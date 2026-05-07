El engaño de PC Fútbol 8 sigue con otro aplazamiento y dos posibles fechas

Juan Pérez 07 MAY 2026 - 18:38h.

Un nuevo comunicado con contradicciones explica el segundo retraso consecutivo

PC Fútbol 8 enseña demo, un desastre con crasheo repleto de fallos

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El ser humano choca demasiadas veces contra la misma piedra pero en el caso de PC Fútbol 8 son incontables las ocasiones en las que un aplazamiento y una nueva fecha de lanzamiento han revestido la industria del videojuego. La volatilidad del proyecto de Una Partida Más vuelve a ejecutar el botón de 'Nueva Partida' con un comunicado donde no sólo dan nuevas respuestas a los problemas, sino que colocan dos posibles fechas para salir definitivamente.

La búsqueda de la verdad en un caso como el de PC Fútbol 8 es digna de estudio, no sólo por los problemas del desarrollo sino por la lamentable cadena de comunicación desde aquella rueda de prensa inicial en la que estuvimos presentes desde ElDesmarque. Desde entonces hemos estado cerca de la noticia, con mayor o menor cercanía a los creadores, y no deja de sorprender la facilidad para seguir dando fechas y motivos de aplazamiento en lo que parece más una lluvia de problemas.

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PC Fútbol 8 se vuelve a retrasar. Después de meses de silencio la novedad más sonada es la mejora de una página web que no dice nada nuevo, clama al cielo obviedades y sigue sin mostrar la realidad del juego. Desde la famosa demo de Eboke donde muchos nos sorprendimos por ver algo de gameplay, apenas ha habido un mínimo avance para el público de cómo están todos los errores comprobados entonces.

Ahora la cuestión es que no se ha cerrado la seguridad del juego. Lo que toca. Al parecer sí se ha ejecutado en los nuevos servidores de autentificación (el drama de ayer), pero al añadir los cambios en el juego hay alguna compatibilidad que no se ha resuelto. Lo de siempre. ¿Cómo alguien que va a lanzar un juego no ha solventado todos estos problemas y hecho decenas de pruebas antes de dar fecha de lanzamiento? ¿Por qué hay pruebas para prensa que nunca llegan y horarios de distribución si el juego no está probado? Pues por la misma razón que hace dos años el juego estaba al 85% y todavía no ha salido al mercado, porque hay algo que Una Partida Más no cuenta.

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Lo más curioso de todo es que en el comunicado oficial de PC Fútbol 8 se repiten los errores, porque aclaran que no quieren dar fechas, pero en la misma línea dicen que mañana comunicarán si sale este viernes 8 de mayo o el lunes 11 de mayo. Es una forma de adelantarse al error que no sabe si solucionarán como ha pasado en los dos últimos años, una venda encima de miles de tiritas que no dejan ver la herida.

Aún así como fan de PC Fútbol 8 nuestra ilusión es, además de seguir la actualidad, entender el caso y poder jugar algún día al juego, y en ese camino estamos mientras leemos un nuevo comunicado de Una Partida Más. Así rezan las palabras de los creadores del simulador:

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'Ayer movimos la fecha y hoy tenemos que volver a moverla. Lo sentimos. Mañana viernes 8 por la tarde os comunicamos si lanzamos o esperamos al lunes.

Por Una Partida Más

7 mayo 2026 · 1 min de lectura

Ayer cambiamos la fecha de la salida y hoy nos toca volver a moverla. Es justo el escenario que queríamos evitar y aun así estamos en él. Lo sentimos.

No hemos cerrado la seguridad en el juego, sí en los nuevos servidores de autenticación, pero al añadir los cambios en el juego tenemos alguna compatibilidad que no hemos resuelto.

No queremos improvisar otra fecha en caliente. Mañana, viernes 8 de mayo, comunicaremos por la tarde si podemos sacarlo o esperamos al lunes y trabajamos en ello el fin de semana entero.

Gracias por la paciencia'.

Y todo esto sin hablar de todo lo que ha supuesto una mañana donde la prensa obviamente no ha recibido el juego a la hora prevista, el precio del juego ha bajado a un euro momentáneamente y los pedidos han bailado puntualmente en algunos compradores como eboke, que lo ha mostrado en sus redes sociales. Un espectáculo que vira por momentos al humor y que sigue a la espera de una última escena de cierre con el esperado lanzamiento.