Gustavo Maeso 12 MAR 2026 - 14:41h.

Un “Utillero Simulator” caótico y cooperativo donde limpiar botas puede ser tan decisivo como marcar un gol

Riot Control Simulator: el simulador de antidisturbios que llegará a PC y consolas

El fútbol despierta pasiones y ha generado un sinfín de títulos y distintos géneros en el mundo del videojuego para disfrutar en PC o consolas con el mundo del deporte rey. Además de los populares simuladores del propio deporte (los actuales EA Sports FC o eFootball, entre otros) son muy populares también los managers que nos convierten en entrenadores, en presidentes del club de fútbol o una mezcla entre ambos (los Football Manager o PC Fútbol).

Pero es que el fútbol da para mucho más en formato videojuego, con más vueltas de tuerca, sobre todo en el género de la simulación. Por ejemplo, a finales de este mes llegará Copa City (un simulador de eventos futbolísticos donde hay que gestionar las ciudades y estadios donde se celebrarán partidos de alto riesgo) y ahora tenemos otro sorprendente anuncio: Kitman, una especie de 'Utillero Simulator'.

El verdadero héroe no está en el campo

Esa es la divertida premisa de Kitman, el nuevo título del estudio independiente irlandés Outlier (los creadores de Mars Attracts), que propone algo tan inesperado como brillante: convertirnos en el utillero del equipo y demostrar que el destino de un club puede depender de unas botas bien limpias.

En esta peculiar simulación deportiva, nosotros no saltamos al césped ni dirigimos la estrategia desde la banda. Nuestro campo de batalla son los vestuarios, los pasillos del estadio y las caóticas trastiendas del club. Y ahí, entre camisetas rotas, suelos por fregar y jugadores incapaces de atarse los cordones, descubrimos que mantener un equipo funcionando es una aventura mucho más intensa de lo que parece.

En Kitman nos ponemos ponemos en la piel del responsable del material de un equipo de fútbol. Es decir, la persona que se asegura de que todo esté listo antes de cada partido. Y cuando decimos todo, hablamos literalmente de todo. Desde limpiar botas embarradas hasta coser camisetas rotas o asegurarse de que las bebidas energéticas estén frías, el juego nos enfrenta a una lista interminable de tareas que mantienen al equipo en funcionamiento. Si algo falla, el desastre está asegurado. Y sí, incluso un cordón mal atado puede acabar costando un partido.

La gracia está en que el juego adopta un tono desenfadado y muy exagerado. Los jugadores son caprichosos, el entrenador parece no tener ni idea de lo que hace y, en general, el club funciona gracias a nuestra capacidad para resolver problemas antes de que todo se derrumbe. Vamos, que somos la piedra angular de este club de fútbol.

Gestionar un club… desde el vestuario

Aunque pueda parecer un simple simulador de tareas absurdas, Kitman también introduce una sorprendente capa estratégica. Porque el utillero no solo limpia botas: también puede influir en el rumbo del equipo. En el juego tendremos que gestionar el inventario del club, elegir proveedores de equipamiento y asignar diferentes piezas de material a cada jugador. Cada tipo de equipación ofrece ventajas distintas, lo que convierte algo aparentemente trivial en una decisión clave para el rendimiento del equipo.

Pero ahí no acaba la cosa. En un giro bastante cómico, también podremos colarnos en el despacho del entrenador para modificar la alineación, ajustar la formación táctica o incluso influir en el fichaje de nuevos talentos. Todo, por supuesto, de forma “discreta”. Al final, aunque nadie lo reconozca, seremos nosotros quienes realmente estemos dirigiendo al club desde las sombras.

Cuando todo puede salir mal, sale mal

Si los preparativos ya son caóticos, el día del partido es directamente una prueba de supervivencia. Durante los encuentros tendremos que reaccionar a problemas inesperados en tiempo real. Una camiseta rota, unas botas que se rompen en mitad del calentamiento o un jugador que necesita equipación nueva de inmediato pueden aparecer en cualquier momento. Nuestra misión será resolverlo todo mientras el partido sigue su curso.

La filosofía del juego es clara: el fútbol puede decidirse por detalles mínimos. Y esos detalles, en Kitman, dependen completamente de nosotros.

Otro de los elementos más interesantes del proyecto es su enfoque cooperativo. El juego permite partidas en solitario, pero también ofrece un modo online para hasta cuatro jugadores. Esto significa que el caos puede multiplicarse cuando varios utilleros intentan coordinarse para mantener el club funcionando. Mientras uno limpia botas, otro puede encargarse del inventario, un tercero corre a reparar equipamiento y el cuarto se cuela en la oficina del entrenador para cambiar la táctica.

De las ligas amateurs a la gloria

El modo carrera de Kitman propone una progresión clara: empezar en las ligas más modestas y llevar al club hasta lo más alto del fútbol. A medida que avancemos podremos mejorar las instalaciones, desbloquear equipamiento más avanzado y decorar las zonas internas del estadio con recuerdos de los éxitos del equipo. También podremos personalizar a nuestro propio utillero, convirtiendo a este héroe anónimo en un personaje con identidad propia.

El título está siendo desarrollado por Outlier, un estudio independiente con base en Dublín y Belfast que desde su fundación en 2018 se ha caracterizado por explorar ideas poco habituales dentro del género de estrategia y simulación: tras lanzar This Means Warp y trabajar en Mars Attracts, el equipo vuelve ahora con una propuesta que mezcla simulación laboral, humor y gestión deportiva.

Kitman llegará a PC a través de Steam y ya ha presentado su primer tráiler, además de abrir el registro para una futura fase alpha.