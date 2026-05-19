Los 3 niveles de requisitos de LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro

Juan Pérez 19 MAY 2026 - 11:22h.

El subidón del potencial desde Unreal Engine 5

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La estabilidad de LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro en el planteamiento en PC con el salto a Unreal Engine 5 empuja a un nivel de gráficas muy elevado para poder jugar al nuevo título de TT Games. Con la cuenta atrás activada para los jugadores de la edición deluxe, el mundo abierto sale al mercado este viernes 22 de mayo con todas las especificaciones confirmadas en un marco perfecto para dominar el entorno de los superhéroes en un año con Wolverine y los acompañantes de Marvel Tokon

El lanzamiento multiplataforma de LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro es el primer vínculo del juego no sólo con los trajes gratuitos a desbloquear, sino con los requisitos. Con el mercado de las tarjetas gráficas totalmente roto por los condicionantes de la Inteligencia Artificial, la realidad es que hay que buscar una exigencia extrema para llegar al 4K incluso con el modo 'Quality' mientras la descarga pasa tanto por los jugadores de Steam como por los de Epic Games. Esta es la escala a tres niveles para poder entrar en Arkham City desde la perspectiva de los LEGO.

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Requisitos mínimos

La tarjeta gráfica es la vara de medir para llegar al mínimo establecido en los requisitos mínimos, donde hay que tener al menos una de las gráficas mínimas nacidas en 2022-2033 para llegar al mínimo. La NVIDIA GTX 960 es la única de las tres que rompe ese límite para jugar.

Aún así para jugar a esos 1080 a 30 FPS hay que tener claro que no son nativos, es necesario pasar por el reescalado por lo que es necesario activar la generación de fotogramas.

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Procesador: Intel Core i5-10600K o AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-10600K o AMD Ryzen 5 1600 Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB) o AMD Radeon RX 6400 (4 GB) o Intel Arc A580 (8 GB)

NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB) o AMD Radeon RX 6400 (4 GB) o Intel Arc A580 (8 GB) RAM: 16 GB RAM

16 GB RAM Sistema operativo: Windows 11

Windows 11 Almacenamiento: exigencia de SSD y 50 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados

La subida a los 1440p y 60 FPS con DLSS, FSR o XeSS Quality y Frame Gen habilitado permite aumentar el listón con las gráficas actuales de media gama, o la de hace un par de generaciones.

Procesador: Intel Core i7-12700 o AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7-12700 o AMD Ryzen 7 5800X Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (8 GB) o AMD Radeon RX 6650 XT (8 GB) o Intel Arc B580 (12 GB)

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (8 GB) o AMD Radeon RX 6650 XT (8 GB) o Intel Arc B580 (12 GB) RAM: 16 GB RAM

16 GB RAM Sistema operativo: Windows 11

Windows 11 Almacenamiento: exigencia de SSD y 50 GB de espacio disponible

Requisitos 4K

El tope de LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro está en los 2160p y 60 FPS con una exigencia máxima que va más allá de la RTX 4070, por lo que es necesario obligatoriamente DLSS/FSR/XeSS con el modo "Quality" activado además del Frame Generation.