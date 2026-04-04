El truco para recibir 4 megapiedras gratis en Pokémon Champions

Juan Pérez 04 ABR 2026 - 10:39h.

Mega Greninja entra en juego sólo si tienes Leyendas Pokémon Z-A

La forma más rápida de conseguir pokémon para Pokémon Champions

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La extracción de capturas desde Leyendas Pokémon Z-A es una de las vertientes alternativas confirmadas por la compañía que todavía sigue sin fecha, pero todo apunta a un lanzamiento de cara al 8 de abril. Ese miércoles es el día exacto de la llegada de Pokémon Champions por lo que puede ser la conjunción perfecta no sólo para trasladar criaturas de un sitio a otro, sino para ganar recompensas extraordinarias en pos de colocar las megaevoluciones en el nuevo juego de combate por turnos.

El estreno de Pokémon Champions plantea al mismo tiempo un aperturismo para aprovechar la ventaja de cada jugador en Leyendas Pokémon Z-A con todo lo que conlleva. La conexión obligatoria es parte de la estrategia de Nintendo para aprovechar no sólo el juego sino el avance como para poder pasar por Pokémon Home con un premio especial antes de llegar al nuevo título planteado primero para Nintendo Switch 1 y 2 y posteriormente para móviles.

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El legado de cuatro pokémon puede cambiar la perspectiva para afrontar Pokémon Champions desde otra perspectiva, porque las megaevoluciones son cruciales para los enfrentamientos. Por eso Nintendo impulsa esta herramienta para regalar las megapiedras correspondientes a cada jugador que envíe de Z-A a Pokémon Home estos pokémon: Chesnaught, Delphox, Greninja y Floette Flor Eterna.

La Chesnaughtita, Delphoxita, Greninjanita y Floettita, el nombre de las megapiedras de cada uno de los pokémon, sólo se pueden obtener si son pokémon capturados en Leyendas Z-A y no en otro juego. Además las recompensas se podrán conseguir tanto en la versión de Nintendo Switch en abril como dentro de unos meses con la llegada del título a móviles.

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Esto es un acompañamiento para crecer en Z-A, pero sobre todo una manera de llevar a los jugadores del último título principal a Pokémon Champions mediante Home. Porque empezar con cuatro megaevoluciones confirmadas representa un valor único para los jugadores con la necesidad de arrancar de la mejor manera posible. Y todavía falta saber cuándo empezará la promoción, pero lo más seguro es que esté relacionado directamente con el miércoles 8 de abril.

A sabiendas de la relevancia que tienen las megaevoluciones en Pokémon Champions, el trasvase desde Pokémon Leyendas Z-A es fundamental a pesar de que el listado completo todavía está por confirmar. Por eso es fundamental entender que antes o después van a aparecer todas las megas existentes, por lo que toca estar pendientes de los tiempos oficiales entre juegos para poder utilizar Home como interlocutor entre los dos juegos.

Es una decisión muy inteligente porque no sólo parte de la necesidad de tener Leyendas Pokémon Z-A para llevar algunas megaevoluciones al juego, sino que parte también de expandir ese impulso al DLC. Con esa base el mejor consejo para prepararse de cara al 8 de abril es ahondar en todos los pokémon que tengan megaevoluciones para conseguir al menos la forma básica para así avanzar lo máximo posible.

El resto pasa por controlar el farmeo de las piedras para la megaevolución desde Pokémon Champions, un objeto que tiene un coste de 2.000 puntos de victoria, que a corto plazo debe ser sencillo. Si sólo las batallas dan 200 PV, la suma con las recompensas iniciales debe hacer el camino bastante fácil si esa es la prioridad.