Pokémon Champions: el brutal combo de Trick Room entre Blastoise y Farigiraf

Juan Pérez 16 ABR 2026 - 18:49h.

Una alternativa al tier más alto del meta

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El valor del Trick Room en Pokémon Champions es cada vez mayor dentro de un meta establecido que no tiene nada que ver con los torneos de equipos abiertos, de ahí la proyección de Blastoise. El inicial de agua es uno de los mayores descubrimientos de los últimos días en el juego controlado por Sneasler, y lo es por la facilidad para tomar ventaja del inicio de la partida gracias a la posibilidad de revertir la velocidad del combate y a tener varios supports para hacer un daño masivo.

El apoyo de velocidad o curación son las dos grandes alternativas para ponerle una alfombra roja a Blastoise en Pokémon Champions en la búsqueda de un dominio total de las alternativas del meta. Lejos de ser uno de los más elegidos en el competitivo, las rankeds dejan espacio para muchas variantes a sabiendas de que el rival no conoce los ataques ni las estadísticas. Y ahí es donde entra la estrategia central con Espacio Raro.

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El manejo del tiempo de Farigiraf o Sinistcha es la primera baza para buscar como condición de victoria un ataque poderoso de Blastoise. El inicio de partida de cualquiera de los dos con el pokémon de agua supone una combinación sencilla de primeras con 'Sorpresa' y 'Espacio Raro' para controlar el próximo turno con el consiguiente apoyo. A partir de ahí cualquier bendición a Blastoise para el uso de Water Spout es fundamental, porque el ataque en área puede romper múltiples corazas en el enemigo de la manera adecuada.

El uso de Danza Lluvia en Farigiraf es perfecto para aumentar el daño de los ataques de agua y así aplastar el meta del clima en el segundo turno para inmediatamente atacar. La segunda opción es el uso de Refuerzo para aumentar la potencia y escalar de la misma forma con un ataque global que, en las condiciones adecuadas, puede romper a enemigos. Y la buena señal es que el meta actual apenas tiene dentro del top tier a muchos pokémon de inicio que le hagan counter.

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Con esta base un buen equipo como el que propone Michaelderbeste es tirar de Kingambit, Sinistcha, Blastoise y Farigiraf, pero hay muchas más opciones. Incineroar es un buen support para combinar de inicio por la facilidad para intimidar con la habilidad y aunar fuerzas de primeras con sorpresa, pero no es tan válido de inicio si no hay antes un Espacio Raro en juego. Aquí el Shell Smash de Blastoise puede funcionar bien, pero hay que manejar bien los tiempos para ampliar la defensa, es habitual en los últimos turnos de Trick Room.

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Kingambit

Kowtow Cleave (Genuflexión)

(Genuflexión) Sucker Punch (Golpe Bajo)

(Golpe Bajo) Iron Head (Cabeza de Hierro)

(Cabeza de Hierro) Protect (Protección) o Swords Dance (Danza Espada)

Blastoise

Water Spout (Salpicar)

(Salpicar) Ice Beam (Rayo Hielo)

(Rayo Hielo) Fake Out (Sorpresa)

(Sorpresa) Protect (Protección)

Sinistcha

Matcha Gotcha (Cañón Batidor)

(Cañón Batidor) Strength Sap (Absorbefuerza) o Life Dew

(Absorbefuerza) o Life Dew Rage Powder (Polvo Ira)

(Polvo Ira) Trick Room (Espacio Raro)

Farigiraf

Rain Dance (Danza Lluvia)

(Danza Lluvia) Psychic (Psíquico)

(Psíquico) Trick Room (Espacio Raro)

(Espacio Raro) Helping Hand (Refuerzo)

El apoyo de las estadísticas es perfecto para entender por qué Sinistcha es bueno para entrar desde el banquillo, porque su habilidad Hospitalidad permite recuperar el 25% de vida de Blastoise con lo que conlleva para el siguiente Water Sprout. Además del valor que tiene para frenar Sorpresa, es un juego constante para manejar los tiempos del rival. Otra opción es apoyar a Blastoise con la Cola Armadura de Farigiraf, porque ayuda a su compañero a evitar los ataques de prioridad, tan importantes en un entorno de Espacio Raro.

Raichu o Pelipper son buenas opciones como complementos distintos para imponer la Lluvia o un muro defensivo desde el perfil eléctrico, buenas opciones para probar algo diferente en Pokémon Champions.