El mazo ganador de Mega Manectric EX que rompe Pokémon Pocket

Juan Pérez 31 MAR 2026 - 10:31h.

Oricorio como stopper, la gran novedad del deck

El mejor mazo para Mega Gardevoir en Pokémon Pocket

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El adiestramiento del set megavariocolor deja con el paso de los días muchas más variantes para afrontar el meta con algunas de las cartas más fuertes del pack, a saber, Mega Manectric ex. La perspectiva de alejar el estilo habitual de los mazos eléctricos de Pokémon Pocket hacia algo más mid-range con un estilo agresivo personifica un modelo que sostiene el valor del mazo como uno de los mejores del meta actual.

Los primeros días del set dejan el brillo de Mega Charizard EX en lo más alto con un mazo imparable, pero hay muchas más aristas para hacer un balance perfecto. El control de las energías, el momentum para llegar a Mega Manectric o la elección para colocar a Zeraora y Oricorio en mesa son fundamentales para entender cómo es el vuelco de una partida del TCG de móviles.

El mazo pasa por entender que todos los pokémon atacan con dos energías, y a partir de ahí el manejo de la partida pasa por las herramientas, por agilizar el daño y saber moldearse al enemigo. Mega Manectrix ex hace 80 de daño más un extra de 30 puntos por cada premio ganado en esa partida, lo que obliga a tumbar enemigos rápidamente o apostar por el late dependiendo del combo enemigo.

Precisamente por esa necesidad de crecer rápido con un pokémon que sólo exige una evolución, Zeraora es la mejor opción para empezar ya que su habilidad permite tomar una energía gratuita para unírsela. Y eso facilita la rampa de salida para tener en 3 turnos el pack completo para hacer un daño desproporcionado en un mazo de aceleración tan rápida como efectiva. Y a partir de ahí sólo hay que mirar al rival.

Mega Manectric es el finisher, pero Oricorio es el salvador. En un meta plagado de pokémon básicos con el apellido EX, el pájaro eléctrico es la mejor salvaguarda. Frena el avance pero gana partidas, esa es la única misión del muro que debe frenar mientras Zeraora hace lo suyo en el primer turno desde la banca y Mega Manectric se carga si aparecen rápido.

A partir de ahí el Generador Eléctrico es el mejor apoyo para ahondar en las energías extras y así ganar lo más rápido posible, es el mejor aval para acortar plazos en los primeros turnos.

Las 20 cartas del deck de Mega Manectric EX

Con la estrategia del mazo expuesta, sólo queda saber cuáles son el resto de las piezas para utilizarlas de la mejor manera posible. Sabrina y Helio son fundamentales para conseguir un punto rápido de cara a facilitar el daño posterior de Mega Manectric y de la misma forma, hay que intentar sacárselas al enemigo en un momento temprano. Por eso Oricorio es tan importante, porque va a generar que el enemigo ejecute cualquiera de las dos para quitarlo de encima si abre con un pokémon ex.