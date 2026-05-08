El informe financiero de Sony: la PS5 roza los 100 millones ante el desastre de Bungie

Juan Pérez 08 MAY 2026 - 07:51h.

De manera oficial hablan de la inyección económica para la PS6

Los 15 juegos en descuento extremo en PS Store a menos de 10 euros

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El valor del informe fiscal en un gigante como Sony en la espera por descubrir el nuevo State of Play tiene un peso especial en el sector del gaming por lo que significa no sólo las ventas de la PS5, sino todo el escaparate global entre exclusivos, estudios propios y jugadores activos. El último cuarto del 2025 pasa a estadísticas con un enfoque particular que todavía no tiene el impacto de la subida de precios, y demuestra el acercamiento de la consola a la barrera de los 100 millones mientras continúa el descalabro de Bungie.

La compra de Bungie en 2022 no es precisamente uno de los hitos de Sony después de cuatro años de viajes en una montaña rusa difícil de medir, pero en general el impacto del gaming en PlayStation es bastante bueno. Con estadísticas globales en subida y con una previsión bastante buena para el año fiscal (de abril 2026 a marzo 2027) con exclusivos pendientes como Marvel's Wolverine, Marvel Tokon o Fairgame$ además del impacto de GTA VI, el último cuatrimestre del año pasado no sólo deja estadísticas sino la promesa de un próximo ciclo con expectativas altas para la compañía.

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El dato más sonado del informe financiero de Sony son las 93.7 millones de copias totales vendidas de la PS5 con una suma total actualmente de 125 millones de jugadores activos en PlayStation Network, lo que significa un 1% más. El crecimiento en las ventas es de una subida de 16 millones, uno más de la previsión realizada hace un año de cara al 2025 con 1.5 millones de esas sólo colocadas en el último cuatrimestre del año.

Los 165 millones vendidos por PS2 siguen siendo el récord histórico en la industria de los videojuegos, pero este avance significativo habla del buen estado de forma de la actual generación. De hecho en la comparación total, PS3 vendió algo más de 87 millones de copias mientras que PS4 llegó a 117 millones. Aún así el récord es misión imposible porque a día de hoy la previsión de Sony es que el año que viene las ventas del hardware deben bajar por el estado habitual del mercado y la consolidación de la generación, por lo que estiman una bajada del 6%.

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De todas formas sí creen que en cuanto a ingresos operativos la subida será de un 60%, lo que deja entrever un buen próximo tramo con juegos pendientes como Marvel's Wolverine o futuros descubrimientos sumado a las ventas de GTA VI en un par de meses desde de su lanzamiento en noviembre. Sobre todo a sabiendas de la unión con Rockstar para tener prioridad en las ofertas con bundles especiales de consolas y videojuego.

Las ventas de videojuegos de PS5

En el último cuatrimestre Sony ha vendido un total de 74.6 millones de copias que aumenta en todo el año pasado a casi 318 millones. De esos 74 un total de 5.8 millones pertenecen a juegos First Party, mientras que el enlace con las descargas digitales es cada vez mayor. En esos últimos meses han aumentado al 85% lo que demuestra el impulso de la comunidad.

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El drama llega con las pérdidas de Bungie, porque el registro muestra una pérdida de valor de unos 765 millones de dólares en el año fiscal después de adquirir Bungie por 3.600 millones. De esos, 565 se han reportado en el último trimestre (88.600 millones de yenes según la lectura del informe). Es cierto que en general el servicio de videojuegos ha crecido un 12% este año, pero cuatro años después de la adquisición la respuesta es bastante negativa con respecto a lo esperado después del movimiento de 2022.

Una depreciación que tiene en el presente el bajón lógico de Destiny 2 con el paso de los años y la situación de Marathon, que no ha sido un desastre pero tampoco ha cumplido con las expectativas del estudio porque depende mucho de la consistencia de los jugadores con el paso de los meses, y ahí las cifras bajan claramente. Ese dinero no es una cuenta negativa sino una cifra del dinero que estimaban ganar desde la adquisición de Bungie en ese espacio de tiempo y que ahora queda reflejado como pérdida.

La apuesta de Sony en la nueva generación para la PS6

Una de las letras pequeñas del informe habla de que el pronóstico del beneficio operativo para el ejercicio fiscal de 2026 se va a mantener en términos interanuales, una especie de excusa con explicación. Sony desvela un nuevo aumento en las inversiones destinadas a la próxima generación, y habla de la plataforma, lo que evidencia un gasto masivo en el trabajo para componer no sólo la PS6 sino el escaparate completo para llevarla al mercado.

Eso no significa ni mucho menos un salto directamente al mercado en 2027 para la PS6, pero sí evidencia que el trabajo está más avanzado de lo que parece para colocar el ingrediente encima de la mesa. Quizás 2027 puede ser el año del anuncio para dar en 2028 o 2029 un salto hacia la próxima consola. Ese es el paso más lógico, aunque la alternativa es pensar en la rumoreada consola de mano para darle un plus a la competitividad con el Proyecto Helix de Xbox, la Switch 2 y la Steam Deck.