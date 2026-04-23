Pokémon Pocket desvela a Mega Lucario y Vaporeon EX en Aura Pulsante

Juan Pérez 23 ABR 2026 - 16:10h.

Los bordes dorados llegan al juego de móviles como gran ampliación coleccionista

El mazo ganador de Mega Manectric EX que rompe Pokémon Pocket

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El esquema de las megaevoluciones en Pokémon Pocket cambia con el fenómeno Mega Lucario gracias a la expansión Aura Pulsante, un impacto completo no sólo al meta sino al gran público general para activar un poder de atracción en la comunidad. El espectacular teaser de la nueva actualización deja atrás el mazo de doble Charizard para darle vida a la sombra con uno de los pokémon de lucha más aclamados para liderar el próximo pack de cartas.

Aura Pulsante llega el martes 28 de abril como continuación del Megavariocolor para impulsar parte de un entramado para invitar a Mega Lucario, Mega Heracross, Vaporeon EX y Mega Sceptile a la arena del juego de cartas digital. En una época donde la activación del coleccionismo y la competición son las dos caras de la moneda de Pokémon Pocket desde su creación, más ahora que llega un nuevo borde para las cartas.

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Esta expansión añade un borde dorado especial que va a formar parte del juego a partir de ahora en cada una de las expansiones, un tipo de brillo para las cartas de rareza◆, ◆◆, y ◆◆◆. Un extra que aparece en la cuenta cuando un jugador obtiene 10 copias repetidas de la misma carta, aunque también se pueden obtener mediante la mecánica de 'Obtener Brillos' o con los intercambios.

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En cuanto a las cartas la gran sorpresa es Mega Lucario, con un kit de habilidades muy estable y sin sorpresas pero con muchos apoyos en el meta actual. Composiciones alrededor de darle un acompañamiento a sus estadísticas con el boost de su ataque, el del estadio, el nuevo entrenador y el Lucario actual pueden sumar mucho daño.

Por su parte Mega Sceptile es muy similar a Mega Blaziken dentro de su propio nicho, de hecho es especialmente poderoso contra Hydreigon y Arceus pero en tipo hoja mientras que Vaporeon va a acompañar a todo uns et de las evoluciones de Eevee para cerrar un ciclo.

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En el resto del contenido descubierto The Pokémon Company ha comentado que prepara misiones de regalo de baraja de élite entre abril y finales de julio para obtener barajas con Mega Charizard Y ex (de Fuego Carmesí) y Moltres ex (de Genes Formidables). También hay eventos especiales para obtener a Zygarde ex o a Mega Heracross ex en mayo, así como más adelante a Treecko y Gallade en diferentes eventos de elección mágica.

También hay otro pack de cartas desvelado internamente en el teaser como el soplador de campo o un nuevo Riolu, un pack inicial antes de conocer el 28 toda la expansión al detalle.

La montaña rusa de los jugadores después de año y medio de juego está en la búsqueda de una resurrección para atrapar a jugadores que han dejado el juego de cartas. Y no lo dice un redactor cualquiera fan del juego, sino los propios desarrolladores que tienen la intención de aprovechar el tirón de otros títulos para volver a atrapar a la comunidad desde el origen.

El impulso de las expansiones del TCG así como el éxito de Pokémon Pokopia son sólo un plus de interés por hacer aún más grande el título por la facilidad de la saga para llevar a los seguidores de un juego a otro con suma facilidad. El fan de Pokopia puede viajar a Pokémon Champions fácilmente a pesar de ser juegos totalmente opuestos, una magia que funciona casi exclusivamente con una saga increíblemente grande.