Juan Pérez 10 ABR 2026 - 11:19h.

Todas las estadísticas según la composición de Evs y la naturaleza

El descubrimiento de los shinys en los fichajes de Pokémon Champions

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Las instrucciones avanzadas para enfocar los combates de Pokémon Champions pasa por el análisis exhaustivo de las estadísticas de la velocidad para manejar los tiempos. El mando del timing es fundamental en el competitivo por lo que la comparación continuada es clave hasta aprender las cifras de todos los pokémon del top tier, por eso la clasificación de todos los tipos debe ser la primera escena de la segunda pantalla.

El speed chart tiene demasiados ángulos pendientes, todo empieza por la velocidad base de cada pokémon pero la realidad es la columna maximizada (Máx+) que representa el punto más alto que puede conseguir un pokémon. Entre los EVs y la naturaleza positiva, es el punto más alto para comparar pero hay demasiados detalles envueltos.

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La primera columna de la izquierda es la base speed, la segunda es la maxeada sin los beneficios de la naturaleza, la tercera es la velocidad neutral a nivel 100 sin Evs, la cuarta es con una naturaleza mala y sin EVs (habitual para buscar estrategias de Espacio Raro), la quinta es la maximizada al completo y la sexta es la estadística con la naturaleza positiva a nivel 100 sin EVs.

Base

Pokémon

Max

Neu

0 EVs

M (Máx+)

N (Nat+)

150

Mega Alakazam, Mega Aerodactyl

222

202

170

333

303

145

Mega Beedrill

216

197

165

324

295

142

Dragapult, Mega Greninja

213

194

162

319

291

135

Mega Manectric, Mega Lopunny

205

187

155

307

280

134

Mega Delphox

204

186

154

306

279

130

Mega Gengar, Jolteon, Aerodactyl

200

182

150

300

273

126

Talonflame

195

178

146

292

267

125

Weavile

194

177

145

291

265

124

Ribombee

193

176

144

289

264

123

Noivern, Meowscarada

192

175

143

288

262

122

Greninja

191

174

142

286

261

121

Mega Pidgeot

190

173

141

285

259

120

Alakazam, Mega Starmie, Iron Bundle, Inteleon, Sneasler,

189

172

140

283

258

118

Hawlucha, Decidueye

187

170

138

280

255

117

Salazzle

185

169

137

277

253

116

Whimsicott

184

168

136

276

252

115

Starmie, Mega Houndoom, Mega Absol

183

167

135

274

250

113

Serperior

181

165

133

271

247

112

Lucario, Lycanroc (Día)

180

164

132

270

246

111

Maushold

179

163

131

268

244

110

Raichu, Mega Skarmory, Gengar, Froslass, Zoroark (Hisui)

178

162

130

267

243

109

Ninetales-A,

177

161

129

265

241

108

Infernape

176

160

128

264

240

106

Liepard

173

158

126

259

237

105

Mega Pinsir, Manectric, Sharpedo, Zoroark (Teselia)

172

157

125

258

235

104

Delphox, Meowstic (M/H)

171

156

124

256

234

103

Emboar, Emolga

170

155

123

255

232

102

Garchomp, Mega Floette,

169

154

122

253

231

101

Pidgeot, Simisage/sear/pour, Dedenne

168

153

121

252

229

Base

Pokémon

Max

Neu

0 EVs

M (Máx+)

N (Nat+)

100

Charizard, Mega Charizard X, Mega Charizard Y, Mega Gardevoir, Mega Dragonite, Ninetales, Tauros, Kangaskhan, Typhlosion, Mega Gallade, Glalie, Volcarona, Palafin

PUEDE INTERESARTE Las 21 megaevoluciones ausentes en Pokémon Champions

167

152

120

250

228

Base

Pokémon

Max

Neu

0 EVs

M (Máx+)

N (Nat+)

99

-

166

151

119

249

226

98

Hydreigon

165

150

118

247

225

97

-

163

149

117

244

223

96

Mimikyu

162

148

116

243

222

95

Arcanine, Typhlosion Hisui, Houndoom, Sharpedo, Leafeon, Gliscor

161

147

115

241

220

94

Tinkaton

160

146

114

240

219

92

Krookodile, Mega Camerupt, Iron Valiant, Floette Flor Eterna

158

144

112

237

216

91

Rotom (Forma Base)

157

143

111

235

214

90

Pikachu, Arcanine Hisui, Kangaskhan, Roserade, Lucario

156

142

110

234

213

89

Vivillon

155

141

109

232

211

88

Excadrill

154

140

108

231

210

86

Rotom (en todas sus versiones), Glimmora

151

138

106

226

207

85

Pinsir, Heracross, Toxicroak, Kyogre, Garchomp (Base), Gigalith-H, Quaquaval, Gholdengo, Archaludon

150

137

105

225

205

84

Medicham

149

136

104

223

204

82

Lycanroc (Nocturno)

147

134

102

220

201

81

Milotic, Gyarados,

146

133

101

219

199

80

Venusaur, Mega Venusaur, Arbok, Dragonite, Meganium, Bellossom, Gardevoir Monferno, Altaria, Mega Altaria, Glalie, Mamoswine, Servine, Chandelure, Goodra, Cyclizar

145

132

100

217

198

79

Frosmoth

144

131

99

216

196

78

Blastoise, Mega Blastoise, Feraligatr, Mega Feraligatr, Staravia, Scolipede, Basculegion,

143

130

98

214

195

77

Simisage

141

129

97

211

193

75

Beedrill, Scizor, Mega Heracross, Claydol, Absol, Mega Camerupt, Mega Abomasnow, Mega Scizor, Magnezone, Emboar, Chesnaught,

139

127

95

208

190

72

Slurpuff, Lilligant

136

124

92

204

186

71

Mega Tyranitar, Sandaconda

135

123

91

202

184

70

Sinistcha, Victreebel, Politoed (H), Castform, Luxray, Meowth-A, Decidueye (Base), Breloom, Ludicolo, Mr. Rime, Overqwil

134

122

90

201

183

69

Meditite

133

121

89

199

181

67

Corviknight

130

119

87

195

178

66

Skeledirge

129

118

86

193

177

Base

Pokémon

Max

Neu

0 EVs

M (Máx+)

N (Nat+)

65

Gliscor (Base), Glaceon, Emboar, Umbreon, Scizor, Pelipper, Sandslash-A, Chimecho, Mega Mawile (Alt), Vaporeon, Flareon, Wyrdeer, Orthworm

128

117

85

192

175

64

Chesnaught, Slurpuff

127

116

84

190

174

61

Tyranitar

124

113

81

186

169

60

Clefable, Farigiraf, Empoleon, Abomasnow, Aegislash, Sylveon, Goodra (Hisui), Slowking, Incineroar, Primarina, Toucannon, Oranguru, Mudsdale

123

112

80

184

168

59

Samurott

122

111

79

183

166

58

Sandslash, Pangoro, Scrafty

121

110

78

181

165

56

Torterra, Trevenant

118

108

76

177

162

55

Machamp, Ampharos, Golurk, Druddigon

117

107

75

175

160

54

Meditite (Base)

116

106

74

174

159

50

Azumarill, Sableye, Aggron, Mega Aggron, Chansey, Togetic, Darmanitan-U (Zen), Kingambit

112

102

70

168

153

48

Ditto

110

100

68

165

150

47

Hippowdon

108

99

67

162

148

45

Mienshao (Base), Conkeldurr, Muk-A

106

97

65

159

145

44

Marowak-A, Flapple

105

96

64

157

144

43

Crabominable

104

95

63

156

142

42

Metagross

103

94

62

154

141

40

Probopass, , Crawdaunt, Muk, Camerupt (Base), Rhydon

101

92

60

151

138

38

Sandslash-A (Base)

99

90

58

148

135

36

Dhelmise, Overqwil (Base)

96

88

56

144

132

35

Sableye (Base), Toxapex, Mudsdale (Base), Garganacl

95

87

55

142

130

33

Frosmoth (Base)

93

85

53

139

127

32

Stunfisk, Stunfisk-G

92

84

52

138

126

30

Slowbro, Slowbro-G, Slowking, Makuhita, Scrafty (Base), Slowking-G (Base), Steelix, Mega Steelix, Bastiodon, Reuniclus, Blacephalon (Base), Amoonguss, Appletun, Runerigus

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90

82

50

135

123

29

Aromatisse, Hattrem

89

81

49

133

121

28

Hatterene

88

80

48

132

120

20

Mega Sableye, Torkoal, Ferroseed

79

72

40

118

108

El listado completo sale de un análisis exhaustivo de sbe_u después de investigar todas las estadísticas de Pokémon Champions con todas las posibilidades del juego. Aquí está el resumen visual con el sprite de todas las criaturas.