La obsesión por Greninja, el mejor aval de Pokémon TCG Megaevolución Caos Creciente

Juan Pérez 12 MAY 2026 - 19:03h.

Una invitación a continuar la narrativa de Leyendas Z-A

Meowth EX, la carta que va a romper el meta de Pokémon TCG

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La apertura de sobres de cara al análisis de una expansión como es la de Megaevolución-Caos Creciente de Pokémon JCC es un ritual digno de estudio para un periodista frente a la dinámica de cualquier jugador. Independientemente de los gustos o los intercambios posteriores, el afán en este caso es perseguir la suerte para crear algún mazo, forzar combos y alimentar una narrativa para una pieza, y en este caso toda la línea evolutiva de Greninja apareció con un mensaje contundente, un shuriken indispensable para volver a jugar una y otra vez.

El encaje tras Equilibrio Perfecto en Pokémon JCC pasa por la incorporación de la trama de Leyendas Pokémon: Z-A, una realidad en este reflejo de Ciudad Luminalia donde Mega Floette y Mega Greninja toman partido. Los dos han caído después de dar la exclusiva de las cartas de Cincinno EX, y ahora entre los sobres de la la Élite Trainer Box (que llega el 22 de mayo) y los dos packs de Combina y Combate que tengo la suerte de analizar gracias a The Pokémon Company, y en este caso cumplen un deseo de llevar la experiencia del videojuego más allá del endgame, del DLC y de la propia sinergia del Action RPG hacia los combos en mesa.

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En esa mirada al descubrimiento las ganas de conseguir a Mega Greninja es la base de todo, y por suerte ha entrado en los planes de la Diosa Fortuna para hacer probaturas, y es que es la cara visible de todo Caos Creciente. Y lo mejor es la conexión con el pasado, porque este Greninja es una referencia en sí mismo al mazo de la etapa X-Y, a aquel Greninja Break que rompió moldes. Es un diseño top que lleva muchos años rompiendo todas las encuestas de popularidad, un personaje icónico que engloba una jugabilidad con similitudes a la de Dragapult.

El 'As' de shuriken: Mega Greninja EX

La iconicidad de Greninja coloca a su megaevolución como el primer referente en las búsquedas, tanto por el significado del pokémon como por sus artes alternativos, pero además es que es una carta muy jugosa para construir alrededor de ella. Su concepción como homenaje al Greninja Break ejecuta la activación de contadores hasta convertirla en una de las mejores opciones de la expansión hasta hacerle ojitos a Dragapult en su terreno.

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La habilidad de Mega Greninja EX, 'Shuriken Mortal' permite que una vez en el turno, si está en el puesto activo, puede descartar una energía de agua y puedes poner seis contadores de daño en uno de los pokémon de su rival. Desde ahí la su único ataque es 'Pirueta Ninja', que permite poner una energía en la mano y permitir que el ataque haga 80 de daño más hasta asegurar con sólo dos energías 200 de daño cada turno.

Es cierto que competir con Dragapult en el juego a contadores es difícil, más aún con un ataque algo por debajo del estándar de 210-220, pero en un deck enfocado en Greninja es una versión muy destacada. Y lo limita jugar sólo con energías de agua, pero permite ver combos interesantes como con Froslass, además de tener un encaje perfecto con Playa Surfera (espectacular variant del pack) o Recuperación de Energía para cambiar pokémon y estabilizar la mesa con más energías.

La incógnita de una espectacular Mega Floette EX

Nuestra apertura ha sido excelsa para hacer probaturas, porque también ha caído Mega Floette EX, la otra gran referencia de la expansión en cuanto a narrativa, más aún después de tomar el sorbo de Leyendas Z-A en la Nintendo Switch 2. Con la relevancia del personaje en la historia y su aval, es fácil pensar en hacer un deck de aceleración alrededor de él para intentar colocarlo en mesa lo antes posible.

Su curación de 30 puntos de daño a todos los pokémon, propios y de oponentes, no es de lo más versátil pero su segundo ataque es muy interesante. Por tres energías psíquicas, hace 200 de daño y permite coger cuatro cartas de energías del deck para colocarlas sobre los pokémon de la banca que queramos. Es un speed up necesario, pero después de varias pruebas sólo tiene salida si aparece de primeras, y la razón es sencilla.

Aguantar a Floette con tan poca vida durante tantos turnos para colocarle tres energías y así conseguir cuatro para los demás no es tan eficiente como parece a primera vista. Es un arquetipo interesante para proponer una activación, pero sin Gardevoir, parece difícil encontrarle espacio, más aún cuando su ataque tampoco es determinante y su vida le hacen demasiado débil. Es un pokémon básico que entra fácil en mesa, sobre todo junto al estadio de la expansión, por eso como apertura funciona, pero es demasiado situacional y es fácil dejarlo de lado si no hay suerte de inicio o tras el mulligan.

Del resto de cartas me sorprende bastante todo lo que se puede aprovechar un buen mazo de metal con Cobalion EX, porque el factor sorpresa de estar en la banca sin una sola energía, entrar en el puesto activo y hacer 200 de daño es muy poderoso. Quizás en ciertos mazos de Metagross puede funcionar. La Tarjeta Roja Especial no ha caído, pero la previsión es de que sea una de las mejores del set, así como Crobat o Beedrill, por no hablar del impacto de la energía de agua para el reciclaje del propio mazo.

En lo que respecta a la búsqueda del arte por sí mismo, hay cartas maravillosas que suponen un cambio radical con respecto al estilo de las últimas expansiones, y tanto Mega Floette en su versión alternativa cono Tranquilidad de A.Z. son increíbles, pero el aura que desprende Mega Greninja EX en todas sus versiones le hacen muy especial en esta caja. Incluso Froakie y Frogadier mantienen ese efecto en todas sus versiones, lo que le da un plus especial a toda la línea evolutiva y en sí a Caos Creciente.