Asís Martín 03 JUN 2026 - 08:08h.

La baza de Edin Terzic como puente en el banquillo del Athletic

El técnico getxotarra ha hecho 3 grandes temporadas en el CD Basconia

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BilbaoDentro de la remodelación necesaria que están llevando a cabo Jon Uriarte Uranga y el Director de Fútbol Mikel González, y aunque se ha hecho de rogar la noticia muchos meses, ya se paladea que el nombramiento de Bittor Llopis como nuevo entrenador del Bilbao Athletic era un deseo nada oculto de muchos fieles seguidores del trabajo de cantera que se realiza en Lezama -por parte del Athletic Club- desde hace algún tiempo.

Tras completar tres grandes temporadas en el segundo filial, el CD Basconia, y hacerlo muy bien en la UEFA Youth League, el hijo del clásico técnico del fútbol vizcaíno Víctor Llopis estaba más que listo para coger el relevo del azkoitiarra Jokin Aranbarri y encabezar la pirámide de los procesos de formación con los cachorros del Bilbao Athletic.

Bittor Llopis es la apuesta del Athletic Club para el filial

El entrenador vizcaíno, de 38 años, que previamente había trabajado en las categorías de base del Deportivo Alavés, logró pasar del juvenil División de Honor del Athletic Club hasta el banquillo del CD Basconia en el verano de 2023 como relevo del navarro Carlos Gurpegui.

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En esa etapa, con la entrenadora loiutarra Iraia Iturregi incluida en su cuerpo técnico, Bittor Llopis logró el ascenso a Segunda RFEF, categoría en la que los gualdinegros han terminado la campaña en el puesto décimo con 47 puntos merced a 11 victorias, 14 empates y 9 derrotas con 55 goles a favor y 43 en contra.