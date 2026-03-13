Los 7 mejores tráilers del Future Game Show, de LEGO Batman a Revamp

Juan Pérez 13 MAR 2026 - 11:18h.

El estudio español Digital Sun dejó una de las joyas futuras con Drácula al frente

Los 25 grandes videojuegos de PS5 para 2026 tras Resident Evil: Requiem

Compartir







La versión primaveral del Future Games Show con más de 40 anuncios oficiales deja un panorama muy interesante no sólo de nuevos anuncios, sino de fechas que despliegan los dos próximos meses de lanzamientos. Con mucho indie pero también enlaces jugosos de juegos de Square Enix, Capcom o Warner Bros. Games, el evento deja siete tráilers por encima del resto con anuncios tan sonados como Revamp, el nuevo título de Digital Sun.

Las dos horas y cuarto de directo del Future Games Show: Spring Showcase dejan muy buenas sensaciones con títulos de todo tipo. Life Life is Strange: Reunion es uno de ellos y podría estar en la lista, pero sólo mostró una escena más de entre todo el contenido que prepara en las últimas semanas de cara al lanzamiento para el 26 de marzo. El DLC de Dave de Diver, Adorable Adventures, Silver Pines o Rover's Tales son otros de los juegos más destacados, pero se quedan a un paso de los que elegimos dentro del top.

PUEDE INTERESARTE Kitman: un simulador donde te metes en la piel del utillero de un equipo de fútbol

Revamp

Digital Sun deja una de las mayores sorpresas del evento con la presentación de Revamp. La compañía detrás de Moonlighter y Cataclismo ahora pasa a un castle-defense roguelite donde Drácula debe proteger su castillo. El tráiler es de lejos de lo mejor que ha hecho la compañía, no sólo por la puesta en escena sino por lo bien conseguido que está el Drácula en relación a lo que propone el juego.

PUEDE INTERESARTE Absolum, un roguelike inagotable del que otros deben aprender

Aphelion

Don't Nod se adentra de nuevo en las aventuras narrativas para contar la historia de Ariane y Thomas, astronautas que exploran el planeta Persephone tras una misión de exploración y supervivencia repleta de misterio. Es un cuento que habla del amor, de la resiliencia, de la esperanza y de la pérdida y llega a Steam y a consolas el 28 de abril.

PUEDE INTERESARTE Denshattack, el juego español que mezcla skate con trenes

Deep Rock Galactic: Rogue Core

El caos del cooperativo pasa por este spin-off a modo de roguelite en este FPS de acción encajado en cuevas y entornos generados procedimentalmente para bucear de uno a cuatro jugadores. Hordas, recompensas y entornos inmensos preparados para el 20 de mayo con este título de Ghost Ship Games.

Yerba Buena

Una de las mejores noticias del FGS es esta nueva creación de Mad About Pandas, un juego de aventuras y puzles ambientado en un San Francisco surrealista enclavado en la década de los 70. El 'Oscilador' es el elemento diferencial porque permite manipular las propiedades físicas del mundo, tanto para cambiar el entorno como para resolver puzles. Llega el 26 de mayo.

Defender of the Crown: The Legend Returns Remake 2026

El remake del clásico juego de estrategia medieval impone de primeras, no sólo por los modos retro y modernizados, sino porque es una mezcla de todo lo que ahora pueden pedir muchos tras disfrutar de El caballero de los siete reinos. Justas, caballeros y un entorno perfecto para retomar una joya de otros tiempos.

CALX

Entre los títulos de acción y aventura destaca CALX, un juego atmosférico con combate donde la exploración de un mundo en ruinas es la clave de todo. Toca recorrer el planeta Syro para destrozar oleadas de enemigos, y el buscador debe escanear, resolver puzles y utilizar sus armas con cabeza (el doble salto, el gancho y la levitación entre otras). Ya hay demo disponible.

Bonus Track: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Al ser un diario de desarrollo no entra dentro de la clasificación de mejores tráilers, pero sí deja vibras de ser algo muy parecido a los Arkham con lo que eso supone para el fandom. El mundo abierto es más interesante con cada frame mostrado por Warner Bros. Games de cara al lanzamiento el 29 de mayo de este 2026.