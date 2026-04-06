Pokémon Champions: la hora de lanzamiento en todo el mundo

Juan Pérez 06 ABR 2026 - 11:20h.

La previsión pasa por aprovechar el formato de juego como servicio, como Pokémon Unite hace años

La fecha de Pokémon Champions para móviles según el caso Unite

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El calentamiento para llegar a Pokémon Champions el miércoles 8 de abril tiene un ejercicio fundamental en las horas previas con la previsión y el intercambio de criaturas desde diferentes juegos. La conexión de última hora con Leyendas Pokémon Z-A es un impulso para los jugadores casuales de cara a los nuevos combates, pero la clave está en el enfoque horario con la previsión más lógica a la espera de tener la confirmación de Nintendo y The Pokémon Company.

La instalación de Pokémon Champions en la próxima hora sobrepasa todas las expectativas por descubrir el listado de posibilidades con pokémon, megas y habilidades. La llegada del juego en mitad de la semana después de varios días de análisis exhaustivo, pruebas o incluso de un viaje a Pokémon GO para los más alejados al competitivo, es una certeza que se encuadra en un entorno horario igualado para todo el mundo.

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La entrada de un nuevo juego PvP de Pokémon genera unas reglas básicas para entender cuál es el horario del lanzamiento a la espera de la decisión oficial. Hay que viajar a Pokémon Unite para entender el mejor caso hasta la fecha, un juego gratuito, PVP y que salió también en Nintendo Switch antes de dar el salto a móviles dos meses después. Y la razón para hacer la comparativa es la escala competitiva al igual que sucedía hace años con el MOBA, que tenía este horario.

Los juegos como servicio que exigen unos servidores globales para tener un entramado equilibrado desde el inicio, porque si es un lanzamiento escalonado algunos van a tener ventaja al empezar antes. Por eso la opción más certera para recibir Pokémon Champions en España son las 09.00h. de la mañana. Es además la hora exacta tanto del reinicio japonés que cuadra con el cierre del mantenimiento de Pokémon Home para activar los eventos diarios, tanto en este título como en la eShop o en el resto de juego de la saga.

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Pokémon Champions en Nintendo Switch 2: alrededor de las 09.00h. en España (por confirmar)

La opción alternativa tiene menos menos sentido porque pasa por aprovechar la medianoche, algo habitual en los juegos numerados o las entregas de pago como Leyendas Pokémon Z-A. Este título de Switch 2 llegó a las 00.00h. en España, pero no cuadra con el enfoque competitivo porque si todas las regiones reciben el juego a las doce de la noche en cada región, los jugadores de las primeras regiones van a tener ventaja porque van a jugar antes hasta el punto de subir elo mientras otro ni siquiera han podido descargar Pokémon Champions.

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Los horarios de Pokémon Champions en todo el mundo

El salto a Latinoamérica es algo más complejo porque va a tocar aguantar hasta la madrugada para poder descargar y jugar por primera vez a Pokémon Champions.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 01.00h.

México (CDMX), Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 02.00h.

Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela: 03.00h.

Argentina, Brasil y Uruguay: 04.00h.

Atentos a la posible precarga

No es una opción habitual en los juegos como servicio, pero a sabiendas de que hay 8 GB quizás desde Nintendo o The Pokémon Company tomen la decisión de activar la descarga previa a lo largo del 6 o 7 de abril.