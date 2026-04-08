El triple nerf de Pokémon Champions a la parálisis, el sueño y el congelado

Juan Pérez 08 ABR 2026 - 12:32h.

La confusión o el quemado se quedan como están

Pokémon Champions: qué son los Puntos de Victoria y en qué gastarlos

Compartir







La primera oleada de información de Pokémon Champions desvela una nueva arquitectura para los estados alterados en los combates con tres de los conceptos más básicos del juego desde sus inicios. Con la evolución correspondiente con el paso de los juegos, el estado de la parálisis, el sueño y la congelación están de nuevo en boca de todos por un nuevo estatus encerrado en un nerf anclado a probabilidades.

Las modificaciones de los combates de Pokémon Champions esbozan un nuevo competitivo desde diferentes perspectivas que van desde un balance general a ciertas habilidades a la reducción de objetos y mecánicas. Lo primero va encadenado a la bajada de poder de algunos pokémon concretos con determinados combos (Archaludon o Incineroar) que ahora no funcionan o lo hacen en menor medida, y el segundo es algo lógico en un juego como servicio planteado para durar mucho tiempo.

PUEDE INTERESARTE La forma más rápida de conseguir pokémon para Pokémon Champions

En esa búsqueda de la estabilidad para hacer un nuevo juego competitivo, más rápido para atraer a los casuals y con el suficiente atractivo, hay tres cambios trascendentales. La modificación más drástica es la de la parálisis, que pierde muchísimo peso porque a partir de ahora tiene un porcentaje mucho más bajo de bloqueo. Antes había un 25% de probabilidad de no atacar, pero ahora baja al 12,5% por lo que sólo uno de cada ocho turnos no ejecutará el ataque. Indudablemente la parálisis pierde mucha fuerza, deja de ser una condición de victoria y pasa a ser una herramienta más alejada del top tier.

El caso del sueño también es sintomático porque hasta entonces la duración era entre uno y tres turnos de forma aleatoria sin contar el que cae dormido. A partir de ahora la duración del sueño es como máximo de dos turnos, el primero es garantizado y en el segundo hay un 33% de posibilidades de despertarse. Es el cambio más sano de todos porque elimina el factor de perder tres turnos con lo que conlleva, una derrota casi automática. Ahora permite la planificación del cambio o del sacrificio del pokémon con más holgura.

PUEDE INTERESARTE Los 5 nuevos personajes humanos de Pokémon Champions

El caso de la congelación es diferente porque antes había un 20% de probabilidad de descongelarse cada turno, algo que ahora aumenta un poco. El porcentaje ahora sube al 25% por lo que es un poco más fácil salir del hielo. La conclusión general con el caso de los estados alterados es que las partidas serán más rápidas, más eficientes y con un ritmo mucho más adaptado a hacer las partidas más activas tanto para el jugador como para los espectadores.

Con respecto al estado del meta es una transformación total que rescinde los riesgos aleatorios de los estados alterados porque la conclusión principal es que el Hax pasa a un segundo plano. Los turnos infinitos de sueño o parálisis ahora van a ser muy puntuales, un giro trascendental porque beneficia la presencia inmediata de las acciones. Es mucho más fácil predecir que el enemigo nos va a atacar porque es más relevante que hacer ataques de parálisis o de sueño, por lo que es un cambio completo a la estrategia. A ver cómo afecta en los próximos días, pero es un entorno totalmente nuevo por descubrir tanto para los nuevos jugadores como para los profesionales.