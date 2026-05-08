PlayStation tiene nueva fecha para activar de nuevo las ofertas

Juan Pérez 08 MAY 2026 - 10:57h.

Las pistas apuntan a una estrategia para mejorar el estado de la sección

PlayStation elige el State of Play por encima del Showcase

Compartir







El estado de PlayStation Store en los últimos días deja en pausa las ofertas para miles de videojuegos en un movimiento único en la historia de la compañía en pleno anuncio del informe financiero. El bloqueo actual de la página de los descuentos con la eliminación directa en consolas, móviles y web ha durado sólo unas horas, y la recuperación de la misma ofrece ahora una cuenta atrás para volver a entrar la próxima semana en la biblioteca digital en busca de aumentar las compras.

La caída de la sección de Descuentos en PS Store tiene una cobertura pendiente el próximo 13 de mayo, y todo apunta a una reestructuración interna para darle más valor a una de las divisiones con más peso. A la espera de conocer cuándo se presentan los Days of Play 2026 ya que el gran titular llegó el 27 de mayo, la puesta en escena de un evento rumoreado a finales de mes deja una situación perfecta para hacer ahora un cambio trascendental de cara a los próximos años.

PUEDE INTERESARTE Invincible VS: brutalidad superheroica con alma competitiva

La razón para entender que es un movimiento de marketing es que hace algo más de una semana analizamos en ElDesmarque las rebajas más sonadas de PlayStation Store, y curiosamente todas las ofertas finalizaban el pasado jueves 7 de mayo. Esa predisposición es cuanto menos extraña porque si no hay un evento concreto, normalmente cada título tiene unas fechas propias para encerrar la rebaja en días exactos. Ahora ese cierre tenía como consecuencia un parón en los descuentos que todavía no tiene explicación, pero sí fecha definitiva.

Si hay una capa de pintura para modernizar la sección tiene sentido sólo con entender las cifras del último informe financiero de PlayStation donde definen que el 85% de las ventas ya son digitales. Eso, sumado a los más de 125 millones de usuarios en PS Network hablan claramente de la relevancia de tener una recirculación activa para incitar al consumidor a comprar una y otra vez, por eso este caso es tan relevante más allá del revestimiento de un bug.

PUEDE INTERESARTE De GTA VI a Mina the Hollower, los 15 juegos top de acción y aventura de 2026

Esto significa que puede haber algo detrás con una posible reestructuración del sistema, una nueva interfaz o simplemente un planteamiento diferente para empezar a consolidar las reducciones de precio de otra forma. Steam por ejemplo tiene festivales continuados durante todo el año independientemente de la bajada individual de desarrolladoras o juegos individuales a lo largo de toda la temporada.

La última estrategia de PlayStation parece la de cambiar el precio base de algunos juegos según el usuario pero la estrategia no parece clara y no se ha confirmado. No es posible saber si es cosa de las regiones por definir, de los gustos del consumidor o de algún concepto aleatorio, pero no es raro imaginar un cambio trascendental para conseguir algo parecido a lo que tiene Valve en Steam con una biblioteca propia gigantesca.

PUEDE INTERESARTE Los 6 juegos adelantados para el Summer Game Fest 2026

Aún así la conexión con algunas de las propuestas más interesantes del año para los jugadores deben esperar a junio, porque es entonces cuando aparecen un conjunto gigantesco de ofertas como la del PS Plus. De hecho todo debe ir encauzado con el esperado evento de Sony que presumiblemente llega a finales de mayo o principios de junio con un State of Play adelantado por Natethehate, pero todavía no hay confirmación oficial.