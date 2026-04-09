El descubrimiento de los shinys en los fichajes de Pokémon Champions

Juan Pérez 09 ABR 2026 - 13:36h.

La vertiente gacha persigue aquí a los variocolor

Las 23 habilidades descubiertas de las nuevas megaevoluciones de Pokémon Champions

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La vertiente gacha de Pokémon Champions es una de las funcionalidades básicas para los jugadores free-to-play sin mucha experiencia en el competitivo o en juegos anteriores de la franquicia. Todo aquel que no tiene Pokémon Home con decenas de capturas a nivel 100 repartidas por distintas cajas debe pasar por el rancho para elegir diariamente un pokémon gratuito de alquiler, y en esa búsqueda de la excelencia aparecen los shinys como una opción más.

La experiencia variocolor en Pokémon Champions es una de las opciones descubiertas en el primer día de juego como una extensión de la captura, en este caso desde un prisma diferente. Por si alguien todavía está perdido, el Rancho del nuevo juego es algo así como un espacio para capturar uno de entre diez pokémon elegidos para llevarlo a tu equipo bien de manera puntual en forma de préstamo o con la compra completa dependiendo de los recursos de cada uno.

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En esa búsqueda el juego incluye una animación especial tras la presentación de Aru, la chica que nos da la bienvenida a esa extraña granja en la que es protagonista. En ese momento aparecen varios pokémon sombreados, y en algunas ocasiones hay un brillo especial que desvela que en la siguiente pantalla al menos uno de las criaturas va a ser un shiny como sucede en este clip con Tauros.

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Aunque muchos jugadores tienen los chinys guardados de colecciones anteriores de todo tipo, la incorporaciones de nuevos shinys desde un espacio tan básico como el rancho es un plus. Sobre todo por la facilidad que ofrece el juego, que entre tanta crítica sí ha visto cómo el mayor elogio es la funcionalidad de los recursos gratuitos, tanto en el uso de los Puntos de Victoria como a la hora de farmear algo más.

El valor de encontrar un pokémon variocolor gratuito ofrece una oportunidad única, porque aunque la mayoría de veces lo ideal es apostar por un pokémon de alquiler. Por eso el encontronazo con un shiny en el rancho debe ser una compra obligatoria para todo fan, aunque luego no sea uno de los perfiles más competitivos para los combates tanto en el espectro individual como en las peleas dobles.

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La única excepción está en los jugadores de pago, porque si alguien ha apostado por comprar los cupones, ya sea de manera individual o con el pack inicial, la compra es más sencilla. Por eso la recomendación es comprar pokémon directamente con puntos de victoria sólo cuando aparezca un shiny, así la colección será mucho más especial a sabiendas de que la rotación diaria tiene muchas opciones.

Los cupones rápidos son los más comunes y ayudan a reducir una hora el tiempo de espera hasta conseguir llegar otra vez al gacha para descubrir otros diez pokémon en el centro de fichajes. La otra opción son los cupones de reclutamiento, que permiten ir directos a por un elegido sin gastar los 2.500 puntos de victoria que cuesta la compra automática sin pasar por el alquiler. La opción para guardarlo eternamente en tu pokédex es muy personal, pero el shiny o las estadísticas perfectas son las opciones ideales para pasar al siguiente nivel.