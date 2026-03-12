Future Games Show 2026: el anuncio de 40 juegos con drops y horarios

Juan Pérez 12 MAR 2026 - 10:19h.

Life is Strange: Reunion y lo nuevo de Batman deben ser los referentes

El calendario de juegos de la Switch 2 para 2026, un vacío desde junio

Compartir







El show de primavera del Future Games Show presenta su candidatura a desvelar algunos de los misterios de la industria este jueves 12 de marzo con banderolas de las compañías más grandes. Capcom, Square Enix, Bandai Namco y Warner Bros. Games serán referentes en una presentación con más de 40 juegos, la promesa de exclusivas y algún drop directo a la finalización del espectáculo exclusivamente digital.

El peso de mostrar por primera vez juegos en el pasado como el LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, Reanimal o Cronos: The New Dawn están bajo el manto del Future Games Show para reavivar ese fuego otra vez. Es un espacio para descubrir joyas lejos de los triples AAA más comentados, a no ser que alguien espere un cuarto/quinto tráiler de Pragmata con alguna novedad de última hora para impulsar el lanzamiento próximo.

PUEDE INTERESARTE Xbox Project Helix: todo lo que sabemos de la nueva consola tras la GDC

Los juegos confirmados para el Future Games Show de primavera

La primera invitación oficial para el evento pasa por 11 títulos adelantados por la organización con la pincelada principal del regreso de Max y Chloe en Life is Strange: Reunion. El juego de Square Enix está a sólo unas semanas de salir al mercado, por lo que este debe ser un último empujón definitivo para dar algunas mecánicas, un plus de la historia o incluso el último tráiler previo al del lanzamiento. Pero no está ni mucho menos solo.

PUEDE INTERESARTE Pokémon Pokopia, una pradera insólita donde quedarse a vivir

SAMSON es un brawler de acción con muy buena pinta mientras que Hello Sunshine es un survival repleto de misterios que componen un pack muy interesante de primeras. También hay espacio para el terror, metroidvanias o juegos de sigilo envueltos en fantasía oscura como Silver Pines a la espera de saber qué esconden compañías como Warner Bros. Games, Capcom o Bandai Namco.

The Dungeon Experience

Life is Strange: Reunion

Hello Sunshine

Stupid Never Dies

SAMSON: A Tyndalston Story

Adorable Adventure

Quite a Ride

Project Shadowglass

Deep Rock Galactic: Rogue Core

Silver Pines

There are no Ghost at the grand

PUEDE INTERESARTE Ghost of Yōtei Legends ya está disponible gratis y el juego se abre al cooperativo online

Aún así las grandes sorpresas pueden llegar de los estudios más importantes porque hay mucho por definir en Capcom, Bandai Namco, Square Enix o Warner Bros. Games. Lo lógico es imaginar algo de Pragmata o incluso Monster Hunter Stories 3 por parte de Capcom, la compañía mejor posicionada hasta el momento con algunos de los juegos más destacados de los últimos años. Lo de Resident Evil: Requiem no ha sido algo puntual.

Warner Bros. Games es la gran incógnita por la postergación de títulos grandilocuentes hasta 2027 como han confirmado desde la compañía, pero antes de eso está LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, que se presenta con aspiraciones muy altas. El caso de Bandai Namco deja más dudas porque los rumores pasan por alguna novedad en Dragon Ball: Sparking! ZERO, así como Square Enix debería estar solo para Life is Strange...pero nunca se sabe.

A partir de ahí no sería raro ver algo de Moonlighter 2 de la mano de Digital Sun o alguna sorpresa de Team17 como The Knight Witch 2, algunos rasguños de lo que puede ser la aparición underdog del momento.

Los horarios del Future Game Show 2026

El evento de videojuegos tiene horarios confirmados en España para la noche del 12 de marzo a las 21.00h. Estos son los horarios en el resto de países hispanohablantes.