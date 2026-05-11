Un fin de semana de silencios incómodos en PC Fútbol 8

Juan Pérez 11 MAY 2026 - 09:59h.

Este lunes 11 de mayo debe ser el definitivo para una neuva fecha o excusa

El timeline completo de PC Fútbol 8 con los 18 retrasos reales

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La secuencia de acontecimientos alrededor de PC Fútbol 8 vuelve a renacer de las excusas para prolongar su vida etérea en el limbo en el que esté actualmente el desarrollo. En el último mensaje del pasado jueves 7 de agosto había una comunicación prometida para el viernes, pero ni siquiera se ha hecho un sólo anuncio durante el fin de semana por lo que la credibilidad vuelve al punto mínimo a la espera de saber si el juego existe más allá de la demo jugable compartida hace apenas año y medio.

Una Partida Más no aprende o no quiere aprender de los errores del pasado y ha vuelto a ejecutar un mensaje conocido por los fans que de verdad esperan el meme juego, una fecha para responder que no obtiene respuesta. El comunicado de PC Fútbol 8 rezaba que el viernes 8 comunicarían por la tarde si podían sacar el juego o si esperaban al lunes, y en todo el fin de semana no ha habido ni un sólo mensaje para confiar en ellos.

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Las decenas de disculpas y justificaciones tienen un límite que por ahora desde dentro no entienden, porque la prolongación de los hechos continúa a pesar de no tener avances del juego de cara al público. Hoy es la última fecha para confiar en otro nuevo comunicado a no ser que la desaparición vuelva a ser el motivo de dejar a miles de jugadores con la miel en los labios. Normalmente los comunicados llegan durante la tarde, pero es imposible saber cómo funciona internamente Una Partida Más a estas alturas.

Aún así es imposible predecir los pasos de una compañía que hasta ahora ha dado tumbos con respecto a sus decisiones comunicativas, porque cuando llega la época de silencio continuado todo cambia. Los problemas del pasado parecen no existir, el bloqueo comunicativo parece que no existió y la previsión de una nueva fecha niebla todo lo que parece haber sucedido en los meses anteriores. Ojalá todo eso cambie y de verdad el juego llegue a los seguidores de la saga, porque después de tantas promesas se lo merecen.

El único trazo que de verdad ha mejorado en PC Fútbol 8 con respecto a las comunicaciones de hace meses es la manera de hablar con la comunidad, los compradores y la audiencia. Ahora la propia página web oficial del juego es la que hace los anuncios, algo lógico después de años entre foros y cuentas personales que malograban la credibilidad del proyecto a todas luces. Ahora el mensaje es el mismo: problemas, retrasos y nuevas fechas, pero al menos hay un porcentaje mínimo que plantea una carátula más preparada.

En los próximos días vamos a entrar de lleno en el contexto actual de PC Fútbol 8 desde ElDesmarque y vamos publicar una entrevista con una persona enlazada al juego. En su día dejamos varias de esas charlas en el tintero por el dilema entonces del título con los supuestos impagos que ahora parecen de otra época, pero forman parte de un recorrido difícil de definir. En pleno 2026 el caso de PC Fútbol 8 desde esa famosa rueda de prensa donde estuvimos presentes mantiene un interrogante no sólo de lo que sucedió, sino de lo que verdaderamente debe salir al mercado en pos de la jugabilidad.