Los 4 equipos para jugar el Trick Room en Pokémon Champions

Juan Pérez 14 ABR 2026 - 19:43h.

Una alternativa al meta con mucho aroma a VGC

El speed chart de Pokémon Champions: la clasificación completa de los pokémon más rápidos

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La apuesta por el Trick Room en Pokémon Champions no está ni mucho menos en el top tier de las estrategias más usadas, pero es un estándar habitual en VGC que también tiene espacio en los combates. La capacidad para voltear las estadísticas de velocidad para dominar los turnos tiene en Farigiraf a uno de sus máximos exponentes dentro de un catálogo de pruebas para chocar con el meta actual.

El análisis del prisma competitivo de Pokémon Champions en su primera semana de vida pasa por asentar los equipos entre las Floette, Gengar, Charizard y Sneasel entre tantos otros, pero ni mucho menos dentro del Espacio Raro. La habilidad más sintomática a la hora de crear una táctica diferencial como condición de victoria no está en la conversación actual, pero sí hay formas de ponerla en marcha.

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El carácter competitivo de la escena de VGC empuja constantemente al jugador a disfrutar el meta con las criaturas más poderosas, pero hay algo en especial en conocer a fondo el juego, y apostar por algo útil dentro de ese lodazal. Porque de las previsiones de Pokémon Champions a lo que ha propuesto el juego con una larga lista de pokémon y objetos pendientes, hay un trecho que todavía tiene una evolución gigantesca durante las próximas semanas.

En ese espacio hay un virtuosismo especial para crear composiciones con uno o dos pokémon con el ataque 'Espacio Raro', el tan famoso denominado Trick Room. Para los más despegados que ahora entran de lleno en Pokémon Champions, esta habilidad permite invertir la velocidad del combate para darle una virtud que no tienen a los personajes más lentos para aprovechar así sus otras ventajas: la resistencia, la vida y el daño habitualmente.

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En la mayoría de casos Farigiraf funciona como el principal setter del Trick Room, y a partir de ahí los acompañantes son los ejecutores de la labor ofensiva y 'tanky' por una parte, y la de los supports más defensivos para mantener la estrategia. Estos son tres de los equipos perfectos para llevar a cabo la estrategia. A sabiendas de que es difícil tener todas las opciones en un jugador free-to-play que no llegue con capturas de juegos anteriores, estas son todas las variables.

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Slowking, Hatterene o Sinistcha pueden llevar Espacio Raro también aunque Girafarig parece la opción más segura dentro de la composición de los equipos. La clave puede ser acompañar al pokémon del Trick Room con alguien con sorpresa o señuelo para arrancar de forma inmejorable, pero a partir de ahí hay muchas opciones. Mega Drampa es una opción perfecta para hacer mucho daño mientras otros como Corviknight, el propio Sinistcha e Incineroar ajustan el control del campo y valen como supports perfectos para ejecutar la estrategia.

Uno de los principales problemas de esta composición es que sufre mucho con los equipos de clima, ya que pueden tumbar a Girafarig de un sólo golpe, pero forma parte del aprendizaje. Sobre todo porque estos tres equipos no son los más competitivos, pero sí un acercamiento a conseguir equipos enlazadas al free-to-play para probar algo que puede llegar a Master Ball y competir. Y eso parte por entender la experiencia de juego como algo más que sólo los pokémon más poderosos hasta esbozar una sonrisa con estrategias diferenciales.