El speed chart de Pokémon Champions: la clasificación completa de los pokémon más rápidos
Todas las estadísticas según la composición de Evs y la naturaleza
El descubrimiento de los shinys en los fichajes de Pokémon Champions
Las instrucciones avanzadas para enfocar los combates de Pokémon Champions pasa por el análisis exhaustivo de las estadísticas de la velocidad para manejar los tiempos. El mando del timing es fundamental en el competitivo por lo que la comparación continuada es clave hasta aprender las cifras de todos los pokémon del top tier, por eso la clasificación de todos los tipos debe ser la primera escena de la segunda pantalla.
El speed chart tiene demasiados ángulos pendientes, todo empieza por la velocidad base de cada pokémon pero la realidad es la columna maximizada (Máx+) que representa el punto más alto que puede conseguir un pokémon. Entre los EVs y la naturaleza positiva, es el punto más alto para comparar pero hay demasiados detalles envueltos.
La primera columna de la izquierda es la base speed, la segunda es la maxeada sin los beneficios de la naturaleza, la tercera es la velocidad neutral a nivel 100 sin Evs, la cuarta es con una naturaleza mala y sin EVs (habitual para buscar estrategias de Espacio Raro), la quinta es la maximizada al completo y la sexta es la estadística con la naturaleza positiva a nivel 100 sin EVs.
Base
Pokémon
Max
Neu
0 EVs
M (Máx+)
N (Nat+)
150
Mega Alakazam, Mega Aerodactyl
222
202
170
333
303
145
Mega Beedrill
216
197
165
324
295
142
Dragapult, Mega Greninja
213
194
162
319
291
135
Mega Manectric, Mega Lopunny
205
187
155
307
280
134
Mega Delphox
204
186
154
306
279
130
Mega Gengar, Jolteon, Aerodactyl
200
182
150
300
273
126
Talonflame
195
178
146
292
267
125
Weavile
194
177
145
291
265
124
Ribombee
193
176
144
289
264
123
Noivern, Meowscarada
192
175
143
288
262
122
Greninja
191
174
142
286
261
121
Mega Pidgeot
190
173
141
285
259
120
Alakazam, Mega Starmie, Iron Bundle, Inteleon, Sneasler,
189
172
140
283
258
118
Hawlucha, Decidueye
187
170
138
280
255
117
Salazzle
185
169
137
277
253
116
Whimsicott
184
168
136
276
252
115
Starmie, Mega Houndoom, Mega Absol
183
167
135
274
250
113
Serperior
181
165
133
271
247
112
Lucario, Lycanroc (Día)
180
164
132
270
246
111
Maushold
179
163
131
268
244
110
Raichu, Mega Skarmory, Gengar, Froslass, Zoroark (Hisui)
178
162
130
267
243
109
Ninetales-A,
177
161
129
265
241
108
Infernape
176
160
128
264
240
106
Liepard
173
158
126
259
237
105
Mega Pinsir, Manectric, Sharpedo, Zoroark (Teselia)
172
157
125
258
235
104
Delphox, Meowstic (M/H)
171
156
124
256
234
103
Emboar, Emolga
170
155
123
255
232
102
Garchomp, Mega Floette,
169
154
122
253
231
101
Pidgeot, Simisage/sear/pour, Dedenne
168
153
121
252
229
Base
Pokémon
Max
Neu
0 EVs
M (Máx+)
N (Nat+)
100
Charizard, Mega Charizard X, Mega Charizard Y, Mega Gardevoir, Mega Dragonite, Ninetales, Tauros, Kangaskhan, Typhlosion, Mega Gallade, Glalie, Volcarona, Palafin
167
152
120
250
228
Base
Pokémon
Max
Neu
0 EVs
M (Máx+)
N (Nat+)
99
-
166
151
119
249
226
98
Hydreigon
165
150
118
247
225
97
-
163
149
117
244
223
96
Mimikyu
162
148
116
243
222
95
Arcanine, Typhlosion Hisui, Houndoom, Sharpedo, Leafeon, Gliscor
161
147
115
241
220
94
Tinkaton
160
146
114
240
219
92
Krookodile, Mega Camerupt, Iron Valiant, Floette Flor Eterna
158
144
112
237
216
91
Rotom (Forma Base)
157
143
111
235
214
90
Pikachu, Arcanine Hisui, Kangaskhan, Roserade, Lucario
156
142
110
234
213
89
Vivillon
155
141
109
232
211
88
Excadrill
154
140
108
231
210
86
Rotom (en todas sus versiones), Glimmora
151
138
106
226
207
85
Pinsir, Heracross, Toxicroak, Kyogre, Garchomp (Base), Gigalith-H, Quaquaval, Gholdengo, Archaludon
150
137
105
225
205
84
Medicham
149
136
104
223
204
82
Lycanroc (Nocturno)
147
134
102
220
201
81
Milotic, Gyarados,
146
133
101
219
199
80
Venusaur, Mega Venusaur, Arbok, Dragonite, Meganium, Bellossom, Gardevoir Monferno, Altaria, Mega Altaria, Glalie, Mamoswine, Servine, Chandelure, Goodra, Cyclizar
145
132
100
217
198
79
Frosmoth
144
131
99
216
196
78
Blastoise, Mega Blastoise, Feraligatr, Mega Feraligatr, Staravia, Scolipede, Basculegion,
143
130
98
214
195
77
Simisage
141
129
97
211
193
75
Beedrill, Scizor, Mega Heracross, Claydol, Absol, Mega Camerupt, Mega Abomasnow, Mega Scizor, Magnezone, Emboar, Chesnaught,
139
127
95
208
190
72
Slurpuff, Lilligant
136
124
92
204
186
71
Mega Tyranitar, Sandaconda
135
123
91
202
184
70
Sinistcha, Victreebel, Politoed (H), Castform, Luxray, Meowth-A, Decidueye (Base), Breloom, Ludicolo, Mr. Rime, Overqwil
134
122
90
201
183
69
Meditite
133
121
89
199
181
67
Corviknight
130
119
87
195
178
66
Skeledirge
129
118
86
193
177
Base
Pokémon
Max
Neu
0 EVs
M (Máx+)
N (Nat+)
65
Gliscor (Base), Glaceon, Emboar, Umbreon, Scizor, Pelipper, Sandslash-A, Chimecho, Mega Mawile (Alt), Vaporeon, Flareon, Wyrdeer, Orthworm
128
117
85
192
175
64
Chesnaught, Slurpuff
127
116
84
190
174
61
Tyranitar
124
113
81
186
169
60
Clefable, Farigiraf, Empoleon, Abomasnow, Aegislash, Sylveon, Goodra (Hisui), Slowking, Incineroar, Primarina, Toucannon, Oranguru, Mudsdale
123
112
80
184
168
59
Samurott
122
111
79
183
166
58
Sandslash, Pangoro, Scrafty
121
110
78
181
165
56
Torterra, Trevenant
118
108
76
177
162
55
Machamp, Ampharos, Golurk, Druddigon
117
107
75
175
160
54
Meditite (Base)
116
106
74
174
159
50
Azumarill, Sableye, Aggron, Mega Aggron, Chansey, Togetic, Darmanitan-U (Zen), Kingambit
112
102
70
168
153
48
Ditto
110
100
68
165
150
47
Hippowdon
108
99
67
162
148
45
Mienshao (Base), Conkeldurr, Muk-A
106
97
65
159
145
44
Marowak-A, Flapple
105
96
64
157
144
43
Crabominable
104
95
63
156
142
42
Metagross
103
94
62
154
141
40
Probopass, , Crawdaunt, Muk, Camerupt (Base), Rhydon
101
92
60
151
138
38
Sandslash-A (Base)
99
90
58
148
135
36
Dhelmise, Overqwil (Base)
96
88
56
144
132
35
Sableye (Base), Toxapex, Mudsdale (Base), Garganacl
95
87
55
142
130
33
Frosmoth (Base)
93
85
53
139
127
32
Stunfisk, Stunfisk-G
92
84
52
138
126
30
Slowbro, Slowbro-G, Slowking, Makuhita, Scrafty (Base), Slowking-G (Base), Steelix, Mega Steelix, Bastiodon, Reuniclus, Blacephalon (Base), Amoonguss, Appletun, Runerigus
90
82
50
135
123
29
Aromatisse, Hattrem
89
81
49
133
121
28
Hatterene
88
80
48
132
120
20
Mega Sableye, Torkoal, Ferroseed
79
72
40
118
108
El listado completo sale de un análisis exhaustivo de sbe_u después de investigar todas las estadísticas de Pokémon Champions con todas las posibilidades del juego. Aquí está el resumen visual con el sprite de todas las criaturas.