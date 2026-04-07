Los 17 regalos de Pokémon Home entre intercambios y desafíos

Juan Pérez 07 ABR 2026 - 11:46h.

Algunos de ellos son tan fáciles como conectar con juegos anteriores

Pokémon Champions elimina su primera pista oficial con la fecha para móviles

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La bienvenida a Pokémon Champions en la madrugada del miércoles 8 de abril es un vasto campo para entender la dinámica de Nintendo con su nueva apuesta free-to-play que nace por ahora sólo en Switch 1 y 2. El enlace obligado con Pokémon Home pasa por entender el intercambio para conseguir lo más rápido posible un equipo decente para luchar sin la necesidad de gastar recursos en el juego, y en ese camino hay múltiples premios para empezar a lo grande.

Los jugadores más casuals con ganas de entrar en Pokémon Champions tienen una primera parada en Pokémon Home para conseguir cuatro megapiedras gratuitas, y a partir de ahí empieza el ciclo para empezar con los combates. Con sólo unos minutos y algunos juegos de Pokémon a las espaldas, es fácil conseguir el brillo de muchos iniciales para empezar a completar la pokédex. Un reto básico con varios niveles de dificultad para tener un acceso más sencillo al nuevo título.

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Los pokémon disponibles con Pokémon Home en móviles

Pikachu es el primer regalo y a la vez el más fácil de conseguir, porque aparece al iniciar sesión por primera vez tanto en la primera experiencia en la aplicación en móviles o en Nintendo Switch 1 y 2. Los iniciales de Kanto también son fáciles de conseguir, al menos uno de ellos porque la primera vez en móviles el juego te deja elegir entre Bulbasaur, Charmander y Squirtle con su habilidad oculta.

Otro de los misterios más fáciles de descubrir es la adquisición de un Pichu Especial que aparece en la caja al completar el primer desafío en el móvil con sólo colocar una pegatina en el perfil del jugador. Rotom es otra de las opciones gratuitas porque aparece tras hacer un intercambio a través del Sistema de Intercambio Global (GTS) también desde móviles. Eevee está en el mismo nivel porque con sólo hacer un cambio a través de la Caja Prodigiosa, aparece entregado como uno más en el grupo.

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La conexión directa con los juegos de Pokémon

Las recompensas con el móviles son bastante sencillas para empezar y no tienen exigencia alguna, pero hay mucho más para los fans de la saga con los juegos numéricos más destacados.

La conexión con Pokémon Espada y Escudo permite tener a Grookey, Scorbunny y Sobble.

En Diamante Brillante y Perla Reluciente la aparición ovia es de Turtwig, Chimchar y Piplup.

En el caso de Leyendas: Arceus llegan Rowlet, Cyndaquil y Oshawott con nivel de esfuerzo 10.

con nivel de esfuerzo 10. Conectar Pokémon Home con Escarlata y Púrpura permite obtener a Sprigatito, Fuecoco y Quaxly.

La primera vez que se envía una captura de Pokémon GO a Home llega acompañado de un Melmetal de nivel 100 .

llega acompañado de . El primer intercambio de Leyendas Pokémon Z-A a Home también incluye a Chikorita alfa, Tepig alfa y Totodile alfa como regalo misterioso.

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Los mayores retos al completar la pokédex

Este desafío no está hecho para todo tipo de jugadores pero sin duda es un punto a favor para entender cómo ha funcionado la saga desde hace años. Un impulso para volcar los mejores pokémon a Home pero también un espacio para mantener las ganas de llevar la pokédex a la aplicación móvil o en Switch.