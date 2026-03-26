Pokémon Pocket introduce un shiny hunt extremo con un nuevo God Pack

Juan Pérez 26 MAR 2026 - 11:04h.

Las probabilidades son mucho más bajas con respecto al God Pack normal

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La inyección de un nuevo ciclo de cartas en Pokémon Pocket este jueves 26 de marzo implementa una de las mecánicas más virales de la comunidad desde los inicios del TCG de móviles. El God Pack resuena con fuerza por la creación de un nuevo sobre exclusivo con porcentajes exactos que ahora puede tocar desde la aparición de la expansión Megavariocolor liderada por Gengar, pero es muy difícil llegar a él.

La apertura de sobres es la mecánica principal de Pokémon Pocket hacia el coleccionismo, y ahora hay una capa con la consecución del God Pack más raro hasta la fecha. El denominado de manera oficial 'Sobre Especial Temático' tiene un porcentaje de aparición del 0,005%, una cifra casi marciana a sabiendas de que el God Pack clásico está en un 0,05% y no es fácil de conseguir. Sin ir más lejos desde el lanzamiento en octubre de 2024, yo personalmente sólo he abierto cuatro.

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El significado del problema matemático es que sólo uno de cada 20.000 sobres va a tener esta apertura especial shiny por lo que parece casi imposible llegar a él en las primeras semanas. De hecho las cuentas habituales con el God Pack es un sobre de cada 2.000, lo que deja un escenario complejo pero con una capa más para encarar la suerte desde otra perspectiva.

Esta es la razón principal por la que bajo ningún concepto es recomendable ir a por este sobre especial, porque puede generar una sensación contradictoria de desidia. Lo ideal para la búsqueda de los shinys es ahorrar Puntos de Sobre para canjear las cartas de manera individual a pesar de que son muy altas, pero es un sistema forzado que elimina la aleatoriedad y evita tirar el móvil por la ventana si no sale la mega shiny deseada. Son 1.000-1.200 puntos, así que es un trabajo costoso de por sí.

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La reflexión es sencilla, este sobre es un ancla del coleccionismo extremo para forzar un shiny hunt que no está al alcance de todos. Encontrar un sobre especial con una media de uno entre 20.000 aperturas es algo que va más allá de la experiencia de un jugador free-to-play, pero al menos es un extra enfocado en otro perfil porque no hay una mejora de ningún tipo en la jugabilidad de cara a los combates. Es puro coleccionismo.

Este nuevo sobre no es ni mucho menos aleatorio porque libera cinco cartas shiny disponibles en esta expansión entre las que pueden aparecer Mega-Charizard X EX, Mega Manectric EX, Mexa Slowbro EX, Mega Gengar EX y Mega Scizor EX. Y entre tanto uno de los mejores anclajes al juego es la creación de un diseño artístico especial en la gran mayoría de las cartas, ejemplo de ello son las nuevas versiones inmersivas de Mew junto a su versión shiny.

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Los desarrolladores han mencionado en alguna ocasión la necesidad de recuperar al público que arrancó en Pokémon Pocket, y esta es una opción para llegar a ellos. Un punto al alza en un entorno perfecto para la saga entre Pokémon Pokopia y Pokémon Champions.