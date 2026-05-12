La flojera de PC Fútbol 8: renovación de excusa con mirada al infinito

Juan Pérez 12 MAY 2026 - 17:14h.

La dejadez del proyecto comanda la última hora

El timeline completo de PC Fútbol 8 con los 18 retrasos reales

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Los argumentos de PC Fútbol 8 son cada vez menos relevantes en el calendario continuado de un desarrollo que siempre está a punto de ver la luz, pero apenas tiene destellos de llegar a buen puerto. La eterna etapa de decadencia entre ausencias y explicaciones vacías deja espacio ahora a un nuevo sistema comunicativo que hace aguas a pesar de ser el único elemento diferencial con respecto a los últimos meses, y ni aún así hay constancia en el trabajo.

PC Fútbol 8 vuelve a dejar su sello tras cinco días en silencio, y tras la sonada postergación del 7 de mayo, es este martes 12 cuando el equipo de Una Partida Más ha explicado la situación actual. Lo que entonces era una situación inminente del lanzamiento entre el viernes y el lunes ahora es "un recorrido más largo" que no tiene una fecha en el horizonte, pero sí un nuevo dilema: la dejadez.

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El último post oficial de los desarrolladores en La Pizarra, el blog para anunciar novedades en la nueva página web, es superficial pero lo más preocupante está en las formas. El creador o su trabajador ni siquiera se ha esforzado en crear una nueva entrada para explicar los cambios después de cinco días, sino que ha editado la publicación anterior para incorporar el texto de la nueva excusa explicación. Y eso no es simplemente una manera de complicarle la manera de que le llegue la información al fan, sino una forma de descubrir un punto de flojera que aletarga el proyecto.

¿Cómo se puede tener tanta desidia como para agregar una actualización, y ni siquiera crear una nueva entrada en el blog de comunicaciones de la página web oficial del juego? Pues eso es PC Fútbol 8 en todas sus vertientes. A pesar de que la creación de la página web y su nuevo proceso comunicativo parecían un paso al frente con respecto a los seguidores optimistas, esto supone una mirada al pasado. Por no hablar de que la cuenta de X está inactiva desde el 26 de julio de 2024 (donde por cierto se afirmaba que el juego saldría al mercado el 5 de agosto...de ese año.

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Unas cuantas vidas y millones de memes después, PC Fútbol 8 sigue en un limbo imposible de imaginar a pesar de la demo jugable repleta de errores que sólo probó eboke de manera pública. Y es precisamente el creador de contenido el que eleva su opinión en redes sociales para confirmar que el estado del juego no está ni mucho menos cerca de su lanzamiento a pesar de las últimas propuestas de Una Partida Más.

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El matiz del comunicado de PC Fútbol 8 del 12 de mayo

En este caso el comunicado del 12 de mayo que firma Una Partida Más habla de algo que no es nuevo para el fandom, un problema con el sistema y la mejora de protecciones que definen la versión actual del juego. Es imposible hacer la lista de todas las definiciones detrás de un juego que, a este nivel, debería tener semanas de comprobaciones jugables antes de seguir relatando un circo como el de los dos últimos años. En este caso no dan fecha, simplemente avisan de un anuncio próximo. Este es el texto completo.

"En continuación a nuestro comunicado del 7 de mayo.

Este frente ha tenido un recorrido más largo del que esperábamos: arrancamos con un sistema propio, en su momento lo sustituimos por una solución de un proveedor externo y finalmente hemos vuelto al nuestro, esta vez reforzado con las mejores protecciones disponibles. Esa es la versión con la que sale el juego.

La integración queda hoy completada y dada por estable. Hemos retomado el plan de validación completo sobre la build integrada. Cuando concluya y el resultado sea el esperado, anunciaremos la nueva fecha de salida en firme.

Gracias por la paciencia".