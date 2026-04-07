Pokémon Champions elimina su primera pista oficial con la fecha para móviles

Juan Pérez 07 ABR 2026 - 09:23h.

La filtración apunta a una estrategia similar a la de Unite hace años

Pokémon Champions: qué son los Puntos de Victoria y en qué gastarlos

Compartir







El trazo de Pokémon Champions en la industria necesita llegar a los móviles para ser global, pero el primer escenario del juego en Nintendo Switch 1 y 2 es el mejor aval para darle un valor extraordinario a la consola. En ese compás de espera el juego ha actualizado su información en la web en las últimas horas con un mensaje que ha eliminado al poco de ser viral, y es que el nuevo título competitivo podría llegar a verano según ha filtrado sin querer en la versión coreana del sitio oficial.

La hoja de ruta para tener Pokémon Champions en el móvil pasa por junio, una escenificación ahora oficial que cuadra además con los mismos tiempos marcados hace unos años con el despliegue de Pokémon Unite. El caso es que ahora no es una elucubración aprovechando la experiencia del otro juego, porque The Pokémon Company ha patinado con un mensaje oficial algo oculto en su página web donde comunicaba que junio es el mes elegido para llegar tanto a android como a iOS.

PUEDE INTERESARTE Los 5 nuevos personajes humanos de Pokémon Champions

El caso es que el mensaje se ha modificado para proyectar un lanzamiento en móviles en verano para eliminar los riesgos relacionados con dar una fecha con tanto tiempo sin tener nada oficial. Sobre todo porque el anuncio de algo tan importante va a estar relacionado con alguno de los dos grandes eventos del verano, o bien el Summer Game Fest del 5 de junio o seguramente el primer Nintendo Direct de la compañía en 2026 planteado para el mismo mes. Y quizás incluso para los dos escenarios.

Pokémon Unite salió primero en Switch y 63 días después, en móviles por lo que con la calculadora en mano las cuentas colocan el 10 de junio como la supuesta fecha de lanzamiento si la estrategia es la misma. Casualmente también es un miércoles como el lanzamiento de Pokémon Champions este 8 de abril, por lo que todo cuadra dentro del calendario interno de Nintendo que es muy exclusivo en este tipo de situaciones.

PUEDE INTERESARTE El truco para recibir 4 megapiedras gratis en Pokémon Champions

De hecho la rumorología alrededor de Nintendo habla de un anuncio próximo para el nuevo juego de Starfox que adelantó el insider Natethehate en los últimos días. Esto supone un vuelco para el 2026 de Nintendo porque sin duda es uno de los títulos más esperados para la Nintendo Switch 2, pero no es ni mucho menos el único secreto bajo llave porque faltan muchas fechas pendientes para este año, alguna para el próximo y decenas de títulos por llegar.

Mientras tanto la escena competitiva de Pokémon Champions atrapa a la más casual a entrar de lleno en el free-to-play con la perspectiva de entender este título como algo diferente. A la espera de conocer el listado completo de los pokémon disponibles, de las megaevoluciones y de todas sus habilidades, es un vuelco el ver la reconexión a Leyendas Z-A e incluso a Pokémon GO para transferir criaturas capturadas en épocas muy distintas. Un trasvase lógico para empezar una nueva etapa que no necesariamente está ligada a la competición más extrema lejos del tier más alto con los pros.