Las estrategias y el uso de Sneasler, el más elegido en todo Pokémon Champions

Juan Pérez 15 ABR 2026 - 13:36h.

Ha superado a Incineroar como el más usado del juego

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El valor de Sneasler en Pokémon Champions es el del sexto jugador de un equipo NBA, una estrella que espera en el banquillo y puede entrar en cualquier composición, y todo por su habilidad de ser un matagigantes. El veneno/lucha no estaba en la mayoría de las previsiones pero ha acaparado todas las miradas por su velocidad, por la diversidad para entrar en múltiples estrategias y lo que eso supone en la imprevisibilidad de un circuito cerrado sin conocer los equipos ajenos.

Sneasler es el pokémon más elegido de todo Pokémon Champions en las partidas dobles tal y como demuestras las estadísticas internas del propio juego, y la respuesta es lógico. El counter de muchas de las megas más poderosas del meta junto a la rapidez del personaje de la octava generación es la respuesta a todo, y ha adelantado a Incineroar hasta liderar esta curiosa clasificación. Está por delante del felino y también de Garchomp, Kingambit y Sinitscha, que cierran el top 5.

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A pesar de que Incineroar es muy pesado por su kit de support con Sorpresa y un desgaste completo, las estadísticas de Sneasler le colocan como una opción inmejorable. Los 130 de ataque junto a los 120 de velocidad son un sustento que junto a la naturaleza Firme o Alegre, dejan un cóctel peligroso si la composición inicial entre objeto y habilidad es la adecuada.

El mejor objeto para Sneasler es la Hierba Blanca porque no sólo bloquea la Intimidación de Incineroar, sino que ejecuta la activación del objeto gracias a la habilidad 'Liviano'. Esta permite que se duplique la velocidad al usar el objeto, y la consecuencia es que el pokémon se convierte en el pokémon más rápido de la batalla sin perder ni un ápice de sus estadísticas con lo que eso supone.

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En cuanto a los ataques, A Bocajarro es fundamental para sentar a Incineroar de un sólo golpe, mientras que el control pasa por incorporar Sorpresa y Protección para establecer las bases de las partidas a dobles. Garra Nociva es la última opción para manejar los estados alterados y certificar que es un pokémon total capaz de todo: atacar, supportear y manejar el inicio de la partida.

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Los mejores aliados de Sneasler y su gran villano a futuro

La salida en partida de Sneasler junto a Incineroar es perfecto, porque el doble sorpresa es un elemento diferencial de primeras para tener un control absoluto de la partida para manejar posibles cambios. También cuadra a la perfección junto a Kitgambit porque es el escudo perfecto para frenar la debilidad de lucha, por no hablar de lo que es capaz de hacer junto a Garchomp (con el push físico) o Charizard (por la ejecución de fuego con la mega).

En el futuro la entrada más que previsible de Mega Metagross pueden sacarle del meta sólo por el choque de tipos, pero ahora mismo es uno de los dioses de Pokémon Champions. Por eso la integración de sólo algunos pokémon de todos los disponibles ha generado un nuevo meta lo suficientemente atractivo como para tener sorpresas como este Sneasler.

No es su estado ideal pero hay una build más defensiva de Sneasler que también funciona, con más vida y defensa para aguantar tanto el ataque de Kingambit como la Fuerza Lunar de Clebafle, pero no es la más utilizada. Es una variante más para entender lo bien que entra su kit dentro del meta en cualquier situación, más cuando en circuito cerrado es fácil jugar con la menta del enemigo ante nuevas estrategias.