Pokémon Pocket: los 3 mazos más poderosos de Bellibolt EX

Rompe con el molde del meta marcado por Mega Absol y Mega Altaria

Pokémon Pocket: Los 3 mejores mazos de Hydreigon

El acercamiento a los Encantos de Paldea con el último set de Pokémon Pocket deja un brillo especial en los mazos eléctricos gracias a la aparición de Bellibolt EX junto al arquetipo de generación de recursos. La presencia de Magneton sobra para hacer de estos decks un combo automático que cambia según el acompañante, pero deja un espacio muy bueno para romper con la presencia constante de Hydreigon y Articuno en el meta.

En pleno auge de la marca con el anuncio a lo grande de Pokémon Viento y Oleaje, la vuelta al TCG es parte del todo. La generación agresiva de turnos es la base para entender este arquetipo centrado en la habilidad de dos pokémon, porque la necesidad de uno se completa con la recursividad del otro. Bellibolt sólo pide cuatro energías eléctricas en el cómputo global de todo el equipo, lo que junto a la facilidad de Magneton de cargarse por sí mismo hacen de este un bloque interesante para abrazar alternativas en las partidas competitivas.

La Copiona, Helio, la investigación pokémon y el Casco Dentado son un must en cada uno de los mazos, y a partir de ahí hay variantes según el enfoque o el posible rival. Lo básico es encontrar a Magnemite y Tadbulb lo más rápido posible para encarar la evolución como símbolo de victoria, y a partir de ahí encontrar espacios para llegar a los 140 de daño con dos energías lo más rápido posible.

El combo de Bellibolt con Magneton

Ariana y sobre todo Lem son la carta clave en este mazo para aliviar el mazo lo antes posible, tener siempre pokémon en la banca y acelerar la partida para encontrar más rápido a Magneton.

Con el apoyo de Pichu

Si las evoluciones no llegan en dos turnos, Pichu de inicio puede ejecutar aún más rápido el combo a pesar de que significa uns sacrificio casi asegurado, pero puede significar ganar tiempo si las evoluciones aparecen. Y si además el generador de electricidad ayuda, el combo puede ser incluso mayor para dejar atrás a Magneton y apostar por la recursividad de Zeraora.

La colaboración de Oricorio

Colocar en un mazo así a Oricorio es un seguro de vida para irritar lo máximo a algún enemigo anclado a las cartas EX mientras el resto del paso pasa al ataque global de Zeraora.

Las tres opciones están encuadradas en el competitivo con los primeros puestos de torneos oficiales donde Hydreigon, Mega Altaria y Suicune dominan por completo.