Las 7 novedades de Football Manager 2026 al integrar las selecciones y el Mundial

Juan Pérez 18 MAY 2026 - 18:35h.

La jugabilidad incluye la continuación de partidas de FM 23 y FM 24

Football Manager 26: el top 25 de jóvenes promesas baratas para equipos pequeños

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El deseado modo de las selecciones se estrena por primera vez en Football Manager 26 con un anuncio a lo grande para escenificar el acuerdo con licencias para el Mundial. El vínculo competitivo para enrolarse en una nueva función llega el próximo martes 26 de mayo como un aliciente para el juego planteado como un modo alternativo para ir directo a la experiencia internacional, pero también como parte del trabajo a medias entre club y selección.

La eliminación de las elecciones en FM 26 con respecto a los juegos anteriores fue una de las escisiones más duras para la comunidad, pero ahora ese vínculo vuelve a unirse con la confirmación de Sports Interactive. El músculo económico del juego sale a relucir para potenciar un acuerdo perfecto para generar un contorno oficial que no sólo aporta un plus visual al compromiso de los partidos, sino al pacto completo con el jugador para entrar de lleno en la esencia del campeonato con más novedades para conectar con partidas anteriores.

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La primera página del libreto de la creación de las selecciones en FM 26 pasa por entender que el juego tendrá una nueva opción de 'Partida Rápida' para enfocarse sólo en el Mundial 2026. La apuesta es comenzar la aventura el 11 de mayo para hacer la convocatoria, jugar dos amistosos y empezar de lleno la aventura para buscar el trofeo del campeón de la Copa Mundial de la FIFA. Es la versión más directa para sentir esa emoción de apresurarse a competir desde el primer minuto, con el scouting correspondiente de cara a los 26 elegidos.

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Otro de los pluses es que en junio va a salir otra actualización para comenzar una partida más enfocada en la realidad, porque el enfoque es jugar con todas las plantillas oficiales del Mundial. Es una vertiente perfecta para atrapar a los jugadores principalmente durante el evento, porque alimenta las expectativas de lo que puede pasar desde la ficción en múltiples puntos de vista.

El plus más importante de la actualización sin lugar a dudas es que es un modo independiente, pero también forma parte del juego al completo por lo que se puede entrenar una selección sin la necesidad de empezar una partida más. Eso ayuda a que cualquier partida adelantada ahora implemente esa posibilidad sin pasar por jugar una Copa del Mundo, simplemente es la función de los managers anteriores, ahora incluida en FM 26.De hecho hay un extra para todo ello y es mantener las partidas de FM 23 y FM 24 con las selecciones ahora en este juego, por lo que la continuidad es especial para los desarrolladores.

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Las mejoras generales de FM 26

Entre las novedades jugables hay apartados como la selección de una plantilla provisional para las selecciones, algo inexistente hasta la fecha que ahora ayudará a convocar a más futbolistas antes de crear la lista completa. Para ello hay nuevas pestañas como el descubrimiento de futbolistas para ver en qué estado de forma está cada jugador en su club, además de las aspiraciones internacionales de cada uno.

A tal nivel llega la obsesión por la realidad que los jugadores con dos selecciones tendrán ahora un debate si decides ir a por ellos, algo que afectará también a las jóvenes promesas. De hecho para implementar mejor esa postura hay ahora unos objetivos para identificar futbolistas y llegar a ellos de cara a la convocatoria. Un plus perfecto para tomar la posibilidad de jugar la Copa del Mundo como algo más que una partida puntual, porque es un síntoma del crecimiento del juego a todas luces, desde lo visual hasta lo jugable.