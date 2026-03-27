La forma más rápida de conseguir pokémon para Pokémon Champions

Juan Pérez 27 MAR 2026 - 13:05h.

La primera opción para los casuals es Pokémon GO

Todo lo que debes saber de Pokémon Champions, del reclutamiento a los EVs

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La conversión de Pokémon Home a Pokémon Champions es el primer escalón para usar la vía más rápida al crear el primer equipo para el nuevo juego exclusivo de combates de la saga, y es el enlace directo para no empezar de cero. En ese mix de posibilidades desde el reclutamiento gratuito dentro del juego y las opciones para tomar prestado tus pokémon de otros juegos, desgranamos las mejores opciones con tiempo para aprovechar las dos próximas semanas.

Pokémon Champions llega el 8 de abril a Nintendo Switch 2 (más adelante en móviles) como una evolución natural de Showdown para el competitivo, una estela de Pokémon Stadium pero al mismo tiempo es una puerta de entrada perfecta para millones de jugadores. Son muchos los que están anclados a las aventuras de los juegos numerados sin entrar de lleno en la competición extrema, y Champions parece una escala intermedia para permitir esa curva de aprendizaje.

Los combates van a ser más rápidos, más eficaces, con más apoyos visuales para acompañar a los jugadores...y para estar preparado de cara a todo ello el primer paso es crear un equipo. De primeras Pokémon Champions nos va a ayudar, pero hay maneras más eficientes de pasear por alguno de los juegos pasados en busca de algún apoyo. Lo más lógico es buscar entre los elegidos si alguien tiene aquí Escarlata o Púrpura, pero la opción gratuita para los más descolocados es Pokémon GO.

Cómo bucear en Pokémon GO para prepararse en Pokémon Champions

La forma más rápida y barata de llenar las cajas de pokémon pasa por recuperar la experiencia en Pokémon GO o entrar de nuevo en ella sólo para Pokémon Champions. Es fundamental entender que sólo van a aparecer en el juego los pokémon que están anunciados en el nuevo título, y aunque no hay lista oficial, sí hay muchos confirmados a través de los tráilers y del primer vistazo tanto de los creadores de contenido como del gameplay en el PAX East. Por eso dejamos un listado posterior con los nombres más interesantes.

Lo más importante antes de llegar a las capturas es que no te debes preocupar por el estado de la criatura en Pokémon GO porque los ataques (IVs) y las estadísticas no importan absolutamente nada. Al pasarlos a Pokémon Champions se van a generar valores diferentes, además de que en el propio juego se pueden entrenar, lo más importante es tener la especie totalmente evolucionada.

La evolución en Pokémon GO es fundamental

El farmeo de caramelos es fundamental para las evoluciones, y ese es uno de los detalles más importantes porque llegar a Scizor, Charizard o Gengar exige un poco de trabajo previo. Los caramelos son los primero pero antes de ellos es fundamental usar las bayas pinia en Pokémon GO para usarlas en las capturas y duplicar los caramelos recibidos de cara a la evolución futura, porque esa es la manera en la que van a aparecer en Pokémon Champions.

Uno de los trucos más conocidos en Pokémon GO es la necesidad de cambiarle el nombre a Eevee para que evolucione en una de sus versiones o en otra. En este caso Sylveon y Umbreon son los más fuertes en el competitivo de cara a los combates, por lo que debes ponerle Kira si quieres el tipo hada o Tamao si optas por el siniestro.

Hay que cuidar la energía con los traspasos

La recarga de energía es otro de los trámites a superar en Pokémon Home ya que no hay una opción ilimitada de volcar personajes de la plataforma a Pokémon Champions. Es fundamental hacer envíos diarios de Pokémon GO a Pokémon Home para no llegar sin opciones al último día. Por eso es importante empezar a hacer capturas y evoluciones lo antes posible en Pokémon GO para tener un equipo medianamente reconocible en el estreno de Pokémon Champions el 8 de abril.

Lista de pokémon recomendables

Este listado, megas incluidas, es sólo una parte del todo que aparece en Pokémon GO de manera directa o indirecta porque por ejemplo Tinkatink va a estar disponible con un evento en abril y es una muy buena opción. En cuanto a las megaevoluciones hay de todo porque hay formas exclusivas en Pokémon Champions pero allí también se pueden conseguir piedras evolutivas para llevarlos al siguiente nivel, por lo que algo se puede farmear desde el juego.

Meganium

Typhlosion

Feraligatr

Incineroar

Emboar

Serperior

Froslass

Rillaboom

Urshifu

Gholdengo

Kingambit

Archaludon

Ursaluna

Aegislash

Lucario

Gardevoir

Gengar

Salamence

Metagross

Kangaskhan

Garchomp

Whimsicott

Amoonguss

Dondozo

Tatsugiri

Farigiraf

Grimmsnarl

Tinkaton

Dragapult

Sylveon

Recordatorio de que esta es la opción más rápida, no la más eficiente. A poco que alguien tenga un mínimo interés en el competitivo, entrar en Pokémon Escarlata es la mejor opción para farmear antes de tiempo, pero el margen deja Pokémon GO como la mejor opción para los newbies.