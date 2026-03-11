Ghost of Yōtei Legends ya está disponible gratis y el juego se abre al cooperativo online

Gustavo Maeso 11 MAR 2026 - 15:30h.

El nuevo modo multijugador gratuito permite partidas de hasta cuatro jugadores

Quienes ya poseen Ghost of Yōtei tienen un nuevo motivo para regresar a su mundo. Sony Interactive Entertainment ha lanzado Ghost of Yōtei Legends, el esperado modo multijugador cooperativo online que amplía la experiencia del juego con un enfoque sobrenatural y mitológico. La actualización llega sin coste adicional para todos los jugadores que ya tengan el título, introduciendo nuevas mecánicas, enemigos y desafíos diseñados específicamente para jugar en equipo.

Con este lanzamiento, el universo de Ghost of Yōtei se expande más allá de su narrativa original. Nosotros mismos podemos adentrarnos en una reinterpretación fantástica del mundo del juego, donde las leyendas cobran vida y los enemigos adoptan formas demoníacas. La propuesta apuesta por la cooperación entre jugadores y por una reinterpretación de las historias que rodean a la protagonista Atsu y a sus enemigos, transformando acontecimientos conocidos en auténticos mitos del folclore japonés.

Un mundo de leyendas reinterpretadas

En Ghost of Yōtei Legends, la historia se inspira en la figura de los Seis de Yōtei, los antagonistas que marcan el viaje de Atsu en la aventura principal. Sin embargo, en este nuevo modo los detalles han evolucionado hasta convertirse en relatos legendarios transmitidos a lo largo del tiempo.

Nos encontramos así con versiones sobrenaturales de estos enemigos, convertidos en gigantescos jefes demoníacos que representan auténticos desafíos cooperativos. Cada uno de ellos cuenta además con su propia facción de enemigos y subjefes, diseñados alrededor de su temática y habilidades.

Esta reinterpretación no solo amplía el imaginario del juego, sino que también aporta variedad estratégica a los combates. Cada jefe exige que los jugadores coordinen habilidades y tácticas para poder derrotarlo.

Cuatro clases para definir el estilo de combate

El modo introduce diferentes clases de personaje, cada una con su propio estilo de juego y herramientas de combate. Entre ellas encontramos:

Samurái , especialista en combate cuerpo a cuerpo.

, especialista en combate cuerpo a cuerpo. Arquero , centrado en ataques a distancia y control del campo de batalla.

, centrado en ataques a distancia y control del campo de batalla. Mercenario , un luchador versátil con gran capacidad ofensiva.

, un luchador versátil con gran capacidad ofensiva. Shinobi, experto en sigilo, movilidad y tácticas rápidas.

Cada clase dispone de un arma característica y su propio árbol de tecnología, lo que permite desarrollar habilidades específicas y adaptar la estrategia al estilo de cada jugador. A medida que avanzamos en las partidas, podremos desbloquear mejoras y perfeccionar nuestras capacidades.

Además, todas las misiones son rejugables y cuentan con cuatro niveles de dificultad. Cuanto mayor sea el desafío, más rápido se obtendrán recompensas como experiencia, progreso de clase y botín de mayor calidad.

Modos de juego cooperativos para todos los estilos

El nuevo modo no se limita a un único tipo de experiencia. Ghost of Yōtei Legends incorpora varios tipos de misión, pensados para ofrecer variedad y fomentar la cooperación entre jugadores.

Las misiones de historia permiten descubrir los acontecimientos del modo mientras avanzamos en equipo. Están diseñadas para narrar la evolución de estas leyendas y enfrentarnos a enemigos cada vez más poderosos.

Por otro lado, las incursiones representan algunos de los desafíos más intensos del modo. En ellas, cuatro jugadores deberán enfrentarse a los principales jefes disponibles en el lanzamiento: la Araña, el Oni, el Kitsune y la Serpiente.

A esto se suma el modo supervivencia, donde los jugadores deben defender tres zonas frente a oleadas de enemigos. Durante estas partidas aparecen bendiciones y maldiciones que alteran el desarrollo de cada combate, añadiendo elementos impredecibles y obligando a adaptar la estrategia sobre la marcha.

Sony también ha confirmado que el modo incursión completo llegará el próximo mes, añadiendo enfrentamientos cooperativos contra dos de los Seis de Yōtei.

Progreso, recompensas y un vestíbulo ampliado

El nuevo contenido también introduce cosméticos de temática sobrenatural que se desbloquean simplemente jugando. Estos elementos permiten personalizar la apariencia de los personajes y reforzar la ambientación fantástica del modo.

Además, el vestíbulo del juego se ha ampliado para ofrecer nuevas actividades mientras los jugadores esperan a sus amigos o preparan la siguiente partida. Entre las opciones disponibles se incluyen:

Revisar hazañas y progresos.

Ajustar configuraciones y árboles de tecnología.

Practicar habilidades en una zona de entrenamiento.

Participar en minijuegos y desafíos.

Este espacio social pretende convertir el tiempo de espera en una experiencia interactiva dentro del propio juego.

Una expansión gratuita para los jugadores

Ghost of Yōtei Legends ya está disponible como actualización gratuita para todos los jugadores que posean Ghost of Yōtei. Para acceder al modo multijugador es necesario contar con conexión a internet, una cuenta de PlayStation y una suscripción activa a PlayStation Plus.

Con esta nueva propuesta cooperativa, Sony busca prolongar la vida del juego y ofrecer una experiencia distinta dentro del mismo universo. El resultado es una mezcla de acción, mitología japonesa y cooperación que transforma la aventura original en un desafío compartido.