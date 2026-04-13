Pokémon Champions: Cómo conseguir gratis cualquier pokémon, incluso Floette Eterna

Juan Pérez 13 ABR 2026 - 11:21h.

En la mayoría de los casos va a ser una versión generada prohibida para torneos oficiales

Las 5 claves en Pokémon Champions para los nuevos jugadores

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El impacto de Mega Floette en los primeros días de vida de Pokémon Champions genera no sólo una cantidad de equipos predispuestos a las batallas dobles, sino frustración por la dificultad para llegar a él. La consecución de las capturas es la base del free-to-play pero la exigencia de tener juegos anteriores para trasladar algunas criaturas bloquea la experiencia para muchos, pero algunos no conocen el truco para obtener gratis cualquier acompañante para la batalla.

La exigencia de conseguir a Floette para el meta de Pokémon Champions enciende a una parte de la comunidad por la aparente exclusividad para obtener al personaje sólo desde Leyendas Z-A...pero hay una alternativa. El enlace con Pokémon Home permite llegar a cualquier criatura medianamente lógica gracias a GTS, el sistema de intercambios de la aplicación que genera un mercado de peticiones y tradeos donde casi todo funciona.

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La 'Global Trade Station' (GTS) es la mejor amiga para llegar a Mega Floette en Pokémon Champions, y todo gracias a que hay un buen número de usuarios japoneses dispuestos a ayudar al mundo. Las herramientas de Pokémon Home pasan por el traslado de capturas de un juego a otro, pero hay una ventana donde se pueden pedir intercambios en una especie de mercado de fichajes. Y en Japón hay demasiada buena gente.

Con sólo colocar algo decente de Pokémon GO como alguna captura o recursos, hay muchos usuarios que en unas horas pueden cumplir el sueño de pasarte a Floette Eterna. Hay que probar según las capturas de cada uno, y obviamente hace falta tener algo mínimamente decente que no sea el primer Pikachu del juego de móviles, pero es relativamente accesible para todo tipo de jugadores.

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Es la mejor solución a las críticas de la exclusividad de Floette Eterna, porque el personaje sólo puede llegar de Leyendas Z-A, pero hay jugadores en todo el mundo con el síntoma del ayudante. Por eso es fácil explotar la posibilidad para encontrar algo mágico ahí para reconvertir el equipo y seguir compitiendo en ladder entre pruebas, habilidades y estrategias.

La otra opción es aleatoria pero sigue presente en el juego, porque los fichajes dentro de Pokémon Champions para encender el gacha con los tickets o con la prueba diaria son una alternativa. Obviamente no es nada directo y ni mucho menos es tan fácil llegar a un pokémon concreto, pero es un must entrar todos los días para hacer la tirada de turno y elegir entre los 10 señalados.

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En la mayoría de los casos ese Floette va a ser generado porque difícilmente alguien va a conseguirlo con la exclusividad de su propio juego para después traspasarlo por un Wailord de turno de Pokémon GO. Lo noticioso es que esa opción de obtenerlo existe, aunque obviamente con él no se va a poder jugar un torneo oficial competitivo, pero es lo de menos a sabiendas de cómo funciona la comunidad. Si hay centenares de jugadores en busca de Floette Eterna, esta es la solución menos drástica para chocar con un japonés aleatorio y tener la respuesta para Pokémon Champions.