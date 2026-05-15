Pokelike, el roguelike con auto-battler gratuito con combates Pokémon

Juan Pérez 15 MAY 2026 - 12:06h.

Un fangame especial con toques a Slay the Spire en su concepción

Pokepath, el nuevo juego de Pokémon es un defense tower fan made

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La carretera de los fangames de Pokémon es infinita por el peso de la saga a todos los niveles, y el enlace con la vertiente roguelike de los últimos años encuentra ahora un escaparate en Pokelike. La versión totalmente gratuita que se puede jugar fácilmente en navegador tanto en móvil como en PC, propone un auto-battler sencillo con toma de decisiones constante ante un mapa que evoca a la perfección la ejecución planteada en sus inicios por Slay the Spire.

El mimo por la franquicia de Pokémon llega a tantos niveles que es imposible tener un medidor de juegos que van más allá de la recreación fan del RPG de turno alineado con los juegos habituales. El combate por turnos ha escalado incluso desde dentro con algo muy diferente como Pokémon Leyendas Z-A, pero en la visión de los fans hay muchas más variantes hasta llegar a un roguelike único con una visión automatizada tras el marco de la estrategia.

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Pokelike es una creación a priori sencilla pero muy bien ejecutada del famoso mapa de Slay the Spire donde hay que elegir eventos hasta llegar a un jefe final, y entre tanto, combates. La gran diferencia es que en este caso la elección y la planificación es la base más importante del juego, porque los enfrentamientos son automáticos basados en el tipo, el poder de cada pokémon y en el posicionamiento de los mismos.

El roguelike es sencillo de entender, hay que elegir primero un inicial para emprender la aventura, y luego toca elegir en el mapa entre las diferentes opciones: un evento aleatorio, un combate, una captura o un boss fight entre otras. Cada cual presenta una ventaja significativa, desde ampliar el equipo a ganar experiencia para subir de nivel, así como conseguir objetos para potenciar a cada miembro del 6-team.

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La gracia del juego es que hay muchos vínculos con la franquicia, lo que empieza desde el descubrimiento de los 649 pokémon incluidosen la pokédex , hasta el descubrimiento de personajes. Se nota que hay alguien detrás con mucho amor tanto por el anime como por los videojuegos, porque es fácil descubrir no sólo un orden lógico en la presentación de las tramas, sino en los propios gimnasios o la elección de los pokémon adheridos a los líderes en cada caso.

Battle Tower, el modo de juego que lo cambia todo

La versión mejorada del propio juego llega una vez superas la trama del original, porque Battle Tower genera una mecánica alternativa implementando una forma de jugar totalmente nueva. En este caso se pueden combinar los pokémon para conseguir pasivas según los tipos, ya que por ejemplo los de tipo normal tienen un extra de 25% de vida de inicio mientras los voladores tienen la posibilidad de esquivar.

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La gracia es que hay efectos complementarios donde hacer combos, o incluso potenciadores como en TFT, donde si unes a varios personajes del mismo tipo, el efecto pasivo/activo mejora. Por ejemplo al conseguir a cuatro voladores, la esquiva de todos esos pokémon aumenta hasta el 50% lo que significa que el control de la suerte es mucho mayor de cara al resto de la partida si no cambias el equipo.

Ese plus a la experiencia se define también por la puesta en escena, porque actualmente hay cuatro regiones a descubrir en este modo de juego con Kanto como apertura para descubrir no sólo rivales, sino también sorpresas. Ash Ketchum es uno de los rivales, y con ese guiño dejo a la imaginación el resto de los nombres para no romper la ilusión de todo aquel que quiera probar por sí mismo Pokelike.

La gracia del sistema del roguelike es que se pueden ir desbloqueando diferentes iniciales de múltiples regiones y generaciones, incluso en el descubrimiento de una run anterior. De hecho hay opciones para conseguir un shiny, y de hacerlo, aparece de inicio en la próxima partida para ser uno de los primeros personajes directos al combate. Algo que en este modo de juego alternativo también sucede con algunos legendarios.

Es un homenaje en sí mismo alineado a los gustos actuales de los consumidores, y tiene muchísimas actualizaciones en los últimos dos meses desde que vio la luz con el estilo finalizado. Un juego con mucho alcance potencial para descubrir la franquicia, repleta de guiños, desde otra perspectiva jugable.