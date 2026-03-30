El mazo de doble Mega Charizard que triunfa en Pokémon Pocket

Juan Pérez 30 MAR 2026 - 17:20h.

Entei es el muro inicial y el principal motor de robo

Pokémon Pocket: Los 3 mejores mazos de Hydreigon

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El espectro competitivo de Pokémon Pocket encuentra un nuevo espacio para brillar desde las megaevoluciones con la recuperación del arquetipo de fuego liderado por un doble Mega Charizard. La reciente incorporación de la versión final de uno de los iniciales de la primera generación acaba en un deck de control de daño masivo con algo de robo y una estructura perfecta para facilitar la curva de energía hasta la saciedad.

La expansión de Pokémon Pocket con el apellido Megavariocolor trasciende a las partidas competitivas tanto en el juego como en los torneos con una variante inesperada: All in al fuego. El primer viaje para consolidar el mazo es encontrar lo más rápido posible a Entei EX, de hecho hay un 50% de posibilidades de tenerlo en mano en el primer turno debido a un deckbuilding enfocado en su presencia para facilitar un robo más rápido tras la época de Bellibolt EX.

La idea principal es permitir el tanqueo del perro legendario mientras el robo facilita el avance de Charmander desde la banca para ejecutar la evolución lo más rápido posible. A partir de ahí la llama es el game changing de la partida, por lo que hay que buscar formas de descartar energías.

La base de la estrategia es afrontar los turnos de la manera más rápida posible para descartar rápido cartas, e incorporar lo más rápido posible a un Mega Charizard cargado desde la banca. Es especialmente satisfactorio en el meta actual, pero hay que moldear la mesa hasta llegar a la bomba final. Si Entei empieza la partida las dos primeras energías van directas a él para permitirle derribar enemigos, y si todo va bien, en tres o cuatro turnos eso puede significar un Charizard preparado si la suerte acompaña.

May y la Copiona son los motores de un mazo que búsqueda de manera desesperada robar cartas hasta avivar la banca con los dos Charmander, porque en ese descubrimiento está la agilización del mazo. Si Entei funciona el resto va sólo, por eso es fundamental acompañarlo del Casco Dentado, porque siempre debe ser el referente para comer daño y favorecer el robo.

Las 20 cartas del mazo de doble Mega Charizard

En la espiral de cartas sólo hay cuatro pokémon básicos en este mazo, dos versiones de Charmander y otras dos de Entei, nada más. Por eso hay algo de riesgo de tener sólo al pokémon inicial sin ningún apoyo. Lo lógico es recibir algo de ayuda con algunas de las cartas de robo en los dos primeros turnos, pero cabe la posibilidad de exigir un gasto mayor que está preparado para el late.

Los casos de Helio y Sabrina son los apoyos más poderosos para cambiar el rumbo de la partida en los momentos decisivos cuando sólo falta un punto por conseguir a un ataque de la victoria.