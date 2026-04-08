Las 21 megaevoluciones ausentes en Pokémon Champions

Juan Pérez 08 ABR 2026 - 11:19h.

Mega Raichu no estará presente a pesar de salir en los tráilers

Pokémon Champions: qué son los Puntos de Victoria y en qué gastarlos

Compartir







El lanzamiento de Pokémon Champions este 8 de abril es el descubrimiento absoluto de un secreto guardado a la perfección por Nintendo sobre el próximo golpe de su saga más preciada. La gratuidad del nuevo juego de combate por turnos con esa exclusividad tenía algunos destellos de la jugabilidad pero había mucho misterio de los pokémon elegidos de salida, y las megaevoluciones dejan un titular muy sonado con más de 20 ausencias sonadas.

El repaso a los tráilers o imágenes oficiales de Pokémon Champions eran la base de las teorías para adivinar las megas definitivas para el juego, pero ni así ha sido posible acertar. Ni la comparación con VGC ni las estimaciones han acertado el baúl propuesto para un juego que va anclado a temporadas con novedades constantes, por lo que la entrada de objetos, pokémon y recompensas es una constante. Y ahí aparece un buen pack de nombres propios que no está de primeras.

El caso más flagrante es el de Mega Raichu X/Y no sólo por dos motivos especialmente sonados. La megaevolución final de Pikachu aparecía en los tráilers del juego que se presentó con la fecha de lanzamiento en el Pokémon Day, lo que hace especialmente rara su situación. El segundo punto es el refuerzo al DLC de Pokémon Leyendas Z-A porque esta nueva versión es el símbolo de ese juego, por lo que sorprende no tenerlo entre los elegidos a sabiendas de lo que eso significa al arrastrar jugadores al extra de contenido. Aún así el drama es pasajero porque Mega Raichu X/Y así como el resto de megas pendientes van a estar antes o después en el juego, pero no deja de sorprender a la comunidad.

Los más ligados al competitivo no verán tampoco a Mega Staraptor ni Mega Golisopod, dos de las más esperadas desde el entorno más profesional a las que se suman Mega Eelektross y Mega Scolipede, ambas con rumores de cara a la segunda temporada. Todas van a llegar antes o después porque forma parte de la hoja de ruta para darle continuidad al juego, que necesita un impulso en cada season con novedades constantes.

PUEDE INTERESARTE Todo lo que debes saber de Pokémon Champions, del reclutamiento a los EVs

Es tan fácil como imaginar cómo ha sido el despliegue de cartas con cada temporada en Pokémon TCG Pocket, no pueden volcarlo todo de primeras porque hace falta tener un gancho para los jugadores más casuales. Los anclados al competitivo van a vivir una época dorada y deben adaptarse a la aparición constante de nuevas criaturas, pero el juego está pensado para ganar dinero no para satisfacer al entorno que hasta ahora existía. Tiene cierto riesgo por quemar a los de siempre, pero la recompensa de llegar a muchos más usuarios coloca un escenario más ambicioso.

El listado completo con todas las megas alejadas del lanzamiento

A la espera de eventos exclusivos, estas son las megaevoluciones que todavía no están en Pokémon Champions. Falta saber cómo van a funcionar las temporadas, pero seguro que para el lanzamiento del juego en móviles de cara al mes de junio hay varios de esta lista que sí estarán disponibles.

PUEDE INTERESARTE Cómo conseguir un Dragonite gratis y 100 cupones para empezar en Pokémon Champions