentos de hasta el 80%, suben un poco pero son ofertas muy buenas para juegos recientes. También están cerca Unicorn Overlord a poco más de 17 euros, propuestas recientes muy interesantes para ampliar la biblioteca digital. Toca destacar que algunos de estos juegos están incluidos en las versiones Premiun del Extra de PS Plus, por lo que hay que revisarlo antes de dar el paso.