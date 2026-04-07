Juan Pérez 07 ABR 2026 - 15:14h.

Un extra perfecto para agilizar la experiencia de los jugadores 'nuevos'

Los 5 nuevos personajes humanos de Pokémon Champions

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La entrada triunfal de Pokémon Champions tiene un obsequio especial para el primer minuto de partida gracias a unr egalo misterioso con forma anaranjada, alas y las aspiraciones de ser de los mejores del meta. Dragonite es el premio inicial por simplemente estar en el nuevo título planteado para este 8 de abril, un impulso a los jugadores casuales alejados del competitivo para entrar de lleno con un as bajo la manga sin depender de salida de los puntos de victoria ni del alquiler del rancho.

Pokémon Champions sube el nivel de la recompensa más allá de los PV gracias a la mal denominada descarga anticipada del juego, porque de acción previa no tiene nada. Cualquier jugador que entre en el free-to-play entre el 8 de abril y el 31 de agosto puede conseguir a un Dragonite junto a 100 cupones, un acelerador para sacar ventaja de las recompensas in-game.

¿De qué sirven los cupones en Pokémon Champions?

El uso de los cupones es uno de los mejores elementos para los nuevos jugadores que no están tan relacionados con el competitivo de Pokémon. Aquellos con más problemas para crear un equipo nuevo van a necesitar cupones para empezar a alinear un plantel competitivo de inicio antes de tocar ataques, naturalezas y estadísticas.

Concretamente el recurso es una manera de acelerar el tiempo para volver a reclutar a un pokémon en el rancho de Kitt, uno de los personajes humanos implementados en la trama. Exactamente cada cupón adelanta una hora la posibilidad de volver a entrar en pasar por el Roster Ranch para elegir a uno de los diez pokémon presentes.

Obviamente un jugador de Showdown o sencillamente con alguno de los juegos de pokémon anteriores como Leyendas Z-A, Arceus, Escarlata o Púrpura, puede pasar todos sus pokémon con la previsión de tener el equipo preparado. Y si algo cambia en la dinámica del juego, lo puede volver a hacer porque en su mayoría tienen las suficientes capturas como para cambiar una y otra vez sus equipos. Pero parte de la comunidad entra de cero aquí, por eso el regalo de Dragonite y del acelerador en forma de cupones es un sustento único necesario para enganchar a los newbies.

Dragonite también estará disponible en móviles

La escala de fechas indica que el Dragonite gratuito de Pokémon Champions va a estar disponible antes del 31 de agosto, una pista que desvela el lanzamiento del juego en los próximos meses tanto en iOS como en android. De hecho en las últimas horas se ha destacado un mensaje de la web oficial del juego donde se aclara que llegará en junio, un texto borrado que ahora desvela sencillamente la proximidad con el título gratuito en móviles para verano.

De cualquier manera es una estrategia sencilla para indicar que tanto Dragonite como los cupones van a estar disponibles también para los jugadores móviles, aunque seguramente hay algún premio más oculto hasta entonces.

Cómo obtener el regalo en Pokémon Pocket

Como sucede en todos los juegos de la compañía, siempre hay un PC o un menú donde entrar en la pestaña del mail o del 'Regalo Misterioso', lugar donde recoger tanto el Dragonite como los 100 cupones con un sólo clic. Ni misiones, ni retos ni desafíos, la simple descarga con la entrada en el juego es lo necesario para recoger los premios.

La recogida aún así del Dragonite es especial para todos los jugadores porque no será uno más en la Caja, es un pokémon de evento por lo que los datos dejarán especificado que se ha recogido en un lugar especial. Y como sucede con tantos otros, quién sabe si aparece en una Gloria Ball, un objeto ideal que no se puede adquirir en ninguna tienda de los juegos. La otra opción es la aparición con un Listón Clásico o el Listón Deseo, un extra para bloquearlo en intercambios y para demostrar un título especial en el combate. Un plus para darle un cariño especial de cara a las partidas.