Los 5 nuevos personajes humanos de Pokémon Champions

Juan Pérez 05 ABR 2026 - 10:09h.

Del líder de gimnasio retirado al alcalde de una nueva ciudad

El listado completo de los Pokémon confirmados para Pokémon Champions

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El lazo de Pokémon Champions con los combates tiene en la mano recuperar nombres míticos de la franquicia para miles de misiones, pero entre tanto crean un nuevo espacio para presentar cinco rostros. Kitt, Cordy, Kajima, Caraway y Tatora son las elecciones descubiertas hasta la fecha para acompañar al jugador a la experiencia y al mismo tiempo, para poner un nuevo suelo que puede llevar a todos estos acompañantes a cualquier horizonte Pokémon

Pokémon Champions guarda una historia inicial que conecta con alguno de los personajes principales, porque nosotros como usuarios somos el nuevo líder de gimnasio. La trama es sencilla, Cordy nos deja el puesto para ser el coordinador, y a partir de ahí todo pasa a los combates. En ese entorno todo funciona como un ente interconectado donde ayudan a competir, a reclutar pokémon y a construir estrategias.

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El síntoma principal del título pasa por entender cuál es la conexión directa con Leyendas Pokémon Z-A, porque con la presencia de las megas es muy posible tener a personajes de Ciudad Luminalia. Por ahora las mega piedras y la Floette Flor Eterna son los dos vínculos iniciales que invitan a pensar en algo más, pero al ser un juego genérico de combates ese ticket para aparecer entre menús y combates puede ir más allá.

Kitt

La encargada del rancho de Pokémon Champions es curiosamente una de las pocas humanas de la saga con tatuajes más allá de algunas creaciones puntuales como los antagonistas de Sol y Luna. En este caso la chica, rastrillo en mano, es la encargada de presentarnos a los pokémon criados con todas las interacciones que eso conlleva en el juego. Es el punto de descubrimiento para conocer los nevos fichajes.

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El rancho es una excusa para la consecución de pokémon de manera puntual, porque de primeras hay elecciones de entre 10 pokémon que sólo van a estar con el jugador una semana. Es un apoyo del juego para no empezar de cero enfocado en aquellos que no estén preparados para pasar criaturas desde Pokémon Home.

Cordy

Es el mentor principal del newbie en su entrada a Pokémon Champions, una especie de entrenador amigo que desgrana los tutoriales de las reglas avanzadas. Desde las sinergias básicas a la comprensión de los combates dobles con todos los significados que hay para los usuarios menos acostumbrado a los combates. Además puede ayudar a entrenar a los pokémon.

Kajima

Uno de los roles más relevantes a la hora de generar un lore es Kajima por ser el alcalde de Frontier City, la ciudad creada de manera exclusiva para Pokémon Champions.

Caraway

La mejor acompañante para el combate es Caraway, la dueña del Battle Arena que actúa como supervisora de los combates. Su lore se basa en algo así como un ojeador del mundo pokémon, una descubridora de nuevos talentos que puede llevarte a otro nivel. Por eso permite acceder a desafíos especiales de mayor nivel conforme avanzan los combates.

Tatora

Es la recepcionista del estadio que nos da la bienvenida a los combates, es la indicada para gestionar las inscripciones en los torneos y eventos. Es la base administrativa del juego.