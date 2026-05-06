Juan Pérez 06 MAY 2026 - 16:56h.

Todas las miradas pasan al jueves 7 de mayo

El timeline completo de PC Fútbol 8 con los 18 retrasos reales

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La reformulación de la telenovela tiene en PC Fútbol 8 una historia perfecta para prolongar durante 10 temporadas el misterio de un juego que lleva años preparado pero por alguna razón no sale a la luz. A pesar de volver a activar la IP con anuncios de todo tipo, varias publicaciones enfocadas en el lanzamiento y retrasos inexplicables, la última fecha anunciada vuelve a pasar de largo con múltiples postergaciones horarios en un mismo día.

El caso de PC Fútbol 8 es tan delicado como su propia evolución desde diciembre de 2023, cuando el primer retraso supuso un cambio de naming de PC Fútbol 2024 a PC Fútbol 8. Visto lo visto esa ha sido una de las mejores decisiones hasta la fecha de los desarrolladores porque daría vergüenza ajena sacar en pleno 2026 un título con el nombre de dos años atrás, aunque entonces el subrayado oficial es que estaban al 85% con la idea de salir al mercado en abril. Lo que ha evolucionado la película hasta entonces puede pasar por un guion imposible de escribir hoy día.

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La situación actual del juego es compleja, sobre todo por lo ilógico de volver a realzar el proyecto cuando casi todo el mundo lo tenía olvidado después de meses de silencio. Aún así el movimiento en los últimos días ha sido máximo con supuestos intentos de ataque a la nueva web del juego o la promesa de un sistema de reservas sin prepago, lo más sonado es la presentación de una nueva fecha que ha variado hasta llegar al jueves 7 de mayo.

La prensa acreditada para PC Fútbol 8 de la que no formamos parte desde los últimos vaivenes con Héctor Prats tenía la opción de recibir el juego un día antes, este miércoles 6 de mayo, a las 12.00h. de la mañana. Al parecer un problema ha generado un retraso hasta las 15.00h., pero hasta casi dos horas más tarde no se ha confirmado el aplazamiento después de toda una mañana en espera sin reacciones.

En el mensaje de ese último retraso se confirma que el juego está en los servidores de descarga, pero están trabajando con el proveedor de auth para reforzar el sistema. "Si en una hora no ha quedado resuelto, volveremos al nuestro y publicaremos. Te llegará un mail al estar disponible. Disculpen las molestias", finaliza el comunicado. Y claro, la fórmula vuelve a ser la misma que en los últimos años donde hay más de dos decenas de excusas con múltiples días que nunca han terminado siendo el oficial.

El juego sigue en las entrañas de sus desarrolladores a pesar de que en el momento de la aparición de la demo que probó Eboke despertó la ilusión de algunos mientras adormilaba a tantos otros por los bugs. Es el mismo sistema que le ha funcionado a PC Fútbol 8 desde el caos de los dos últimos años, una patada a seguir repleta de excusas sin explicación posterior, silencio prolongado y a buscar un nuevo camino.

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La pregunta es por qué ha vuelto a pasar todo esto. Salir de nuevo de la cueva tras tanto tiempo para volver a activar PC Fútbol 8 cuando todo parecía olvidado debe tener una razón de peso que va más allá de la lógica, por eso la creencia de que esta sería la definitiva tenía una base con sentido, no sólo por la creación de la nueva web con más detalles, sino por el hecho de no dejar morir la situación. Si hay algo de lógica en todo este asunto es porque desde dentro alguien ha pensado que el juego es mínimamente jugable como para salir al mercado.

El nuevo comunicado de PC Fútbol 8 para explicar el retraso

Los creadores de PC Fútbol 8 parece que no han aprendido de sus errores pasados o quizás quieren volver a chocarse con el mismo muro, porque entre las explicaciones del retraso vuelven a hablar de detalles que no se pueden dejar para un último paso en el segundo del lanzamiento. Ahora la última nota oficial sobre el estado del juego habla de que tras los últimos test quieren darle a la autentificación dentro del juego "más blindaje del que pensábamos antes de exponerla a tráfico real, y vamos a hacer ese trabajo bien junto al proveedor de auth — necesitamos unas horas más".

Es la pescadilla que se muerde la cola, otra excusa más que reitera el trabajo hecho a última hora que pisa el hecho de anunciar una fecha cuando lo más importante no está preparado. Parecía que el paso de los meses significaba un avance considerable, pero el caso es el mismo. Aún así vuelven a dar fechas de lanzamiento para dentro de unas horas, a saber:

Prensa : este 7 de mayo a las 10:00 .

: este 7 de mayo a las . Reservas : el 7 de mayo por la tarde . El cargo y el email con la key + descarga llegarán automáticamente al momento del despliegue.

: el 7 de mayo . El cargo y el email con la key + descarga llegarán automáticamente al momento del despliegue. Salida general: el 8 de mayo, una vez confirmadas las primeras 24 h sin incidencias.

Un caso único el de PC Fútbol 8 que vuelve a dejar la atención para el jueves a la espera de saber si verdaderamente el problema se puede solucionar o si va a empezar un nuevo melodrama en la eterna hoja de ruta del juego.