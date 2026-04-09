Las opiniones más críticas con Pokémon Champions en su estreno, de Knekro a Folagor

Juan Pérez 09 ABR 2026 - 09:24h.

Del escepticismo de Folagor a la ambición de Sekiam

Las 23 habilidades descubiertas de las nuevas megaevoluciones de Pokémon Champions

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La primera toma de contacto con Pokémon Champions es muy diferente de la conversación de redes sociales y el impacto de estar todo el día del estreno deja reacciones muy marcadas de los streamers y profesionales del competitivo. Con ciertos puntos indiscutibles a mejorar desde el aspecto gráfico a la decisión de comenzar con un núcleo bajo de pokémon y objetos, la sensación general es positiva para arrastrar una nueva vertiente en la saga desde este 8 de abril.

La proyección de Pokémon Champions es la de ser el juego focal para construir la competición como un pilar fundamental entre millones de jugadores anclados al free-to-play que tomen se incorporen al nuevo modelo. Un cambio de balance entroncado en un juego como servicio que necesita ir de menos a más para crecer, pero eso no quita que el juego funciona a menos fps de los esperados en una Switch 2 capaz de mucho más con juegos tan exigentes como Final Fantasy VII: Remake o Cyberpunk 2077.

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Sekiam es el creador que más énfasis ha puesto el primer día en el análisis, y ha dejado claro que no es lo que esperaba, lo que le parece un gran error. "Hemos estado unas ocho horas probando el juego. No lo he cogido con todas las ganas que esperaba porque había mucha desilusión en general. Hay cosas que se ven graves como el propio menú y cómo se ve. El juego ha salido sin muchos Pokémon y demasiado pronto. Pokémon no es una empresa indie, han tenido mucho tiempo para desarrollarlo y meterle más medios", insiste.

Con respecto al contenido completo de lo que es hoy día Pokémon Champions dice que "ha salido muy vacío en cuanto a opciones y estrategias y hay un gran cambio que a todos nos ha embajonado a pesar de que a mí el juego me ha gustado mucho, estoy muy viciado porque hay una parte que cumple. Pesa más el que sea friendly para la gente nueva a costa de lo que supone que el juego de primeras no sea tan completo".

Aún así Sekiam es positivo porque cree que "El juego va a dar mucho contenido, el meta de las megas es muy chulo. Durante estos primeros meses va a ser entretenido, y me parece que es mucho mejor en competitivo que Escarlata y Púrpura. Hay un efecto eco negativo. Me da miedo de que el hype se pierda de aquí a dos meses cuando salga en móvil por las cosas que faltan. Estoy convencido de que va a ser la hostia, pero hay que acelerar un poco".

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Knekro ha sido el más seguido durante el día del debut con más de 12.000 espectadores concurrentes y más de 250.000 visualizaciones durante sus más de ocho horas de stream. "De cara al free-to-play o a no gastarte mucha pasta está muy bien el gacha. El pase no te lo tienes que pillar realmente, está bien pero con el starter de siete pavos vas tirando. Me lo he pasado muy bien, están muy guapas las rankeds y los torneos", aclara. Y promete estar algo más de tiempo mañana además de querer hacer torneos con la gente.

Folagor ha sido de los más críticos en su primera toma de contacto, sobre todo con el aspecto gráfico del juego por todo lo que supone un lanzamiento así con los problemas recurrentes de FPS. "La gran cagada es que va a 30fps y tiene un montón de animaciones que son refritos de otros juegos, en la Nintendo Switch 2 me ralla bastante. No entiendo por qué va así, creo que lo que han hecho es unificar la versión de Switch 1 y 2 y ya meterán actualización. Las animaciones, el estilo artístico y el estilo gráfico me parece deficiente para un juego nuevo", aclara.

Riopaser se centra más en el aspecto competitivo desde un punto de vista personal, al fin y al cabo es un profesional del pokémon competitivo y lo valora desde ahí: "Me tengo que adaptar porque todavía no tengo la mente en las megas. No os rayéis por el cambio de las mecánicas, mucha gente no las ha tocado", al mismo tiempo que también destaca el valor de los cupones aceleradores. Daz por su parte es más positivo que la mayoría y a pesar de las críticas, defiende que el farmeo va bastante bien y que las partidas son muy entretenidas.

El más crítico de todo el entorno Pokémon es sin duda Joe Merrick, la persona que está detrás de todo el contenido de Serebii. No sólo afirma que VGC debería ser en Escarlata y Púrpura hasta que salga Viento y Oleaje, sino que el juego está por hacer. Tanto por la limitación de los pokémon como por la nula presencia de objetos competitivos.

El argentino JuanfiVCG, el capitán de la selección argentina de Pokémon, tiene claro que es una experiencia diferente y muy divertida a la vez que accesible para los nuevos jugadores, sobre todo de cara al entrenamiento.

Otros perfiles como DjMaRiiO también han entrado de lleno en el primer día, un perfil de streamer que cada vez más se ha acercado a la saga con diferentes eventos y ahora lo prueba. Con más de 8.000 seguidores en directo entre YouTube, Twitch y Tik Tok, no ha hecho un análisis pero las más de tres horas y la promesa de continuar en los próximos días deja entrever que lo ha disfrutado a pesar de ser un perfil muy diferente al de los jugadores y streamers cercanos a la saga.

Lee Provost, creador de contenido y caster de VGC, es muy positivo porque le han encantado los tutoriales para la gente nueva, cree que la creación de equipos es muy accesible y destaca la facilidad para reclutar. Habla bien de los gráficos y sólo se queja del límite de los 30 pokémon con respecto a Pokémon Home.