Juan Pérez 08 ABR 2026 - 13:33h.

Con el lanzamiento hay ajustes en comparación a las previsiones

El listado completo de los Pokémon confirmados para Pokémon Champions

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El primer reconocimiento oficial a Pokémon Champions con balance incluido en su lanzamiento este miércoles 8 de abril deja muchas novedades expuestas que rompen las previsiones de los insiders en las últimas semanas. La eliminación de megaevoluciones como Mega Raichu X/Y, presente en los tráilers, cambia por concepto el panorama hasta dejar 23 megas con sus respectivas habilidades descubiertas por primera vez para el título free-to-play.

Después de hacer el repaso oportuno tras las primeras horas de juego y la información oficial, Pokémon Champions tiene un despliegue inicial bastante más corto del previsto. Algunos objetos y megaevoluciones incluidas en los tráilers no aparecen, lo que deja una compilación mucho más breve de lo esperado, algo habitual en juegos de este tipo planteados como servicio para ser duraderos. Los pases de temporada, la inclusión de nuevas megaevoluciones y la consistencia del contenido serán la base para mantener a la comunidad.

Mientras tanto el juego planea su lanzamiento en verano para móviles por lo que este primer espacio parece una prueba abierta a convencer a muchos, descubrir errores y saber qué más necesita. Por eso esta escena es la primera de muchas para saber cuáles son las megaevoluciones nuevas recién incorporadas al sistema tradicional de batalla después de aparecer en Leyendas Pokémon Z-A. Algunas son totalmente nuevas y otras existentes llegan a pokémon que hasta ahora no habían descubierto ese poder.