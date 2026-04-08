Las 23 habilidades descubiertas de las nuevas megaevoluciones de Pokémon Champions
Con el lanzamiento hay ajustes en comparación a las previsiones
El listado completo de los Pokémon confirmados para Pokémon Champions
El primer reconocimiento oficial a Pokémon Champions con balance incluido en su lanzamiento este miércoles 8 de abril deja muchas novedades expuestas que rompen las previsiones de los insiders en las últimas semanas. La eliminación de megaevoluciones como Mega Raichu X/Y, presente en los tráilers, cambia por concepto el panorama hasta dejar 23 megas con sus respectivas habilidades descubiertas por primera vez para el título free-to-play.
Después de hacer el repaso oportuno tras las primeras horas de juego y la información oficial, Pokémon Champions tiene un despliegue inicial bastante más corto del previsto. Algunos objetos y megaevoluciones incluidas en los tráilers no aparecen, lo que deja una compilación mucho más breve de lo esperado, algo habitual en juegos de este tipo planteados como servicio para ser duraderos. Los pases de temporada, la inclusión de nuevas megaevoluciones y la consistencia del contenido serán la base para mantener a la comunidad.
Mientras tanto el juego planea su lanzamiento en verano para móviles por lo que este primer espacio parece una prueba abierta a convencer a muchos, descubrir errores y saber qué más necesita. Por eso esta escena es la primera de muchas para saber cuáles son las megaevoluciones nuevas recién incorporadas al sistema tradicional de batalla después de aparecer en Leyendas Pokémon Z-A. Algunas son totalmente nuevas y otras existentes llegan a pokémon que hasta ahora no habían descubierto ese poder.
- Mega-Clefable (#0036): Espejo Mágico (Magic Bounce). Devuelve al atacante movimientos de estado y efectos de campo, como las Trampa Rocas.
- Mega-Victreebel (#0071): Revés (Innards Out). Al caer debilitado, devuelve al oponente una cantidad de daño igual a los PS que tenía antes de recibir el golpe final.
- Mega-Starmie (#0121): Potencia (Huge Power). Duplica la estadística de Ataque del Pokémon, orientándolo al apartado físico.
- Mega-Dragonite (#0149): Compensación (Multiscale). Reduce a la mitad el daño recibido siempre que el Pokémon tenga sus PS al máximo.
- Mega-Meganium (#0154): Megasolar (Mega Sol). Permite al Pokémon usar sus movimientos como si hubiera un sol abrasador, sin necesidad de que el clima esté activo (por ejemplo, lanza Rayo Solar en un solo turno).
- Mega-Feraligatr (#0160): Dragonizar (Dragonize). Convierte todos los movimientos de tipo Normal en tipo Dragón y potencia su daño en un 20%.
- Mega-Skarmory (#0227): Acero Templado (Stalwart). Permite que sus ataques ignoren habilidades o movimientos que redirigen ataques, como Señuelo.
- Mega-Chimecho (#0358): Levitación (Levitate). Otorga inmunidad total ante ataques de tipo Tierra y efectos de campo como Púas.
- Mega-Froslass (#0478): Nevada (Snow Warning). Invoca una tormenta de nieve al entrar en acción, lo que permite lanzar Ventisca con precisión total.
- Mega-Emboar (#0500): Rompemoldes (Mold Breaker). Sus movimientos pueden utilizarse ignorando las habilidades del rival que afecten a la ejecución de dichos movimientos.
- Mega-Excadrill (#0530): Taladro Perforador (Piercing Drill). Habilidad que permite traspasar la Protección del rival, aunque infligiendo solo una parte del daño original.
- Mega-Chandelure (#0609): Allanamiento (Infiltrator). Permite ignorar barreras como Reflejo, Pantalla de Luz, Velo Aurora o el uso de Sustituto.
- Mega-Golurk (#0623): Puño Invisible (Unseen Fist). Los movimientos de contacto ignoran movimientos defensivos como Protección o Detección.
- Mega-Chesnaught (#0652): Antibalas (Bulletproof). Mantiene su habilidad oculta, lo que le otorga inmunidad total frente a movimientos basados en proyectiles, bombas y bolas.
- Mega-Delphox (#0655): Levitación (Levitate). Gracias a sus poderes psíquicos, se mantiene flotando, lo que le otorga inmunidad total ante ataques de tipo Tierra.
- Mega-Greninja (#0658): Mutatipo (Protean). Al igual que su forma base con habilidad oculta, cambia su tipo al del movimiento que va a usar, aunque con las limitaciones de uso por salida a pista de la novena generación.
- Mega-Floette (Flor Eterna) (#0670): Aura Feérica (Fairy Aura). Potencia los ataques de tipo Hada de todos los Pokémon presentes en el campo de batalla.
- Mega-Meowstic (#0678): Rastro (Trace). Copia la habilidad del Pokémon rival al entrar en combate o al megaevolucionar.
- Mega-Hawlucha (#0701): Indefenso (No Guard). Asegura que todos los ataques utilizados por el Pokémon (y contra él) acierten siempre.
- Mega-Crabominable (#0740): Puño Férreo (Iron Fist). Aumenta en un 20% la potencia de los movimientos que se ejecutan mediante puñetazos.
- Mega-Drampa (#0780): Cólera (Berserk). Aumenta el Ataque Especial cuando los PS bajan de la mitad tras recibir un ataque.
- Mega-Scovillain (#0952): Espray Picante (Spicy Spray). Quema al atacante de forma garantizada cuando el Pokémon recibe un golpe.
- Mega-Glimmora (#0970): Adaptable (Adaptability). Potencia los movimientos del mismo tipo que el Pokémon (STAB), pasando el multiplicador de 1.5x a 2x.