Las 5 claves en Pokémon Champions para los nuevos jugadores

Juan Pérez 09 ABR 2026 - 16:31h.

Las respuestas básicas para el jugador casual

Las 21 megaevoluciones ausentes en Pokémon Champions

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El interés del jugador casual en Pokémon Champions es como ese enlace eterno a la franquicia donde los combates siempre han sido el todo de un entorno repleto de entrenamientos, capturas e historia. La complejidad de Pokémon siempre ha estado vinculada a los más pros por delante del concepto básico de completar la pokédex o simplemente la trama principal, pero este título lo aúna todo para atrapar a un jugador más alejado del concepto único del combate.

El jugador que antes de Pokémon Champions no tenía instalado Pokémon Home es parte de ese público objetivo que ahora está tentado a pillar la aplicación tanto en Switch como en el móvil. En esa búsqueda para saber si la arena de combate es su sitio hay determinadas dudas ancladas a la jugabilidad, al concepto del estudio del meta y a la prueba constante hasta el error, y para ello hay dudas que solventar antes de llegar al éxito.

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¿Es posible jugar sin hacer traspasos de Pokémon desde Home?

Una de las preguntas más recurrentes de los jugadores 'nuevos' sin experiencia en los juegos más recientes con combate por turnos es si es viable jugar sin hacer intercambios desde Home. La respuesta es sencilla, un sí como una catedral, pero la exigencia por conseguir un equipo de tier alto será mayor por lo que tardará más en conseguir el equipo ideal. La utilidad de los recursos desde la perspectiva de la gratuidad es buena, incluso con alguna compra como el lote inicial, pero la realidad es que no hace falta tener una banca repleta de capturas.

Un jugador con Pokémon GO o Leyendas Pokémon Z-A tiene una buena base para empezar a construir un equipo, pero la realidad es que ahí hay mucho que moldear a posteriori con habilidades y estadísticas. Además el gacha interno del juego con el rancho es bastante útil para formar un buen plantel, por lo que no es necesario tirar de intercambios si no hay prisas.

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¿Cuál es la mejor manera de conseguir buenos pokémon?

La estrategia más sencilla para conseguir pokémon concretos de cara a Pokémon Champions es abusar de la generosidad de otros en Pokémon Home. Hay millones de jugadores de todo el mundo en la aplicación, y con la característica GTS, es muy fácil pedir una captura concreta a otro jugador del mundo. Hay muchísimos que a pesar de no estar buscando lo que puedes dar, van a aceptar la propuesta porque les sobran capturas (pasa mucho con los asiáticos). Así es bastante sencillo llegar a criaturas de todo tipo para empezar bien la aventura.

Pokémon GO o Pokémon Leyendas Z-A es un buen sustento, pero sin dudas la segunda mejor opción es el rancho de Pokémon Champions. Hay que saber elegir, pero con algo de base del competitivo es relativamente interesante pescar ahí tanto alquileres como compras, porque el perfil medio es bastante alto. Sólo hay que ajustar el gusto y las necesidades de hacer un equipo.

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La forma más sencilla de conseguir megapiedras en Pokémon Champions

La respuesta básica está en repetir una premisa: farmeo, farmeo y farmeo. La entrada al juego permite conseguir varias piedras con algún tutorial inicial para así obtener gratis las de Garchomp, Beedrill, Gyarados, Steelix, Heracross y Aggron, pero es sólo la rampa inicial. A partir de ahí la tienda es la mejor salida para elegir qué megapiedra queremos a un coste alto, 2.000 puntos de victoria que pesan bastante pero que en las primeras horas de juego es algo bastante fácil de acoplar.

Por esa razón es fundamental saber qué equipo quieres hacer para no gastar en exceso en las piedras, porque hay mucho coste pendiente en habilidades si no tienes los pokémon preparados de Home. Aún así hay otra vertiente interesante, y es traer a los pokémon de Leyendas Z-A con el sello de origen de la megapiedra para obtener cuatro de ellas de manera gratuita. Sólo funciona con Chesnaught, Delphox, Greninja y Floette Flor Eterna, pero esta está bastante fuerte en el juego de salida por lo que es un must.

Para encontrar la piedra y equiparla sólo hay que ir a la Caja, entrar en el menú de objetos equipados y pulsar el botón 'R' para desplegar las diferentes pestañas hasta dar con la de las megapiedras.

¿Se puede hacer Rental de los equipos de otros entrenadores?

La respuesta es sí, pero la explicación no te va a gustar. El Rental existe dentro de los Equipos de Préstamo, pero es una limitación para los nuevos jugadores. La mayor habilidad para alinearse a los rosters de cualquier jugador profesional de Pokémon existe en Champions, pero no vale simplemente con darle al copiar-pegar. Para conseguir tener los mismos pokémon con sus habilidades y objetos hace falta tener todo ese material en la cuenta para tomar su equipo como base para competir.

El control de la interfaz y los apoyos para combatir

El descubrimiento completo de la interfaz del combate en Pokémon Champions es perfecto para los nuevos jugadores, porque va mucho más allá del chivato que nos dice si los ataques son más o menos eficaces. En los ajustes hay múltiples posibilidades para hacer la experiencia más sencilla como los contadores de efectos tanto para los climas como para los campos. Es una forma de ayudar a los nuevos a saber cuándo se va a ir el Trick Room (Espacio Raro) o cuántos turnos quedan de Lluvia. Es tan fácil como ir a Ajustes-Visualización de Estado y activarlo.

Además el registro del cambio de características in-game es fundamental para apoyar la experiencia, porque con pulsar 'Y' durante el turno se pueden ver en la ventana emergente todos los detalles de los pokémon en pista. El extra de defensa o velocidad de cada uno es un apoyo para hacer las cuentas al alza y controlar los turnos de manera más rápida.