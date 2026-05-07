Invincible VS: brutalidad superheroica con alma competitiva

El universo de superhéroes sin escrúpulos de Robert Kirkman encuentra en la lucha 3v3 su hábitat natural

Invincible VS anuncia beta abierta el 9 de abril y confirma a Allen the Alien como nuevo luchador

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Hay franquicias que parecen diseñadas desde su origen para convertirse en videojuegos de lucha. Invencible es una de ellas. La obra creada por Robert Kirkman siempre ha girado alrededor de combates salvajes, cuerpos atravesando edificios, litros de sangre y personajes capaces de destruir ciudades enteras a puñetazos. Con el éxito de la adaptación televisiva de los cómics en Amazon Prime Video todavía en plena forma (justo ahora estamos disfrutando su cuarta temporada y la quinta está confirmada para 2027), Skybound Games y Quarter Up han aprovechado el momento para transformar ese universo en un fighting game competitivo a la altura.

Y lo cierto es que Invincible VS entra por los ojos desde el primer segundo. No intenta suavizar la violencia del material original, desde luego. Aquí los súpers destrozan cuerpos, las ejecuciones recuerdan inevitablemente a Mortal Kombat pero más a la bestia y cada impacto transmite una sensación de fuerza brutal. El título abraza el caos superheroico con orgullo y construye alrededor de él un juego de lucha rápido, técnico y tremendamente agresivo.

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Quarter Up (estudio formado por veteranos que trabajaron en proyectos como Killer Instinct) ha desarrollado un sistema de combate sorprendentemente sólido. Invincible VS quiere competir con los juegos de lucha competitivos modernos y, aunque todavía tiene aspectos mejorables (como una falta dolorosa de contenido), consigue transmitir la sensación de que estamos ante una nueva saga de lucha con mucho potencial.

Una historia que parece un episodio de la serie

El modo historia sitúa su trama alrededor de los acontecimientos recientes de la serie animada. Tener cierto conocimiento del universo de Invencible es obligatorio para seguir el argumento, porque el juego no pierde tiempo explicando quién es quién ni cuáles son las relaciones entre los personajes. Mark Grayson, Omni-Man, Atom Eve, Cecil, Rex, Robot y el resto del elenco se ven envueltos en una nueva amenaza relacionada con los Viltrumitas, aunque rápidamente descubrimos que las cosas no son exactamente lo que parecen.

La narrativa funciona como un episodio especial condensado, pero con una factura técnica alucinante, que hace palidecer la animación de la serie de TV. Hay secuencias espectaculares, diálogos cargados de personalidad y varios momentos pensados claramente para fans de la serie. En poco más de una hora podemos llegar a los créditos finales de esta campaña y la verdad es que nos quedamos con ganas de más.

Además el juego cuenta con algunas voces del elenco oficial de la serie (en inglés), incluyendo a J. K. Simmons como Omni-Man. Las conversaciones mantienen ese equilibrio entre drama superheroico, humor negro y violencia extrema que ha convertido a Invincible en una adaptación tremendamente exitosa.

Un sistema de combate diseñado para el caos

Además de la fabulosa factura técnica, el punto fuerte de Invincible VS es su jugabilidad. Estamos ante un juego de lucha 3v3 por equipos claramente inspirado en clásicos como Marvel vs. Capcom, aunque con muchas innovaciones más modernas.

El sistema apuesta por unos controles muy simplificados pero que permiten mucha profundidad. Los ataques especiales se ejecutan mediante combinaciones direccionales y un botón dedicado, eliminando inputs complejos o movimientos concretos de los joysticks. Tres tipos de ataque (suave, medio y fuerte) y un botón especial se llevan el protagonismo y los botones posteriores y gatillos nos darán acceso al dash, al boost, a las asistencias.

Y todo funciona sorprendentemente bien. La velocidad de los combates es altísima. Las barras de vida desaparecen en segundos cuando un jugador domina las mecánicas de asistencias y extensiones de combo. Podemos llamar aliados durante cadenas ofensivas, cancelar ataques para continuar con la presión, bloquear y usar contraataques defensivos o gastar recursos para romper combos enemigos. Todo ocurre a una velocidad frenética y cualquier error puede convertirse en una secuencia devastadora recibiendo decenas de golpes.

Lo mejor es que, pese a la espectacularidad visual, existe una profundidad estratégica muy considerable. El timing de los counter tags, la gestión del boost o la decisión de cuándo sacrificar recursos defensivos añaden muchas capas al sistema. Invincible VS no es un juego sencillo de dominar, pero sí uno muy satisfactorio cuando empezamos a entender cómo encajan todas sus piezas.

Un roster variado, pero algo corto

Los 18 luchadores disponibles ofrecen estilos bastante diferenciados, con sus propias características y golpes especiales. La variedad de personajes del universo Invencible ofrece un montón de opciones para generar luchadores de distintas características con los que jugar. Incluso los Viltrumitas, que visualmente pueden parecer similares, terminan diferenciándose gracias a sus herramientas específicas en combate.

Dupli-Kate probablemente sea uno de los ejemplos más interesantes. Sus clones permiten crear ataques absurdamente creativos, controlar espacio y generar situaciones ofensivas muy difíciles de leer. Atom Eve, por otro lado, mezcla proyectiles, control aéreo y herramientas para manipular el posicionamiento rival. Battle Beast es pura agresividad salvaje apoyada en una enorme armadura y un daño brutal.

Y es que resulta evidente el cariño puesto en adaptar las habilidades de cada personaje al gameplay. Casi todos pueden volar, los ataques reflejan perfectamente sus poderes y las animaciones transmiten una sensación constante de fuerza descomunal. El resultado es un roster que funciona mecánicamente y además respeta la identidad de la licencia al 100%.

Eso sí, hay ciertas limitaciones. Algunos personajes comparten estructuras de combos demasiado similares y la cantidad de movimientos especiales no es especialmente amplia. Después de muchas horas pueden aparecer ciertas sensaciones de repetición, especialmente utilizando el esquema de control simplificado. Y eso se une a que echamos en falta a muchos personajes de la serie, pero eso era inevitable porque la cantidad de supers presentes en la licencia, era casi imposible contentar a todos los fans con la elección del roster. También es una fabulosa oportunidad para añadir personajes cada cierto tiempo.

Violencia, destrucción y fuegos artificiales

Visualmente, Invincible VS es una delicia. El juego mantiene el estilo artístico de la serie, pero añade un extra de espectacularidad y fidelidad visual que ayuda a potenciar el impacto de los combates. Los golpes son pesados, los efectos exagerados y las ejecuciones finales absolutamente salvajes.

Los escenarios merecen una mención especial. Muchos están inspirados directamente en localizaciones reconocibles del cómic y la serie, y además se destruyen progresivamente durante el combate. Ver cómo un escenario termina reducido a escombros después de varios supers ayuda muchísimo a reforzar la fantasía superheroica. Eso y que lso trajes de los súpers se van cayendo a pedazos y la sangre y los moratones van cubriendo sus cuerpos.

El sonido también juega un papel fundamental. Cada impacto tiene una contundencia espectacular y la banda sonora mezcla electrónica agresiva, rock y ritmos muy dinámicos que acompañan perfectamente el ritmo frenético de las peleas.

Un online excelente… y poco más

Donde Invincible VS realmente quiere vivir es en el multijugador competitivo. El rollback netcode funciona francamente bien, las partidas encuentran rival rápido y la estabilidad online ha demostrado estar a la altura de lo esperado. El problema es que no hay mucho más.

El contenido para un jugador resulta bastante escaso. Más allá del modo historia encontramos el clásico Arcade con diferentes torres de dificultad, entrenamiento, tutorial y partidas online. No hay modos extra elaborados ni grandes incentivos offline para quienes no planeen competir constantemente conectados.

Hay una galería desbloqueable que tiene algunos detalles interesantes, como portadas de cómics o perfiles de personajes, pero se queda corta a la hora de profundizar en el lore de la franquicia. Esperamos actualizaciones y DLC’s como agua de mayo. El juego bien lo merece.

Conclusiones de Invincible VS

Invincible VS entiende perfectamente qué necesita una adaptación de Invincible: violencia exagerada, combates rapidísimos, personajes carismáticos y una sensación constante de destrucción superheroica. Como fighting game competitivo, el trabajo de Quarter Up es muy prometedor. El sistema tiene profundidad, el online responde de maravilla y las peleas son tremendamente divertidas tanto de ver como de jugar. Sin embargo, también queda claro que el juego llega algo justo de contenido.

Lo mejor:

Sistema de combate profundo, rápido y muy satisfactorio

Excelente modo competitivo y experiencia online

Captura perfectamente la brutalidad y personalidad de Invincible

Lo peor:

Contenido para un jugador bastante escaso

El modo historia resulta demasiado corto