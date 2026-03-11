Gustavo Maeso 11 MAR 2026 - 15:13h.

El carismático Allen the Alien se suma al plantel de personajes jugables antes del lanzamiento oficial el 30 de abril

Invincible VS: el juego de lucha con Invencible, Omni-Man, Atom Eve y compañía

Compartir







Invincible VS, el nuevo título competitivo ambientado en el universo creado por Robert Kirkman, abrirá sus puertas al público el próximo 9 de abril de 2026 con una beta abierta en Xbox Series X|S y PlayStation 5. Se trata de la primera oportunidad para que los jugadores prueben el sistema de combate del juego y se enfrenten en brutales batallas de superhéroes en equipos de tres contra tres.

La noticia llega acompañada de otra revelación muy celebrada por los fans: Allen the Alien, uno de los personajes más queridos de la saga, se incorpora oficialmente al plantel de luchadores. Con su mezcla de humor, fuerza descomunal y estilo de combate agresivo, el guerrero unopano promete convertirse en uno de los combatientes más espectaculares del juego.

Allen the Alien aterriza en plena batalla

Si hay un personaje que representa a la perfección la mezcla de épica y humor del universo Invincible, ese es Allen the Alien. Nacido en una instalación de cría del planeta Unopa, Allen fue el único éxito de un ambicioso proyecto destinado a crear un guerrero capaz de enfrentarse a la temible raza viltrumita.

PUEDE INTERESARTE Capcom Fighting Collection 2: lucha nostálgica entre pixeles y polígonos

A pesar de sus orígenes como arma viviente, el personaje destaca por su personalidad desenfadada. Durante años, su servicio a la Coalición de Planetas lo ha convertido en uno de los aliados más fieles de Invincible en la guerra contra el Imperio viltrumita. Y, como saben bien los seguidores del cómic y la serie animada, Allen tiene una particularidad: incluso cuando parece derrotado, siempre regresa más fuerte que antes.

En Invincible VS, Allen se presenta como un luchador de tipo “Striker”, un arquetipo enfocado en la ofensiva constante. Su estilo combina movilidad, fuerza sobrehumana y poderosos agarres, lo que le permite mantener a sus rivales bajo presión constante. Además, el personaje destaca por su capacidad de engaño en combate, utilizando posturas blindadas y cambios de ritmo para sorprender al oponente.

Desde el equipo de desarrollo tenían claro que Allen debía estar presente en el juego. Mike Willette, productor ejecutivo del proyecto, lo explicó con entusiasmo: “Allen the Alien es el extraterrestre favorito de todo el mundo. Es uno de los personajes más queridos por los fans, y traerlo a Invincible VS siempre fue algo evidente. Un segundo está contando un chiste y al siguiente te está destrozando en combate”.

También Robert Kirkman, cocreador de Invincible, celebró la incorporación del personaje. Según el autor, Allen vivirá un momento especialmente importante dentro de la franquicia: “Allen es una pieza fundamental del universo Invincible y va a tener una primavera muy importante entre la cuarta temporada de la serie animada y Invincible VS. Tiene un gran sentido del humor, pero respalda su ingenio con golpes aún más contundentes”.

Así será la beta abierta de Invincible VS

La beta abierta permitirá a los jugadores de todo el mundo experimentar por primera vez el sistema de combate del título. Durante esta prueba, los participantes podrán elegir entre 10 luchadores iniciales, incluyendo algunos de los nombres más populares del universo Invincible.

Entre los personajes disponibles estarán:

Mark Grayson (Invincible)

Atom Eve

Bulletproof

Thula

Rex Splode

Battle Beast

Omni-Man

Robot

Monster Girl

Allen the Alien

El sistema de combate está diseñado como un tag fighter 3v3, donde los jugadores forman equipos de tres personajes y pueden alternarlos durante la batalla para crear estrategias, extender combos o cambiar el ritmo del enfrentamiento.

El primer gran videojuego del universo Invincible

Invincible VS representa un hito importante para la franquicia. Se trata del primer gran videojuego basado en el universo del cómic creado por Robert Kirkman, Cory Walker y Ryan Ottley, una saga que en los últimos años ha ganado enorme popularidad gracias a su adaptación animada.

El proyecto también marca el debut de Quarter Up, el primer estudio interno de desarrollo de videojuegos de Skybound Entertainment. El equipo ha construido el juego desde cero con un objetivo claro: trasladar al terreno competitivo la brutalidad y espectacularidad que caracterizan a la obra original.

Para lograrlo, el título incluirá combos devastadores, escenarios icónicos del universo Invincible y un sistema de lucha diseñado con ambición competitiva, pensado tanto para jugadores casuales como para torneos.

Un plantel de superhéroes y villanos en expansión

Allen the Alien no llegará solo. El juego contará con 18 personajes jugables en su lanzamiento, reuniendo a héroes y villanos que los seguidores de la franquicia reconocerán al instante.

Entre ellos encontramos nombres como:

Invincible

Omni-Man

Battle Beast

Atom Eve

Rex Splode

Cecil Stedman

Robot

Monster Girl

Anissa

Lucan

Powerplex

Dupli-Kate

Además, el juego incluirá un personaje completamente original creado para el videojuego, llamado Ella Mental, ampliando el universo con nuevas historias y posibilidades jugables.

Ediciones físicas para coleccionistas

El lanzamiento también llegará acompañado de varias ediciones físicas para PlayStation 5 y Xbox Series X que llegarán de la mano de Meridiem. La Edición Estándar incluirá el juego en disco, una tarjeta con la distribución de controles y varias keepsakes conmemorativas exclusivas.

Por su parte, la Edición Coleccionista (exclusiva de PS5) añadirá contenido adicional para los fans más apasionados: steelbook, una reimpresión del cómic Invincible #1 con portada exclusiva, una carta firmada por el equipo de desarrollo y el Pase de Personajes del Año 1, que incorporará cuatro luchadores adicionales tras el lanzamiento.

Tras la beta abierta del 9 de abril, la espera será corta. Invincible VS llegará oficialmente el 30 de abril de 2026 a Xbox Series X|S y PlayStation 5, y ya se puede reservar en formato físico.